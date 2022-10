La oposición exige a Mañueco que haga públicos ya los datos solicitados por infoLibre sobre residencias

La oposición en Castilla y León, PSOE y Unidas Podemos, ha exigido al Partido Popular liderado por Alfonso Fernández Mañueco que haga públicos los datos sobre las residencias que pidió infoLibre la primera semana de mayo de 2020. La petición planteada fue una solicitud de acceso a información pública para conocer los datos sobre las personas fallecidas en las residencias de mayores durante la primera ola de la pandemia del covid-19. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha ordenado a la Junta de la comunidad entregar los documentos solicitados a este medio en una sentencia dictada el pasado 28 de septiembre.

La respuesta del gobierno de Mañueco fue que oculta los datos de las muertes para "no perjudicar los intereses económicos" de las empresas. Esto ha indignado a la secretaria de Organización del Partido Socialista de Castilla y León, Ana Sánchez, que ha recordado este lunes que se habla "de miles de vidas en Castilla y León, de conocer la verdad, de dignidad, y Mañueco y la ultraderecha del PP de Castilla y León no quiere facilitarle los datos a las familias". Además, Ana Sánchez ha añadido que esto no es algo nuevo, sino que se suma a "esa cadena de despropósitos del deterioro de la calidad democrática que estamos viviendo en Castilla y León, no solo desde que la extrema derecha forma parte de la toma de decisiones por obra y gracia de la decisión de Mañueco y Feijóo, si no de muchos años de prácticas deleznables como ocultar información o tratar de manipular en las instituciones".

De este modo, se ha dirigido en nombre de su partido a los miles de familiares y amigos de las personas fallecidas en las residencias: "Este es un pasito más para recuperar la dignidad que Mañueco, que el Partido Popular y que la junta de Castilla y León les niega y que tienen nuestra palabra de que no pararemos. No pararemos hasta que se sepa toda la verdad". Ha destacado también que es significativo que Castilla y León sea la tercera comunidad autónoma que "más familiares perdió", por detrás de Cataluña y de Madrid, teniendo en cuenta la diferencia poblacional entre estas comunidades. Ha recordado también que todavía no hay ley de residencias y que se sigue "sin atender a las plataformas". Finalmente, Sánchez ha destacado que el Partido Popular de Mañueco "no tiene humanidad y no conoce la vergüenza, siempre defienden a los mismos. Siempre se deben a los mismos".

El coordinador general de Podemos Castilla y León, Pablo Fernández, ha felicitado a infoLibre a través de su cuenta en Twitter por el "enorme trabajo frente a la lamentable opacidad del PP que lleva dos años negándose a darlos".

https://twitter.com/_PabloFdez_/status/1576846329808134144?s=20&t=CaWLswcVbqLdHEbqzStXJw