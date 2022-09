Moncloa se aleja de la propuesta fiscal de Puig y pide “responsabilidad” a las comunidades

La batalla fiscal sigue al alza en España. Y este martes el presidente valenciano, Ximo Puig, ha sorprendido anunciando una rebaja fiscal —para todas las rentas inferiores a 60.0000 euros—, algo que no ha sentado del todo bien en La Moncloa, que ha decidido poner distancia y no la ha apoyado públicamente.

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, no ha querido entrar a criticar y desautorizar la propuesta de Puig públicamente tras el Consejo de Ministros, pero tampoco ha mostrado su apoyo. Sus declaraciones han ido en el sentido de pedir “responsabilidades” a todas las comunidades autónomas, incluida la Comunidad Valenciana.

Desde el Gobierno se recuerda que la propuesta en materia fiscal del Ejecutivo es la conocida y que se presentará en los próximos días a través de un paquete fiscal, que incluirá subidas selectivas de tributos en los presupuestos y la creación de nuevos impuestos como el de las grandes fortunas.

No se ha concretado algunas de estas medias, pero no se descarta, por ejemplo, que se baje el IVA de los productos de higiene femenina. Lo que no va a acceder el Ejecutivo es aprobar la medida propuesta por Alberto Núñez Feijóo de rebajar el IVA del 10% al 4% en productos básicos.

El debate de "rebajar" y "recortar"

Por eso, ha chocado la salida de Ximo Puig, con un plan -con carácter retroactivo desde 1 de enero de 2022-, que incluye aumentar en un 10% la cuantía exenta de tributación a todos los valencianos. Las medidas, según el presidente autonómico, están destinadas a los contribuyentes que cobran menos de 60.000 euros (1,34 millones de valencianos).

Esta iniciativa no está en sintonía con los planteamientos del Gobierno, que no ha tocado hasta el momento el IRPF. Además, desde el palacio presidencial advierten de que las bajadas de impuestos suponen recortes y no están en la línea de lo que están emitiendo las grandes instituciones como la Comisión Europea.

A la espera de que se conozca al detalle el plan del Gobierno, Isabel Rodríguez insistió este martes en que tendrá como eje principal la “justicia social”, evitando que haya “regalos para los ricos” que paguen las clases medias y trabajadoras. La ministra no quiso entrar de lleno contra Puig, pero tuvo que hacer equilibrios durante toda la rueda de prensa para que no se notara de manera muy evidente la contrariedad en el Ejecutivo.

Con un máxima que lanzó ante la prensa: “Cada vez que hablamos de rebajar está el debate de qué recortar”. Todo ello, ahondó la portavoz, en la coherencia de un momento en el que se están recibienod 140.000 millones de euros de los Fondos Next Generation de la Unión Europea. No obstante, desde el Gobierno insisten en que Puig tiene la legitimidad de hacer esa propuesta, dentro del contexto del debate sobre el estado general, y que plan es diferente a las bajadas propuestas al PP, que benefician especialmente a los más pudientes.