Organizaciones de mayores se suman a la iniciativa para pedir un "trato más humano" en los bancos

La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) se ha sumado a la iniciativa impulsada por Carlos San Juan De Laorden, de 78 años, que ha conseguido más de 223.000 firmas en la plataforma Change.org con el fin de que no eliminen la atención presencial en las entidades bancarias y se de "un trato más humano", según informa Europa Press.

El colectivo sostiene que, con motivo del cierre de oficinas de entidades bancarias, estas han reducido parte de los servicios presenciales que prestaban, ocasionando "un grave perjuicio a las personas mayores de edad más avanzada, incluso al resto de la sociedad, al limitar las gestiones con sus clientes y provocar grandes desplazamientos por asignarles oficinas lejos de sus domicilios con el objetivo de ahorrar costes y potenciar la banca online".

Pero, según CEOMA, "las personas mayores con dependencia o grandes dependientes se encuentran en situación de aislamiento al no poder desplazarse a las nuevas oficinas bancarias asignadas".

Además, la iniciativa por parte de las entidades bancarias de promocionar el uso de la banca online "genera miedo, inseguridad y ansiedad, a las personas mayores que no están totalmente integradas en las nuevas tecnologías por no tener los conocimientos necesarios que precisan".

Por este motivo, la organización se suma y apoya la iniciativa de Carlos San Juan De Laorden. "Quieren informatizarlo todo, las aplicaciones son complejas, nos dejan a los mayores totalmente apartados del sistema, queremos hacernos oír, dirigirnos a los presidentes de los grandes bancos, que nos escuchen, creo que es una causa humana", afirmó en declaraciones a Europa Press.

Según precisó, se le ocurrió lanzar esta petición ante el "deterioro progresivo" de la atención en las entidades bancarias donde había presenciado "auténticos dramas de personas que se iban llorando con la cartilla y que los mandaban a una sucursal a más de un kilómetro de distancia", en la cual ya habían estado previamente.

Además, denunciaba que los cajeros nuevos son "muy complicados" para los mayores y que cuando quieren pedir cita para que les atiendan presencialmente "no cogen el teléfono". La única opción que les queda es hacer las gestiones por Internet, pero, tal y como señalaba a Europa Press Carlos San Juan, las personas de su edad no tienen la formación adecuada para utilizar estos medios y no todos los mayores tienen un hijo o nieto que les ayude.

Aunque San Juan tenía "poca esperanza" en que su reclamación fuera escuchada, al comprobar el apoyo que ha tenido, se siente "abrumado" y "emocionado". Su objetivo es sensibilizar, erigirse en "portavoz de una mayoría silenciosa de mayores". Además, avanzó que el siguiente paso que le gustaría dar es entregar las firmas "ante el Banco de España, el Defensor del Pueblo y los presidentes de los grandes bancos".

Por todo ello, CEOMA ve "urgente" que las entidades bancarias que ya han reducido sus servicios no aíslen a las personas mayores que carecen de formación en las nuevas tecnologías y establezcan sinergias de colaboración con entidades como CEOMA, está especializada en ofrecer formación presencial y online en el área de las nuevas tecnologías desde el año 2003.