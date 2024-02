Montero le señala a Ábalos la puerta de salida: "Yo sé lo que yo haría"

"Yo sé lo que haría". La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, le señaló la puerta de salida a José Luis Ábalos para que deje su escaño en el Congreso de los Diputados por el escándalo de la operación Delorme, en la que fue detenido Koldo García, la mano derecha del exministro.

Montero pronunció esta frase en un desayuno organizado por el Grupo Joly, donde le preguntaron si ella dejaría su puesto en la Cámara Baja si fuera Ábalos. "Parece que no hay ningún tipo de reproche penal o de delito. Le corresponde a él tomar cualquier decisión. Yo sé lo que haría. No puedo decir lo que el señor Ábalos va a hacer. Yo sé lo que yo haría.", contestó. A la repregunta de si eso consistiría en abandonar el Congreso, respondió: "Usted sabe lo lo que yo haría".

Hasta el momento Ferraz no había dado señales de que Ábalos debía dejar su puesto en el Congreso e incluso desde la dirección socialista se argumentaba que no había motivos para ello. No obstante, todo estaba condicionado al contenido del sumario, que ha empezado a conocerse este viernes por la mañana. Lá máxima que salía de La Moncloa y de la sede del partido es que había que dejar trabajar a la justicia en estos momentos.

Koldo García fue detenido por la UCO dentro de la operación por las supuestas mordidas en contratos de los ministerios de Transportes e Interior y de las administraciones de Canarias y Balears durante la época de la pandemia con un importe sobre los 50 millones de euros.

Máxima preocupación en el PSOE

La preocupación ha ido creciendo conforme pasaban las horas en el Gobierno y en el PSOE, al ser el primer caso de supuesta corrupción que afecta al Ejecutivo de Pedro Sánchez, que llegó al poder por una moción de censura contra Mariano Rajoy por el caso Gürtel. La revelación de la operación le sorprendió al presidente en pleno viaje oficial a Marruecos este miércoles, desde donde prometió la máxima transparencia y contundencia contra cualquier tipo de corrupción.

Por el momento no se ha encontrado ninguna vinculación de Ábalos con esos contratos, pero Koldo García era su asesor más cercano y una persona que se movía junto a él todo el día. Durante estas jornadas el político socialista ha negado constantemente haber tenido conocimiento de lo que hacía su colaborador, que fue también militante del Partido Socialista Navarro.

El propio presidente del Gobierno rechazó saber de esta trama y desvinculó el cese de Ábalos en julio de 2021 con este motivo. Sánchez remarca en todo momento que el cambio de Gobierno que se llevó por delante al exministro junto a Carmen Calvo e Iván Redondo tenia como motivo el desgaste político tras los meses más duros de la pandemia y el mal resultado en las autonómicas de Madrid donde ganó por mayoría absoluta Isabel Díaz Ayuso.

El Partido Popular está centrando su oposición en este caso y desde Génova 13 se apunta directamente al presidente del Gobierno, al que acusan de conocer todo lo que sucedía en el Ministerio de Transportes. El propio líder popular, Alberto Núñez Feijóo, exigió al jefe del Ejecutivo que dé explicaciones porque Koldo García era un asesor "clave" dentro del Gobierno.