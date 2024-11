Quién es quién en el operativo de emergencias de Mazón que fracasó en el día y horas claves

El martes 29 de octubre una dana arrasó varias localidades de l'Horta Sud de València. Una catástrofe que ha dejado más de doscientos muertos y miles de afectados a los que las inundaciones les pillaron por sorpresa y quedaron atrapados en carreteras, comercios y centros de trabajo. La tardía respuesta de la Generalitat Valenciana, que envió el aviso de Protección Civil pasadas las 20 horas de la tarde —pese a los avisos meteorológicos previos— y la posterior gestión de la tragedia ha situado al Gobierno de Carlos Mazón en el foco por los errores cometidos, las falsedades vertidas y la falta de asunción de responsabilidades. infoLibre establece la cronología de los hechos y repasa la agenda y las responsabilidades del operativo de Emergencias de Mazón.

Carlos Mazón

Carlos Mazón nació en 1974 en Alicante, localidad donde ha ejercido su carrera política. Licenciado en Derecho en la Universidad de Alicante, el actual president de la Generalitat Valenciana empezó su carrera política como director general de Juventud de la mano de Eduardo Zaplana, su mentor político. Posteriormente fue director general de Comercio y Consumo (2003-2004) y de Consumo y Seguridad Industrial entre los años 2004 y 2007, ya con Francisco Camps en la Generalitat. Después fue director gerente de la Cámara de Comercio de Alicante y su elección como candidato a las elecciones del pasado año no fue auspiciada por el actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sino por su predecesor, Pablo Casado, cuando Mazón era presidente de la Diputación de Alicante.

La Generalitat, con Mazón a la cabeza, ha tratado de culpar a organismos públicos como Agencia Estatal de Meteorología o la Confederación Hidrográfica del Júcar de lo ocurrido, pero la cronología de los hechos y las excusas posteriores —fácilmente desmontadas— muestran fallos en la cadena de Emergencias del Gobierno valenciano y su presidente, que el mismo día de la dana encadenó tres actos ajenos al temporal —en ningún momento anuló su agenda— y después se ausentó para comer con la periodista valenciana Maribel Vilaplana en un restaurante cercano al Palau de la Generalitat, a la que según fuentes de la Generalitat le ofreció la presidencia de la radio televisión pública valenciana, À Punt, pese a que en la actualidad se accede por concurso público. En el momento que se celebraba la comida comenzó la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), a la que Mazón llegó dos horas y media tarde.

Finalmente el martes 29, pasadas las 20 horas, la Generalitat decide lanzar la alerta a la población, pese a que localidades como Utiel o Paiporta llevaban horas inundadas. El president comparece por primera vez a las 21 horas para dar cuenta de la situación y en esa comparecencia reconoce que hay una "falta de información". Pasada la medianoche, Mazón habla de nuevo para actualizar lo ocurrido y confirma que se han localizado "cuerpos sin vida" en las zonas inundadas.

Salomé Pradas

Salomé Pradas es la actual consellera de Justicia e Interior, responsable de las Emergencias en la Comunitat, cargo que obtuvo tras la salida del Gobierno de Vox en julio. Abogada de profesión y natural de Castelló, fue directora general de Medio Natural de la Generalitat (2014-2015) y concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de Castellón (2015-2019). Tras las generales de ese año fue elegida senadora y portavoz adjunta bajo la presidencia de Pablo Casado. En los comicios municipales y autonómicos de 2023 fue la 'número dos' al Ayuntamiento de Castelló —fuentes del PP de Castelló trasladan que la intención de la dirección era que Pradas se quedara a cargo de la oposición si la actual alcaldesa, Begoña Carrasco, no conseguía hacerse con el bastión de mando— y finalmente Mazón la eligió como consellera de Medio Ambiente tras alcanzar el pacto con Vox en la Generalitat.

La gestión de Pradas ha sido una de las más cuestionadas —junto a la de Mazón— ya que la consellera admitió este jueves que un técnico le comentó la existencia del sistema S-Alert minutos antes de que se enviara la advertencia los móviles de los valencianos, cuando la situación ya había escalado al máximo. Pradas asegura a A Punt que cuando tiene conocimiento del sistema le explican que "no está reglado" y tampoco en sus planes autonómicos. "Es todavía un borrador que está en el Comité Nacional de Protección Civil por aprobar", asegura. Sin embargo, esta versión fue rápidamente desmentida, ya que el sistema se presentó con el Ejecutivo anterior, liderado por Ximo Puig, y unos audios del Cecopi ponen en evidencia que a las 19:15 horas en la reunión de emergencias ya de hablaba de la posibilidad de activar los mensajes masivos. Todavía no había llegado el presidente Mazón.

También se ha conocido, a través de la Cadena Ser, que la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, la llamó en al menos en tres ocasiones para comentarle el peligroso avance de la emergencia y poner a su disposición a la Unidad Militar de Emergencias (UME). Sin embargo, sólo a la cuarta llamada fue atendida por la dirigente autonómica. La versión de Pradas es distinta y afirma que Bernabé en "ningún momento" el despliegue de la UME en un punto concreto" aunque unos audios captados por TVE le vuelven a desmentir, porque en una reunión consellera mantuvo con sus colaboradores, alrededor de las 12.45 horas de ese día, habló de ese ofrecimiento. "La UME se ha puesto en disposición de desplazarse aquí", asegura entonces, tal y como se capta en las cámaras.

Emilio Argüeso

Emilio Argüeso es el secretario de seguridad y emergencias de la Conselleria de Justicia. Licenciado en Derecho, Periodismo, Criminología y Publicidad es, además, guardia civil en excedencia. Sus múltiples carreras coinciden con el número de partidos en los que ha estado: desde las juventudes socialistas, al PP de Zaplana, pasando por Unión Progreso y Democracia (UPyD) y también por Ciudadanos. Fue diputado en Les Corts por la formación de Albert Rivera y senador por designación autonómica hasta que pasó al grupo mixto cuando la formación naranja colapsó. Originario de Alicante, fue uno de los responsables de los pactos entre la formación naranja y el PP en la diputación que presidía entonces Mazón. El president de la Generalitat lo fichó inicialmente como secretario del sistema sociosanitario y, al igual que Pradas, pasó a ser secretario de seguridad y emergencias de la Conselleria tras la salida de Vox del Ejecutivo.

Sobre su agenda el día de la dana se conoce que mantuvo una única reunión con el jefe del Servicio de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Festejos Taurinos. En sus redes sociales, su última publicación era sobre el caso 'Íñigo Errejón', nada sobre las advertencias de la Aemet ni otros organismos. En ese día no hay constancia de que adoptara ninguna medida, aunque sí estuvo en la reunión del Cecopi, y, ante su destacada ausencia, él mismo publicó un post en X en el que decía que se encontraba trabajando a las once de la mañana del miércoles 30 de octubre, un día después de la catástrofe.

Vicente Huet

Vicente Huet es el director general de Interior, un cargo al que accedió el mismo día que se produjo la dana en València, el pasado 29 de octubre. Hasta la fecha había ejercido como el jefe de gabinete del presidente de la Diputación de València, Vicent Mompó, —uno de los perfiles con más papeletas para suceder a Mazón en caso de elecciones—. Procedente de la localidad de Barxeta (València) lleva casi dos décadas en política de la mano del PP pese a su juventud (42 años). Fue concejal de la oposición de su Ayuntamiento en 2007 y cuatro años después se convirtió en el alcalde del municipio valenciano. Entró en la dirección regional del PP con la llegada de Mazón a la presidencia del partido, tal y como recoge el diario Levante.

¿Un problema de competencias o de mala gestión?: la dana destapa las grietas del sistema Ver más

Tras más de tres meses sin reemplazar al director general de Interior de la Generalitat, del que dependen las funciones delegadas de la Policía autonómica (un cuerpo con unos 400 efectivos), de Protección Civil y de la coordinación de policías locales, la pasada semana el Ejecutivo valenciano lo nombró formalmente por su conocimiento "de la idiosincrasia de los festejos taurinos y, en especial, de los bueyes callejeros". Unas habilidades que el gobierno de Mazón consideró necesarias al frente de la dirección de Interior, auspiciada por Pradas, "para desarrollar una nueva norma que mejore la seguridad del público y el bienestar animal".

Nuria Montes

Montes es la consellera valenciana de Innovación, Industria, Comercio y Turismo. Originaria de Madrid, es licenciada en derecho y fue durante dos décadas secretaria general de Hosbec, la asociación que agrupa a los hoteles de la autonomía. Encargada de las campañas de promoción turística desde 2005 para las localidades más turísticas de la provincia de Alicante, su fichaje por parte de Mazón se entendió como un guiño a la patronal del sector hotelero.

Tras la dana fue la encargada de comunicar el funcionamiento de la morgue instalada en Feria Valencia y, desde allí, se dirigió a las familias en un tono duro y cargado de reproches. "Aquí no se van a entregar cuerpos a familias, no se va a permitir el acceso de familiares a la zona donde tenemos custodiados a todos los fallecidos, así que tienen que esperar de forma obligatoria la llamada del juzgado y la entrega de la documentación pertinente. Las familias en el mejor lugar donde pueden esperar las noticias de sus familiares es en sus domicilios", afirmó. Unas palabras por las que tuvo que pedir perdón horas más tarde. Sin embargo, no ha sido esa su única acción cuestionable en los últimos días. Su nombre volvió a aparecer en televisión después de que Toñi, una vecina de Benetússer que ha perdido a su marido y su hija, de 61 y 24 años respectivamente tras la dana, contara en diversos medios de comunicación que trabaja en el gabinete técnico de la consellera y que no la llamó hasta una semana después de lo sucedido, cuando le ofreció utilizar el coche oficial.