Más de la mitad de los españoles no realiza ningún deporte, frente a un 48% que realiza "uno o varios"

El 47,9% de los españoles afirma que practica "uno o varios deportes", mientras que un 34,9% dice que "lo ha practicado, pero ya no", y un 17,1% dice que "no practica ninguno". Es decir, un 52% de los españoles no hace ejercicio actualmente, informa Europa Press.

Así lo recoge el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en la encuesta Hábitos deportivos en España (V) en la que se pregunta a la ciudadanía sobre el deporte que hacen, si les gusta o no practicarlo y sobre su salud y forma física, entre otras cuestiones. El trabajo de campo se ha realizado del 11 al 19 de marzo y con una muestra de 8.487 entrevistas.

En cuanto al abandono, el 35% de la ciudadanía que antes hacía ejercicio asegura que han dejado el deporte por falta de tiempo, un 22% dice que "por incompatibilidad con el trabajo/estudios", un 17,9% por salud y un 16,2% por la edad.

Sobre los que no practican nunca deporte, el principal motivo es también la falta de tiempo (37,4%), un 27,7% asegura que no le gusta hacer deporte y un 16% no lo practica por pereza.

Sobre las personas que practican actualmente deporte, el 33,3% asegura que lo realiza "unas veces solo y otras en grupo", el 31,2% que "la mayor parte de las veces lo hace solo" y el 20,8% afirma que "con un grupo de amigos".

Los motivos principales por los que practican deporte son: por la mejora o mantenimiento de la salud (74,9%), seguido del mantenimiento de la forma física (28,2%); en tercer lugar, está la opción de la diversión y pasar el tiempo (27,6%) y hay un 27,3% que asegura que lo hace porque le gusta el deporte.

Andar es el deporte más practicado entre las personas que realizan ejercicio (18,1%), la gimnasia de mantenimiento o el pilates le sigue con el 15,6%, el ciclismo lo es para el 15,1% y el running para el 13,8%.

¿Con cuanta frecuencia hacen deporte los españoles?

Sobre la frecuencia con la que hacen deporte, el 70,3% dice que lo practican "tres o más veces por semana", el 27,1% asegura que "una o dos veces" y hay un 2% que lo hace con menos frecuencia.

Donde más deporte se practica es en los gimnasios o clubs privados (39,7%), seguido del campo o espacios naturales (31,9%) y de las instalaciones públicas (27,3%).

Hay un 10,5% de personas que hacen deporte en casa. Además, el 62,8% indica que practica deporte de forma libre y autónoma, frente a un 36,5% que prefiere hacerlo con entrenador personal, monitor o club.

Por otro lado, el 88,6% coincide en que el deporte "ayuda a romper con la monotonía de la vida cotidiana"; el 91,1% dice estar "muy o bastante de acuerdo" en que "es un medio para aprender a tener autodisciplina", y el 95,8% está de acuerdo en que es "una fuente de salud que ayuda a estar en forma". Además, un 88,1% dice que "ayuda a hacer amigos".

En lo que respecta a las instalaciones deportivas públicas, el 39,2% dice que son insuficientes para las necesidades de la población, frente a un 56,8% que asegura que sí lo son.

Andar o pasear deprisa para mantener la forma física

Asimismo, el 66,2% de la muestra asegura que, independientemente de si practica o no deporte, suele salir a andar o pasear más o menos deprisa con "el propósito de mejorar o mantener su forma física", mientras que un 33,6% no lo hace.

Además, un 40,6% de los españoles dice que lo hace "todos o casi todos los días", un 14,2% "dos o tres veces por semana" y un 5,3% sale a caminar los fines de semana.

Así, el 57,9% de los españoles asegura que les gustaría mejorar su forma física, frente a un 26,5% que dice estar satisfecho con su estado, solo a un 14,9% no le preocupa demasiado su actual estado de forma.

Solamente un 5,4% considera que tiene una forma física "excelente", un 36,6% asegura que su forma es "buena" y un 42,6% dice que "aceptable". Por el contrario, un 14,8% indica que tiene una forma física entre "deficiente y francamente mala".

Casi el 40% de los españoles se pasa sentado la mayor parte del día

Respecto al día a día en el trabajo, un 36,6% incide en que pasa "sentado el mayor tiempo del día"; un 27,4% lo pasa "caminando, con desplazamientos frecuentes"; un 23,8% "pasa de pie la mayor parte del tiempo y sin hacer grandes esfuerzos". Solo un 9,5% realiza "un trabajo pesado, con grandes esfuerzos físicos".

Preguntados sobre cómo son sus desplazamientos diarios de casa al trabajo, al lugar de estudios o de ocio, el 36,1% ha respondido que lo hace "mayormente a pie"; pero el 46,4% lo hace en medios mecánicos privados (automóvil, motocicleta o patinete eléctrico). El 14,4% se desplaza en medios de transporte público (autobús, metro, tren, taxi; mientras que solo 1,6 se desplaza en bicicleta.