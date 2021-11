Más País ultima su propia coalición andalucista con Compromís como "modelo a seguir"

Más País ultima su propia coalición andalucista de cara a las próximas elecciones autonómicas, que tendrán lugar en 2022. El "modelo a seguir" de Más País Andalucía es Compromís, afirma su coordinadora general, la profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla Esperanza Gómez, que de momento hace su propio camino aunque no cierra la puerta a pactos futuros y se muestra más próxima a Teresa Rodríguez (Adelante Andalucía) que a Podemos e IU.

Más País presentará el 2 de diciembre en Sevilla la "coalición" junto a dos partidos andalucistas, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Andalucía por Sí, explica a infoLibre la propia Gómez, exparlamentaria de Podemos y exsenadora de Adelante Andalucía. El nuevo sujeto político se sumará así a dos conglomerados ya existentes y con mayor consolidación como Unidas Podemos por Andalucía –que integra a Podemos e IU– y Adelante Andalucía –que suma a Anticapitalistas con Izquierda Andalucista, Primavera Andaluza y Defender Andalucía–. Gómez tiene la intención de incorporar a la coalición a Equo, partido con el que ya tiene firmado un "protocolo", pero aún no ha cerrado un acuerdo, explica.

Más País Andalucía pretende que su puesta de largo concite la presencia no sólo de militantes de los partidos coaligados y periodistas, sino de representantes de la sociedad civil y figuras reconocibles del espacio progresista. Han sido invitados el jurista Javier Pérez Royo y el economista Juan Torres.

¿Por qué Compromís como referencia? "Nos parece que conviven varios partidos políticos que demuestran que juntos, a veces, se suma y no hay que andar necesariamente compitiendo", señala Gómez. Liderada por Mónica Oltra, vicepresidenta de la Generalitat valenciana, Compromís es una coalición de valencianistas de izquierdas, con énfasis en el feminismo y el ecologismo. Está integrada por Més-Compromís, el antiguo Bloc Nacionalista Valencià; Iniciativa del Poble Valencià y Verds Equo del País Valencià.

Dos pequeños partidos andalucistas

A la espera de Equo, los aliados de Más País en la nueva coalición son Andalucía por Sí e Iniciativa del Pueblo Andaluz. Se trata de formaciones pequeñas. Nada que ver con lo que fue el histórico Partido Andalucista (PA), desaparecido en 2015.

AxSí, nacido en 2016, obtuvo 22.032 votos en las elecciones autonómicas de 2018. Más fuerza tiene en el ámbito municipal, con ocho alcaldes, 104 concejales y 26 grupos municipales, según el propio partido. Sus mayores alcaldías son Barbate (Cádiz, más de 22.000 habitantes) y Coria del Río (Sevilla más de 30.000 habitantes), cuyo regidor, Modesto González, es coordinador nacional de AxSí.

Iniciativa, fundada también en 2016, es un partido de izquierdas, "ecosocialista y ecoandalucista", cuyo liderazgo es compartido por seis responsables en Sevilla, Málaga, Granada, Huelva y Córdoba.

Las labores de organización de Más País, detalla Gómez, las desempeña Tasio Oliver, exalcalde de Castilleja de Guzmán (Sevilla), uno de los antiguos militantes de IU que acompañaron a Gaspar Llamazares en Actúa.

"Políticas verdes"

Más País Andalucía es un partido dado de alta en el registro del Ministerio del Interior en diciembre de 2020. No se llama Más Andalucía, como hubiera parecido lógico siguiendo la estela de Más Madrid, porque ese nombre está registrado desde 2019 por un partido de Mijas, en Málaga. Un contratiempo menor. En realidad, los problemas de Más País Andalucía son otros. Se trata de un partido pequeño, de menos de 2.500 militantes, que debe buscar un espacio en un ámbito densamente poblado, dentro de una comunidad con menos voto urbano que Madrid, donde su marca si está consolidada. Gómez reivindica su "camino propio", basado en "políticas verdes". "Nos parece que la transición ecológica es la única forma de conseguir justicia social en Andalucía", afirma.

La nueva plataforma aún no tiene nombre. Sus promotores se debaten entre "dos o tres", duda Gómez, que aún debe medir la temperatura andalucista de la marca. Es una decisión delicada. Las bases del partido no son necesariamente andalucistas, si bien Gómez se muestra satisfecha de la acogida que están teniendo sus alianzas. El nombre, señala, deberá reflejar nuestro "compromiso por Andalucía". "Eso es clave", dice.

"Coalición electoral"

El nuevo sujeto será una "coalición electoral" abierta a nuevas incorporaciones y que no descarta –ni da por hechas– alianzas antes de los próximos comicios. ¿Habrá papeleta con el nombre de la nueva plataforma en las elecciones andaluzas de 2022? Gómez responde primero que sí, pero luego se muestra dispuesta a hablar "con otras fuerzas". "Soy prudente", añade. Sabe que no es momento de certezas inamovibles.

Una y otra vez, inevitablemente, la conversación se acerca a la cuestión de los pactos. Refuerza el interés por las posibles alianzas el hecho de que, a priori, Más País y sus aliados tengan unas expectativas electorales poco boyantes. Además, a no ser que haya sorpresa –¿Castilla y León?–, Andalucía será la próxima cita electoral. Si se cumplen los plazos, será a finales de 2022, aunque el presidente, Juan Manuel Moreno (PP), puede adelantar las elecciones.

¿Dónde se sitúa Gómez en el juego de recomposición del espacio progresista en Andalucía, marcado por el enfrentamiento de casi imposible arreglo entre Unidas Podemos y Adelante Andalucía? Gómez se muestra consciente de que en Andalucía el "terreno de juego es diferente" al que existe a nivel estatal, donde Yolanda Díaz impulsa un proyecto al que, al menos de momento, nadie se atreve a dar un portazo. La líder de Más País sabe que los enfrentamientos entre Unidas Podemos y Adelante hacen muy difícil una unidad de todas las fuerzas. En ese contexto, y sin dar nada por hecho, no oculta su mayor proximidad a Adelante.

"Con Unidas Podemos el principal escollo es el centralismo, porque los intereses de los andaluces y andaluzas no han estado por encima de los intereses del partido. Con Teresa Rodríguez, aunque obviamente nos separan cosas, sí compartimos esa idea de que Andalucía debe estar en el centro de la políticas", afirma. Y añade: "En lo personal tengo más relación con Teresa que con nadie de Unidas". Durante el enfrentamiento entre Podemos-IU y los parlamentarios afines a Teresa Rodríguez por la expulsión de estos de lo que fue el grupo común en la Cámara, Gómez se situó nítidamente del lado de los anticapitalistas al considerar que sus derechos habían sido atropellados.

En busca de posibles aliados, Gómez y los suyos también han establecido contacto con el movimiento provincialista de Jaén vinculado la España Vaciada, pero no ha fructificado en ningún acuerdo. Se muestra, no obstante, consciente de la "desafección" existente en una parte del territorio, especialmente por su "desvertebración". Gómez subraya que Más País Andalucía es un proyecto que decide por sí mismo. "Más País no puede ser ni un proyecto de arriba a abajo ni del centro a la periferia. Nosotros nos inscribimos como Más País Andalucía con nuestro CIF, vinculados a Más País, pero por nosotros mismos, con nuestra decisión y nuestros ritmos", señala.

La izquierda encara las elecciones andaluzas en extrema división pese al proyecto de unidad de Yolanda Díaz

Ver más