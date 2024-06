Mocito Feliz, terraplanista, monstruito, chiquilicuatre... la derecha mediática va a degüello contra Alvise

La derecha mediática está en ebullición. Y no por Pedro Sánchez. La irrupción de la candidatura ultra Se Acabó La Fiesta (SALF) en las elecciones europeas liderada por el agitador y propagador de bulos Luis Alvise Pérez ha generado un aluvión de editoriales, columnas de opinión y artículos que no dejan bien parado al líder de SALF. Conscientes de que una nueva candidatura en el espacio de la derecha alejaría al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de La Moncloa en unas eventuales elecciones generales, los principales medios de referencia para la derecha cargan tintas contra Alvise, al que le dedican apelativos como "Mocito Feliz", "chiquilicuatre", "friki", "monstruito" o "escisión terraplanista de Vox", entre otros.

Un consenso que alberga a figuras como Federico Jiménez Losantos, uno de los altavoces más influyentes entre los votantes de la derecha radical, Eduardo Inda, director de Okdiario y comentarista en plaza en varias tertulias televisivas, medios tradicionales como Abc o El Mundo, y también digitales como The Objective de Álvaro Nieto, o El Debate, órgano de la Asociación Católica de Propagandistas que dirige Bieito Rubido, ex director de Abc. Lo llamativo es que también participan en la misma estrategia canales cercanos a Vox como El Toro TV, que nació del naufragio del Grupo Intereconomía y está dirigido por su antiguo dueño, Julio Ariza.

Para Alvise se trata de "la mayor campaña de criminalización vista en 45 años", según el mismo publicó en su canal de Telegram, con más de medio millón de suscriptores. El agitador se apoya sobre una comunidad cultivada desde hace años en redes sociales siguiendo los postulados clásicos del trumpismo y cada día comparte las que él denomina como "noticias de verdad". Desde allí es desde donde lanza todas sus proclamas, anunciando querellas a diestro y siniestro contra los periodistas que le critican. No se salva nadie, tampoco la derecha mediática. Es más, utiliza esas críticas para situar en la diana a periodistas, como sucedió recientemente con Javier Chicote, jefe de Investigación en Abc, al que acusó de tener una sociedad instrumental para pagar menos impuestos y del que dijo tener información de índole personal. "Queréis haceros pasar por periodistas para injuriar y desprestigiar a quienes denunciamos corrupción? Procurad tener el culo limpio", escribió.

Al tiempo que el líder de SALF denuncia la "corruptela mediática" y se presenta a sí mismo como periodista, denuncia que otros medios de comunicación no le quieran entrevistar. Una de sus condiciones es grabar la entrevista en bruto para poder subirla después a sus redes, como sucedió recientemente con El País. Este martes, sin ir más lejos, ha criticado que Losantos le acuse de ser "pro Putin" pero que no le haya entrevistado: "No es muy valiente llevar un mes atacándome a diario sin ser capaz de entrevistarme a la cara", denunciaba. Aunque sí lo hizo en el pasado, tal y como relató recientemente una de sus colaboradoras, Rosana Laviada. "La entrevista, ni fu ni fa. Pasó sin pena ni gloria; un rejón a Ana Pastor y otro al NewTrola, como diría Federico. Alvise denunció bulos, los mismos con los que él amenazaba y amenaza. Dice la estrella de las europeas que Se acabó la fiesta pero, en realidad, para él acaba de empezar", señala el texto publicado en Libertad Digital.

"Un chiquilicuatre a la derecha de Vox protegido por la izquierda"

Lo cierto es que el director de EsRadio y director y presentador de Es la mañana de Federico, ha dejado más que patente su animadversión hacia Alvise, similar a la que expresa hacia líderes de la izquierda. Tanto en editoriales por escrito como desde las ondas de su programa, ha calificado al agitador como el "Mocito Feliz de la derecha", un "grano" que, a su juicio, hace bueno al exalcalde de Marbella, Jesús Gil, "un delicado árbitro de la elegancia al lado de Alvise", según Losantos. También se refiere a él como "chiquilicuatre a la derecha de Vox" auspiciado por "los jerarcas del país" y "protegido por la izquierda".

En una columna publicada el domingo titulada Las dos derechitas de Sánchez arremeten contra la Corona, cargó duramente contra el agitador por cuestionar a la monarquía y arrastrar en esa estrategia a Vox, tal y como contó infoLibre. "Alvise ha hecho que Abascal abandone el campo de la derecha constitucional para unir a Vox al aventurerismo de la derecha radical, sin programa y sin proyecto, que presume de española y traiciona a la nación", señala Losantos. En el artículo, también advierte de que Sánchez es el más beneficiado por la aparición de SALF. "Si hasta ahora Sánchez contaba para su proyecto dictatorial con el trabajo sucio contra el PP de Vox, ahora cuenta también con Alvise. La oposición al sanchismo se fragmenta a la venezolana, entre la demagogia desatada de los jóvenes y la vileza de los viejos". Y zanja: "Con los alvises, se acabó la fiesta; empieza la juerga dictatorial de Sánchez".

Sobre esa deriva antimonárquica también escriben en El Debate. "Lo de Alvise es una picia de principiante, y Vox, desde una envergadura mucho mayor, sabe que el Rey no tiene capacidades para negarse a firmar las leyes; la Constitución le marca incluso el plazo de 15 días para hacerlo". Y, al igual que el director de Esradio, lamenta los efectos que pudiera tener su candidatura. "Puede que sea una nube de verano, pero hay que recordar que hay nubes que duran más que otras. Y no todas ellas cuentas con 800.000 mil votos, eso seguro. Ustedes y yo sabemos que si la derecha se presenta dividida en tres partes en las próximas elecciones generales las habrá perdido antes de empezar a votar".

No son los únicos en advertir de que la aparición de Alvise, que ya ha anunciado que prevé presentarse a las generales, beneficia al presidente del Gobierno ni tampoco en llamarlo chiquilicuatre, en referencia al personaje paródico creado por el actor David Fernández para acudir a Eurovisión en el año 2008. "Por las características del personaje, podría hablarse de él como el Chiquilicuatre de estas elecciones europeas", escribe Javier Caraballo en El Confidencial. "Lo del Chiquilicuatre era una parodia del Festival de Eurovisión y, como ese concurso consigue aglutinar a tantos friquis, consiguió el éxito que buscaba. Lo del tal Alvise no es una parodia, desde luego, pero sí podemos interpretarlo como una caricatura de esa degeneración progresiva que suponen todos los populismos, sobre todo de extrema derecha", reflexiona.

Para el responsable de la sección de opinión en El Mundo, Jorge Bustos, lo de Alvise es una "escisión terraplanista de Vox para dividir a la alternativa y movilizar a su menguante rebaño con un monstruito novedoso”. En una columna publicada el pasado sábado, La cara y el grano, defiende que desde su medio de comunicación no se le haya dado cobertura al líder de SALF: "Como si la claridad del periodismo cumpliera algún papel en los hábitats subterráneos por donde hormiguean a ciegas el resentimiento de unos, el fanatismo de otros, la ignorancia de la mayoría y la codicia de uno solo”. Una cobertura que, sin embargo, sí están haciendo ahora tras el resultado de las europeas. En la sección Papel, los periodistas Rodrigo Terrassa y Josetxu L. Piñeiro le dedican un reportaje con el título Alvise y la amenaza de la postpolítica: "Su voto es una enorme peineta, un insulto en formato electoral".

"Todo en Alvise, incluso la mentira, gira entorno al poder personal"

Otras de las voces más reconocidas de la derecha mediática que no ha dudado en criticar a Alvise, llegando incluso a defender al ministro Óscar Puente, es Eduardo Inda. En la tertulia mañanera de Telecinco, conducida por Ana Terradillos, afirmó que el jefe de prensa del líder de SALF, Vito Quiles, es un "mentiroso a sueldo" y que todo lo que forma parte del "mundo Alvise" es "fake". "Alguna vez se equivocan y dicen una verdad, pero el 90% de lo que dicen es falso. Son embustes, patrañas, mentiras", denunció. Según afirma el propio director de Okdiario, tiene interpuesta una demanda contra Alvise por difundir noticias falsas contra él y llamarle "pederasta y putero". El conflicto entre Inda y Alvise proviene de años atrás y el medio de Inda se ha servido en más de una ocasión del agitador en su guerra contra el director de EdaTV, Javier Negre.

Desde que SALF irrumpió el pasado 9J, en Okdiario han evitado publicar contenidos sobre Alvise, aunque sí se han hecho eco de algunas de las falsedades del agitador. "Ha afirmado que no aceptará el coche oficial y los escoltas por su condición de eurodiputado, pero lo cierto es que en ningún caso tiene que rechazar lo que nunca le va a ser ofrecido, porque los eurodiputados de base no tienen ni coche oficial ni escoltas por su condición de miembros del Parlamento Europeo", señala la web de Inda.

Del fantasma del pucherazo a las patrañas sobre la covid: así extiende Alvise en redes su 'trumpismo a la española' Ver más

En las páginas de Abc también destacan el modus operandi de Alvise. En un artículo firmado por la periodista Rebeca Argudo y titulado Alvise Pérez, el iluminado, las fuentes consultadas para su elaboración prefieren mantenerse en el anonimato por las potenciales "amenazas y acosos a los que podrían enfrentarse" si dieran la cara: "Si algo parece caracterizar los métodos del ya eurodiputado es la extorsión sistemática al que le incomoda", escribe Argudo. "Todo en Alvise, incluso la mentira, gira entorno al poder personal y aprovechará cualquier cosa, sin pudor ni complejos, en su propio beneficio", reflexiona.

En The Objective lo comparan directamente con el exvicepresidente y otrora líder de Podemos, Pablo Iglesias. "Alvise es el último hijo del 15M. Todo cuestionamiento del Estado de Derecho desemboca en estos monstruitos. Empezó la izquierda alegremente con fascistadas como ‘No nos representan’ y ‘Democracia real ya’, que aplaudieron muchos politólogos cuñados y cuñadas, escupiendo en su asignatura (lo de los politólogos con la política es un poco lo de los profesores de derecho constitucional con la Constitución. Bueno, es exactamente lo mismo). Y una vez abierta la veda, se ha sumado también la derecha, con no menos alegría. Es muy alegre destruir y simplificar las cosas. Es muy alegre volver al estado salvaje, contra la civilización. Ahora está Alvise, como estuvo Iglesias. Este podría abrazarlo, porque es su hijo".

Por último, en Voz Populi indicen en que es "el nuevo socio de Sánchez" que ya forma parte de la "matrioska facha: "Ya tiene un nuevo integrante, y altamente reactivo. Y radiactivo. Mano de santo para Sánchez”.“¿Alvise Pérez? El mejor regalo que podía recibir Sánchez. No va a haber modo de escabullirse. Nos lo vamos a encontrar hasta en la sopa que sirven en los medios públicos. Y en otros. Alvise por tierra, mar y aire. Para mayor gloria de Pedro Sánchez. Y puede que de la extrema derecha”, zanjan.