Montilla no entiende a Felipe González: "Es curioso cuándo habla y no precisamente para echar una mano"

El expresidente de la Generalitat José Montilla ha criticado que el expresidente del Gobierno, Felipe González, afirmara que una amnistía supondría señalar a la democracia española como culpable de lo ocurrido en Cataluña. "Es curioso cuándo habla y no precisamente para echar una mano", ha defendido.

En una entrevista en la Cadena Ser, el exlíder catalán hacía así referencia al silencio del socialista durante la campaña electoral del 23J. "Es libre de opinar, pero es curioso que lo haga en momentos determinados y no para echar una mano", ha insistido Montilla que ha señalado que le hubiera gustado "en campaña".

Con respecto a la amnistía que plantean desde Junts para una posible investidura de Pedro Sánchez, Montilla señala que los beneficiados se comprometerán a no repetir los hechos, lo que considera coherente: "Si se cierran las carpetas, se cierran por una cosa y por otra". Además ha insistido en que Puigdemont no ha planteado la situación de hace un par de años y aunque sea legitimo que los independentistas pidan un referéndum, advierte de que "no tendría amparo legal".

Montillo no ha sido el único socialista en salir a criticar las palabras de este martes de González. El primer presidente de la Junta de Andalucía, Rafael Escudero Rodríguez, también se ha pronunciado por las últimas declaraciones de González y señala que "no coincide" con él, con quién fuera su "referente político". El socialista, en su cuenta en Twitter, ha continuado afirmando: "Yo me quedo con las nuevas generaciones de hombres y mujeres que quieren y necesitan muevan soluciones política a los viejos problemas de España".

Las reacciones también han llegado desde el actual gobierno en funciones. La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez se ha desmarcado de las palabras del expresidente de España y ha recordado que "ahora hay otra generación" al frente del PSOE liderada por Pedro Sánchez. La ministra dice que las políticas de González "requieren el respeto de toda una generación", si bien ahora es Sánchez el que está al frente del proyecto político y de que "España siga avanzando".

"Yo me quedo con eso, con el esfuerzo que el PSOE que precedió a los dirigentes que hoy estamos al cargo del partido hizo por nuestra generación, por la España que modernizó", ha reivindicado. La nueva dirección socialista sigue con "la esencia" de lo que hizo Felipe González, avanzando "en digitalización, innovación o en ciencia", ha apuntado.

Las palabras de González

Las declaraciones de la ministra portavoz y de otros dirigentes socialistas tienen lugar un día después de que Felipe González en una entrevista en Onda Cero pidiese al presidente del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, que diga claramente que la amnistía de los implicados en el procés y el referéndum ilegal de Cataluña el 1 de octubre de 2017 y la autodeterminación no caben en el marco de la Constitución.

González también ha confesado admitiera que en los últimos comicios le costó votar al PSOE y afirmara que desde el partido "le han mandado a callar". A su juicio quienes hablan en esos términos no son socialistas porque no creen en la libertad. El expresidente también advirtió también que la democracia y la convivencia "están siendo atacadas" además de cargar con el socio preferente del Gobierno, Sumar y reprochar a Yolanda Díaz que pague su reunión con Puigdemont.