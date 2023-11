Nolotil otra vez bajo sospecha: el fármaco que no nos falta en el botiquín y que 40 países ya han prohibido

El Nolotil vuelve al punto de mira. Igual que ya lo hiciera en 2018, el metamizol, el componente comercializado bajo ese nombre, se ha situado de nuevo en la diana de una asociación de pacientes británicos, pero esta vez de manera más firme. La Asociación de Afectados por Fármacos (ADAF, por sus siglas en inglés) ha demandado al Ministerio de Sanidad por, argumentan, no haber protegido a su población de los efectos "potencialmente mortales" de recetar este medicamento. Según sus propios datos, el Nolotil estaría detrás de más de 40 muertes desde 1996. Sin embargo, desde el Consejo General de Farmacéuticos hacen un llamamiento a la calma. Desde el propio Ministerio también. "La magnitud del riesgo se encuentra dentro de lo que ya se conocía y se maneja en España", explican a infoLibre.

Entonces, ¿qué está pasando exactamente? No es la primera vez que es la población británica la que inicia la batalla contra el Nolotil. Hace cinco años, precisamente, fueron los primeros en darse por aludidos después de que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) restringiera su prescripción a la "población flotante". En otras palabras, a los turistas. La decisión afectaba a cualquiera, pero fueron ellos los que se arrogaron el objetivo de la medida. Cristina García del Campo, traductora médica y fundadora de la ADAF, inició una investigación en Alicante —en la provincia vive el 26,2% de los británicos residentes en España, según el INE— después de observar que varios pacientes habían fallecido después de sufrir una infección. La alerta le saltó cuando descubrió un denominador común: todos habían consumido previamente Nolotil.

Por eso la asociación, que presentó su demanda el pasado 14 de noviembre ante la Audiencia Nacional, exige nuevos controles y una investigación del medicamento, más allá de la decisión adoptada por la AEMPS en 2018. "Este medicamento ha destrozado la vida de muchas personas y debe ser retirado", declaró Del Campo a The Guardian. La ADAF, de hecho, basa su actividad en esta lucha, para la que han iniciado un crowdfunding que pretende recaudar 9.000 euros para exigir "justicia para los afectados por el Nolotil". Según sus datos, son al menos 350.

Precisamente en Reino Unido está prohibido para cualquier ciudadano o ciudadana. Y no sólo allí. Como recoge The Guardian, hay un total de 40 países donde su consumo no está permitido, entre los que se encuentran, por ejemplo, Estados Unidos, India y Australia. En España, en cambio, está presente desde hace 50 años.

Agranulocitosis y su peligro en el norte de Europa

Pero, ¿cuál es exactamente el problema que provoca el Nolotil? Según la ADAF, el fármaco "ha demostrado tener efectos secundarios devastadores", como, relatan, amputaciones, fallecimientos, reacciones alérgicas graves, choque anafiláctico, daño renal o hepático, sepsis (una reacción extrema del cuerpo a una infección), fallo multiorgánico o agranulocitosis. Ese es el principal problema.

Aparece recogido como una de las "reacciones hematológicas graves" dentro del prospecto del Nolotil y consiste, básicamente, en una disminución de los granulocitos, unos glóbulos blancos de la sangre que pueden llegar incluso a desaparecer, provocando una disminución de las defensas de los pacientes. A esto se suma, explica Iván Espada, responsable del área del medicamento del Consejo General de Farmacéuticos, la neutropenia, el descenso, en este caso, de neutrófilos, otro tipo de glóbulos blancos. "Se desconoce por qué se producen estas reacciones, aunque se cree que pueden estar relacionadas con procesos alérgicos", señala.

¿Y hay algún perfil que pueda estar más afectado que otro? Como relata Espada, son las personas de edad avanzada las que tienen mayor predisposición a sufrir estos problemas, cuyos efectos aparecen con mayor frecuencia, claro, en tratamientos prolongados. Y confirma: sí, quienes proceden del norte de Europa también son más propensos a tener agranulocitosis o neutropenia. Pero para esto sí que no hay explicación. "Posiblemente se debe a una cuestión genética, pero no se sabe con exactitud", dice.

En cualquier caso, destaca que su prevalencia es mínima. Afecta, detalla, al 0,01% de pacientes que ingieren el fármaco. Y eso que cada vez son más. Según los datos que maneja la AEMPS, en 2017 se dispensaron 22,8 millones de envases, mientras que en 2013 la cifra era de 14,6 millones. "Es uno de los medicamentos más utilizados", confirma Espada.

Calma y supervisión: "El riesgo 0 no existe"

Según informan desde Sanidad, los casos de agranulocitosis en España se han incrementado en los últimos años "de forma paralela al aumento del consumo de este analgésico" que, además, funciona como antipirético —actúa contra la fiebre— y espasmolítico —es útil para los cólicos—. En este sentido, la AEMPS emitió en 2018, como recuerdan desde Sanidad, una nota informativa con recomendaciones para pacientes y profesionales sanitarios para minimizar riesgos.

"El riesgo 0 no existe, pero sí se puede reducir", señala Espada, que explica que la Agencia del Medicamento apostó por hacer un seguimiento en las personas mayores que consuman metamizol, lo mismo que se debe hacer en el caso de tratamientos a largo plazo. "No pasa nada por tomar Nolotil durante más de siete días, pero sí hay que controlarlo. La pérdida de glóbulos blancos no sucede de un día para otro, así que habría que vigilar los síntomas y sus niveles en sangre", dice.

¿Y cuáles son esos síntomas? "El típico consiste en sentir malestar general, sufrir escalofríos, fiebre, o incluso heridas y úlceras bucales", explica. De todos modos, recuerda que todos los efectos de cualquier medicamento deben abordarse paciente por paciente. "Habitualmente, cuando alguien necesita un analgésico lo mejor es que se tome un Paracetamol, pero hay algunas personas que necesitan más eficacia, o que no pueden tomar eso porque tienen problemas hepáticos. Prohibir un fármaco es muy difícil, pero siempre hay que vigilar", dice el experto.

En el caso de los turistas es más complicado. Y por eso la AEMPS se fijó específicamente en ellos. "No se les puede hacer un seguimiento, por lo que la recomendación en estos casos es evitar prescribirlo", dice. Pero de ahí a prohibir el Nolotil hay un abismo. Ahora, la Audiencia Nacional tendrá la última palabra en esta batalla.