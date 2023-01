Más País pide un permiso de hasta dos semanas para acompañantes de personas en riesgo de suicidio

El portavoz de Más País-Verdes Equo, Íñigo Errejón, ha presentado este martes una proposición no de ley por la que insta al Gobierno a crear permisos laborales de hasta dos semanas a los acompañantes de personas en riesgo de quitarse la vida, una medida "urgente" que considera "sencilla" y complementaria al paquete de actuaciones más amplio para prevenir el suicidio.

Concretamente, la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, plantea que el permiso lo otorgue el profesional que atiende la situación de alto riesgo de suicidio y que lo puedan solicitar las personas en situación de alto riesgo de suicidio para ser cuidados y acompañados.

De este modo, el permiso se concedería a la persona acompañante/cuidadora designada por el paciente en situación de alto riesgo y se renovaría semanalmente con un máximo de dos semanas. Este permiso, además, se financiaría con fondos públicos para que la persona acompañante no renuncie a su salario.

"Queremos que cuando los médicos detecten a alguien que está en riesgo de suicidio puedan habilitar un permiso de hasta dos semanas para el acompañante que esa persona en riesgo de suicidio decida", ha explicado Errejón en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados.

El objetivo es prevenir la soledad que se puede convertir "en la mejor aliada del suicidio", ha subrayado, para advertir, además, de que los familiares y amigos de las personas en riesgo de suicidio que ven que no pueden hacer nada por esta persona "a menudo" derivan también en problemas de salud mental.

Según ha expuesto el portavoz, la medida ayudaría a "parar" este "ciclo" al disponer los acompañantes o cuidadores de tiempo con la persona afectada. Además, la iniciativa aboga por financiar el permiso con "fondos públicos" para que la persona acompañante "no renuncie a su salario".

"Queremos que permiso lo pague el Estado porque tener el derecho de acompañar a una persona que quiere quitarse la vida, lo cual puede significar salvarle la vida, no puede depender del tipo de trabajo o de la condición económica que tengas", ha defendido Errejón.

A su juicio, esta medida es "sencilla, barata" y de aplicación inmediata y con ella se ayudaría a las personas en riesgo de suicido y su entorno. "No se puede someter a los acompañantes al dolor extra de tener que irse a trabajar sabiendo que dejan en casa a una persona que le dice 'yo me voy a matar' o 'yo me quiero matar'", ha puntualizado en este sentido.

Asimismo, ha precisado que esta propuesta "no sustituye a todo el paquete de actuaciones que hay que hacer" y que, según ha detallado, debe centrarse en incorporar más plazas en hospitales y centros de día, pero "sobre todo más plazas para que haya psicólogos en la Sanidad pública". "Al mismo tiempo que luchamos por todo esto, esta medida (los permisos) es urgente y se puede aplicar desde mañana", ha sentenciado.