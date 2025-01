Díaz acusa a Cuerpo de "mala persona" por ponerse "del lado de la patronal" en el debate de la jornada laboral

10:40 h

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, cree que el magnate estadounidense Elon Musk es "un hombre brillante" con quién tiene una "excelente relación", en una entrevista publicada este viernes por el diario italiano 'Corriere della Sera' donde a su vez repasa sus más de dos años al frente del Gobierno del país.

La mandataria asegura que Musk y ella tienen un buen vínculo, pero que esto no influye ni implica tratos especiales para el millonario en las áreas en Italia donde este pueda tener intereses económicos. "He trabajado y sigo trabajando para tener mayores inversiones en Italia y evalúo la utilidad de cada inversión a través del lente del interés nacional, no de las ideas políticas o de la amistad de quiénes invierten", declara la dirigente italiana.

"Musk es un hombre brillante y siempre es muy interesante tratar con él", remarca Meloni.