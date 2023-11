García, sobre el 'Protocolo de la Vergüenza' de Ayuso: "No hay duda de que impidieron atender a muchos mayores"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha afirmado este viernes que "no hay ninguna duda" de que la aplicación del Protocolo de la Vergüenza, desvelado por infoLibre, "impidieron a muchos de los mayores de las residencias ser atendidos en un hospital". Estos documentos, que llegaron a tener hasta cuatro versiones, fueron aprobados por la Comunidad de Madrid, liderada por Isabel Díaz Ayuso, y que impedía la derivación de los ancianos al hospital.

Así lo ha señalado Mónica García en una entrevista concedida al programa La Hora de La 1, de TVE, al ser preguntada sobre si tiene alguna duda sobre esos protocolos, después de que la Audiencia Provincial de Madrid haya ordenado a una jueza que reabra una causa penal contra la presidenta regional por el fallecimiento de siete mayores en una residencia de Ciudad Lineal en relación con los protocolos de derivación a hospitales.

"No hay ninguna duda de que esos protocolos existieron. No hay ninguna duda de que esos protocolos impidieron a muchos de los mayores de las residencias ser atendidos en un hospital. De eso, no hay ninguna duda y nosotros siempre, desde el primer momento, nos hemos puesto del lado de las familias que piden una cosa muy sencilla, que es que se esclarezca la verdad, que haya justicia y que haya reparación", ha declarado.

Un juzgado de Collado Villalba investiga también a Ayuso, Escudero y Enrique López por los protocolos de derivación de residencias a hospitales. En este procedimiento han declarado el exconsejero de Políticas Sociales Alberto Reyero, y el exdirector general de coordinación sociosanitaria de la Comunidad de Madrid Carlos Mur.