El Estado no es bienvenido en Paiporta: la indignación estalla con la visita de los reyes, Sánchez y Mazón

Barro, palos, botes de gasolina y piedras. Son algunos de los objetos que han lanzado vecinos de Paiporta (Valencia) a la comitiva donde iban los reyes de España, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, y el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, el cual ha abandonado prematuramente la visita por, según indican fuentes del Ejecutivo, “motivos de seguridad”. “Asesinos”, “fuera, fuera”, “¿dónde está Pedro Sánchez?” son algunos de los gritos que se han escuchado durante el paso de los monarcas, que han tratado de dialogar con los vecinos para intentar calmar la situación.

Unas escenas de tensión inéditas en la historia reciente de España. La indignación de los afectados de una de las localidades más golpeadas por la dana del pasado martes, donde han fallecido más de 60 personas, se ha hecho sentir en cuanto la comitiva se ha bajado del coche. Antes, Felipe VI, Sánchez y Mazón habían visitado el Puesto de Mando Avanzado en València, donde han saludado a los policías y los efectivos desplegados sobre el terreno, agradeciendo su labor y conociendo las últimas actualizaciones del dispositivo.

Minutos después, ha comenzado el caos. Felipe VI, Letizia, Sánchez y Mazón han sido recibidos a la entrada de Paiporta con gritos y con lanzamiento de objetos. Se han vivido imágenes de gran tensión cuando las fuerzas de seguridad han abierto paraguas para tratar de proteger a la comitiva, que era constantemente increpada al grito de “fuera, fuera” y “asesinos”. Pese a las medidas de protección, el lodo ha alcanzado a los reyes y a Mazón, manchando su ropa y su cara.

En medio de la confusión, Sánchez, uno de los más increpados durante la visita, ha abandonado la comitiva por “motivos de seguridad”, según ha informado el Ejecutivo. La escolta del jefe del Ejecutivo habría “activado el protocolo de seguridad” después de que Sánchez hubiera recibido una agresión por parte de los violentos. Tras eso, se la ha trasladado de vuelta al Puesto de Mando Avanzado, donde se ha confirmado que tanto él como su comitiva “se encuentran bien”.

Cuando el jefe del Ejecutivo ha abandonado el lugar, se ha visto cómo varias personas han atacado al coche en el que iba Sánchez. El vehículo ha sufrido daños en los cristales por los golpes de los violentos y el impacto de varios objetos, así como destrozos en varias partes. Incluso, en un momento dado, los atacantes han logrado abrir la puerta del conductor. Mientras tanto, al percatarse de su ausencia, muchos de los vecinos han redoblado sus ataques hacia el presidente coreando “¿Dónde está Pedro Sánchez?”.

Visto lo tenso de la situación, las fuerzas que escoltaban a los reyes han invitado a los monarcas a marcharse de Paiporta, algo a lo que se ha negado en repetidas ocasiones Felipe VI. Por contra, en medio de instantes de extrema tensión, el rey ha intentado dialogar y calmar los ánimos de aquellos que le insultaban y atacaban. “Se sabía y nadie ha hecho nada por evitarlo”, “nos has vendido”, “lo hemos perdido todo”, “es una vergüenza”, son algunas de las frases que le han dicho al rey en esas tensas conversaciones.

“Lo entiendo” o “hacemos todo lo que podemos hacer”, ha contestado Felipe VI a sus interlocutores, que le han recriminado la inacción de las autoridades. “No hagáis caso a todo lo que se publica, porque hay mucha intoxicación y muchas personas interesadas en que haya caos”, ha asegurado también el monarca durante sus conversaciones con quienes le salían al paso.

En todo momento, Felipe VI ha tratado de calmar la situación abrazando y estableciendo contacto físico con los vecinos, pero la rabia ha sido tal que el monarca prácticamente no ha podido avanzar. En un momento dado, uno de los ciudadanos de Paiporta se ha echado a llorar en los brazos del rey, mientras este trataba de consolarlo. Muchos voluntarios se han encarado en repetidas veces con los miembros de la comitiva y el dispositivo de seguridad ha tenido que recurrir a la policía montada para dispersar a los más violentos.

Una de las imágenes más impactantes ha sido la de la reina Letizia rodeada por vecinos e intentando dialogar con ellos mientras lloraba y se echaba las manos a la cabeza. “A ti no te falta agua, nada te falta… y la gente aquí muriéndose”, “no es por usted”, “el presidente del Gobierno es un perro”, “tres días para que llegue el Ejército, no tenemos ropa, no tenemos comida, no tenemos nada”, han sido algunas de las frases que le han dicho a la reina en ese momento. A esto último, la reina ha replicado diciendo: ”Teneis razón”. Una de las imágenes muestra como uno de sus escoltas de la reina tenía una brecha en la frente y estaba sangrando.

Tras una hora de máxima tensión, los monarcas y el president valenciano han abandonado el pueblo, trasladándose al Puesto de Mando Avanzado. Tras la visita a Paiporta, estaba previsto que Felipe VI, la reina y ambos líderes políticos se trasladaran a Chiva (Valencia), otro de los lugares más golpeados por la dana. Sin embargo, tras un primer momento donde parecía que sí se iban a dirigir al pueblo, finalmente se ha aplazado su visita después de lo acontecido esta mañana.

Minutos después de que la comitiva abandonara Paiporta, Mazón ha escrito un mensaje en redes sociales donde ha asegurado que entiende la “indignación social” y ha alabado la actitud “ejemplar” del rey. "Entiendo la indignación social y por supuesto me quedo a recibirla. Es mi obligación política y moral", ha escrito el president valenciano en X. En unas declaraciones a Cope poco después de los acontecimientos en Paiporta, Mazón ha señalado que "la gente tiene mucha rabia" y que no quiere entrar en "adjudicaciones políticas" de lo sucedido.

Después de Mazón, se ha pronunciado Sánchez en una breve comparecencia desde el Puesto de Mando Avanzado. “Rechazamos cualquier acto de violencia. Quiero trasladar a la ciudadanía que no nos debemos desviar de nuestro principal objetivo: salvar a las personas, recuperar los cadáveres y reconstruir las zonas afectadas”, ha dicho Sánchez, que ha calificado como “marginales” los actos violentos. A su vez, ha querido trasladar la “solidaridad” y el “reconocimiento” por parte del gobierno de la “angustia” y “sufrimiento” de las personas de Paiporta, alabando los actos de solidaridad llevados a cabo en Valencia en los últimos días. Tras esta comparecencia, Sánchez ha abandonado el lugar entre gritos de “dimisión” por parte de personas que esperaban fuera.