¿Es seguro un médico que lleva trabajando 20 horas? El "anacrónico" modelo español de las guardias maratonianas

"Anoche el busca del hospital sonó a las 3 de la mañana, me temblaban las piernas del cansancio y el estrés. Un chico de 21 años politraumatizado se desangraba. Cinco minutos antes soñaba no recuerdo el qué, y de repente le estaba canalizando para transfundirle sangre e intubándole para evitar una parada cardiaca. A las 7 de la mañana conseguimos que se estabilizara. Me costaba hilar una frase. Me caían los párpados. Tenía palpitaciones y la cabeza me martilleaba. Y no fue una excepción". Tamara Contreras es médica intensivista desde hace 15 años, y recuerda con claridad la guardia que expone en una petición de Change.org para pedir que se acaben las jornadas de 24 horas. "Tuve que pasar de estar muy dormida a actuar muy rápido. Lo consigues por la adrenalina, pero la sensación es de estar muy lenta. Al día siguiente, cuando lo repasas, sabes cómo lo podrías haber hecho mejor, pero en el momento no. Y eso no es justo, ni para nosotros ni para los pacientes", relata en conversación con infoLibre. Precisamente este domingo la ministra de Sanidad, Mónica García (Sumar), ha afirmado públicamente que su departamento trabaja en una reforma del Estatuto Marco para acabar con este tipo de guardias maratonianas.

Por eso tomó la decisión de decir basta. Y hasta este viernes había cosechado más de 78.000 apoyos. Porque no son pocos los médicos que suscriben lo que pide. Ella misma lo sabía. "Tengo un perfil de Instagram en el que trato de acercar los cuidados intensivos a la población, mostrar una cara más amable de las UCI. Pero también lo he utilizado para enseñar cómo es la vida del médico, cómo funcionan las guardias y cómo me hacen sentir. En ese momento empecé a recibir mensajes: muchos me decían que no podían más o, directamente, que lo dejaron", recuerda. Así que se lanzó a escribir la recogida de firmas.

"Debido a la fatiga acumulada, los médicos cometemos más errores graves cuando estamos en turnos de 24 horas y más fallos de diagnóstico. Somos más lentos tomando decisiones, no podemos reaccionar igual de bien. Y eso empeora la atención que reciben nuestros pacientes. Y afecta a nuestras vidas, pues nos sentimos agotados, tenemos problemas de sueño, no podemos conciliar y afecta a nuestra salud mental", relata en ella.

Pero lo cierto es que ni siquiera todo son testimonios. También hay estudios científicos que corroboran estas palabras. Uno llevado a cabo en Estados Unidos, por ejemplo, reveló que la deprivación del sueño durante 24 horas o más producía un efecto similar a tener un 0,1% o más de alcohol en sangre. Otro, publicado en Annals of Emergency Medicine, comprobó que los médicos de urgencias, después de turnos de 24 horas, sufrían alteraciones importantes en sus habilidades cognitivas. Y cuando salen de trabajar, además, tienen más del doble de posibilidades de sufrir un accidente de coche, según otra investigación internacional.

Vayamos ahora a España. La Asociación Española de Médicos Internos Residentes llevó a cabo una encuesta en la que, precisamente, un 34,7% de los profesionales aseguraba haber tenido algún accidente de tráfico tras una guardia. Y un 60%, además, reconocía haber cometido algún error grave. Porque los MIR —los que todavía están especializándose— son los que más sufren estas jornadas. Lo señala Andina y lo certifica Bernardo Soto, residente de primer año de Hematología. "Se supone que tenemos que hacer, al mes, entre cuatro y siete, pero depende de la plantilla estructural. Si falta personal adjunto, podemos llegar a hacer más de las legales", sostiene en conversación con este periódico. Eso, señala, aumenta esas posibilidades de error. "Las guardias conllevan un desgaste físico y emocional evidente. Una jornada tan prolongada aumenta el riesgo de errores y compromete la seguridad y la calidad del servicio prestado", señala.

El español, un caso excepcional

Vayamos al principio. ¿En qué consisten exactamente las guardias y cómo funcionan? Las jornadas de 24 horas están reguladas por la Orden de 9 de diciembre de 1977 por la que se desarrolla el Real Decreto 3110/1977, de 28 de noviembre. Es decir, por una normativa aprobada hace 47 años en la que se especifica, además, que hay dos tipos: las de presencia física —en las que el profesional se encuentra en el hospital o centro de salud— y las de servicios de localización —en las que el sanitario tiene que estar localizable y disponible si su presencia se requiere. Todas, en cualquier caso, son obligatorias hasta los 55 años, a no ser que se justifique una razón para no realizarlas. "No quiero imaginarme a esa edad atendiendo a pacientes a las 5 de la mañana después de haber trabajado 16 horas", lamenta Soto.

Pero en cualquier caso la existencia de estas jornadas es, ahora mismo, una rareza de nuestro país. Lo explica Contreras en su petición. "Reino Unido ya implantó hace tiempo un máximo de 12 horas de jornadas médicas. Suiza, Holanda, Francia o Islandia también han acabado con las guardias de 24 horas", señala. "Mientras tanto en España seguimos como hace 50 años, con un modelo arcaico", añade.

Alejandro Barros es especialista en Neurología y Medicina de Emergencias, además de residente en Psiquiatría. Y trabaja en Alemania, donde la situación tampoco tiene nada que ver. De hecho, las guardias, allí, no significan lo mismo que en España. Tan sólo son obligatorias para los MIR; para los adjuntos, sólo se mantienen en algunas especialidades, pero ni son obligatorias ni consisten en que el especialista esté 24 horas en el centro. "Son responsables de los residentes, y lo que hacen es responder a sus dudas. Si pasa algo tienen que ir, pero no suele ocurrir", explica.

Fórmulas hay para copiar, por tanto. Por lo que apuestan los médicos consultados es por establecer, como en Reino Unido o en Suiza, el trabajo por turnos. Pero inciden, claro, que para eso es necesario que se amplíen las plantillas. "Habría que contratar personal, para así asegurar que haya médicos disponibles para garantizar la atención continuada y de calidad", continúa el residente.

Falta unanimidad en la profesión, ¿y en el Ministerio?

Hacerlo no es tan fácil. No ya sólo por la necesaria contratación, sino porque tampoco hay unanimidad en la profesión sobre la desaparición o permanencia de este modelo. Andina lo explica bien. "Cada guardia es un mundo, depende muchísimo de la especialidad, el hospital o el número de médicos que haya", señala. "Los servicios de urgencias, los intensivistas y los anestesistas, por ejemplo, tenemos guardias muy estresantes, porque son muy imprevisibles. Podemos pasar de estar descansando o tomando un café a estar corriendo a vida o muerte. Tenemos picos de tensión muy altos", añade Contreras.

No les ocurre lo mismo, por ejemplo, a los cirujanos. "Si hay que operar tiene que ir, pero eso no ocurre todos los días. En la puerta de las urgencias, en cambio, sabemos que vamos a trabajar, por guardia, 20 o 21 horas", remata Andina.

En cualquier caso, todos los especialistas las cobran igual. Y para todos, continúa el pediatra, estas jornadas llegan a suponer hasta un tercio del sueldo. Hace precisamente unos días el Sindicato Médico Andaluz publicó un informe en el que se ve claramente. El salario medio de un médico con plaza —de alrededor de 40 años, con experiencia— sin guardias ronda los 3.277 euros netos al mes, una cifra que crece hasta los 4.108 en el caso de realizar las jornadas de 24 horas. "Hay gente que al final quiere hacerlas, porque durante ellas no tienen demasiada actividad y gracias a eso recibe una cantidad importante a final de mes", razona Andina.

Además, no todos los médicos cobran lo mismo por guardia. Mientras que Baleares es la que mejor paga a sus médicos estas horas, Canarias es la que se encuentra a la cola, con una retribución que es hasta un 40% menor. En Alemania, explica Barros, la hora de guardia está peor pagada, pero es que el sueldo base es mucho mayor, lo que hace que, en la práctica, el salario medio de un sanitario español sea, aun así, mucho más bajo. Según el informe del Sindicato Médico Andaluz, allí el sueldo está entre los 80.000 y 149.000 euros al año.

Más allá de estas diferencias de opinión, todos los médicos consultados coinciden: no creen que lleguen a ver el día en el que los médicos no tengan que hacer guardias 24 horas, pero todos los pasos que se den hacia ello son importantes. Y ahora, además, es el momento idóneo. "Antes de ser ministra, Mónica García manifestó varias veces que había que acabar con las guardias de 24 horas de los sanitarios. Mónica García, ahora la ministra de Sanidad eres tú: toca cumplir y reaccionar", interpela Contreras a través de Change.org. Ella señala en declaraciones a infoLibre que su departamento está "trabajando en la reforma del Estatuto Marco para la mejora de las condiciones de nuestros profesionales sanitarios", una labor en la que "una de las cuestiones prioritarias a abordar", señala, es este "anacronismo". Espera, remata, "darle solución a lo largo de esta legislatura". Una posición que este domingo lanzó públicamente.