Óscar Puente evita reunirse con víctimas de Angrois tras la condena de un cargo de Adif por 79 homicidios

Tres meses después de que un juzgado de Santiago condenara por 79 homicidios a un exdirector de Seguridad en la Circulación de Adif como igualmente responsable del accidente de Angrois que el conductor del tren Alvia, ni el ministro de Transportes ni el presidente del Gobierno de España se han pronunciado para valorar la sentencia. El primero, Óscar Puente, no se reunirá con la Plataforma de Víctimas del accidente, tal y como le pedían, y ha dejado esa reunión en manos de la secretaria general de Transportes Terrestres y del secretario general de Movilidad Sostenible.

La condena por el accidente de Angrois –el mayor de la historia de la alta velocidad española, que los sucesivos gobiernos han ido presentando como un ejemplo mundial– ha dejado en evidencia los fallos de seguridad permitidos por Adif. Sin embargo, ni el PSOE que gobierna actualmente en el Estado, ni el PP que lo hacía cuando se produjo el accidente y puso trabas a su investigación, no han hecho todavía ningún tipo de valoración.

En ese contexto, un mes después de la sentencia, a finales de agosto, la Plataforma de Víctimas solicitó una reunión con el ministro Puente. En su petición, las víctimas comenzaron reconociendo el apoyo del ministro a su causa cuando fue alcalde de Valladolid, cargo desde el que se sumó en 2016 a un manifiesto firmado por numerosos ayuntamientos de toda España exigiendo una comisión de investigación política del accidente. Pero ahora las víctimas quieren que el ministro impulse también la investigación técnica del accidente que la UE considera que aún no se ha llevado a cabo correctamente, ya que la realizada hace una década se centró únicamente en el conductor. [Después de la condena penal de Angrois, ¿qué pasó con las investigaciones técnicas y políticas aún pendientes? ]

Las víctimas también quieren que la aclaración de responsabilidades técnicas del accidente llegue al actual Adif. Su directora de Seguridad, Esther Mateo, sucesora del cargo condenado por Angrois, participó en el proceso penal por el accidente como perito de la empresa pública asegurando que todo se hizo "según las normas". Después de esa pericial durante la investigación del caso, Mateo fue ascendida a su actual cargo de directora de Seguridad. Y ya en ese cargo se presentó al juicio destacando lo segura que fue la curva del accidente, en el que acabaron muriendo 79 personas.

Es por ello que los afectados han querido trasladar a Puente su preocupación porque Mateo "siga como directora de Seguridad" recordando su afirmación de que "no hay curvas peligrosas". "¿En manos de quién estamos?", preguntan las víctimas, que quieren demostrar al ministro que Mateo "no dijo la verdad en el juicio".

Ahora, tras recibir la propuesta del ministerio de reunirse con los secretarios generales y no con el ministro, la Plataforma de Víctimas dice que Puente "desprecia a los usuarios ferroviarios y su seguridad". "El ministro pasará a la historia como el único que no recibió a las víctimas de la mayor tragedia ferroviaria, no despejó responsabilidades políticas y mantuvo como director de seguridad de Adif a alguien que afirmó que no había curvas peligrosas y lo hizo un experto", opinión que decía que en Angrois todo iba bien", concluyen.

