País Vasco y Canarias envían sus propuestas para el reparto de menores extanjeros

12:25 h

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha reconocido este jueves que cuando era presiente de Canarias pudo cometer errores relacionados con las adjudicaciones de contratos de mascarillas durante la pandemia, pero que "nunca" actuó "al margen de la ley" o intentando beneficiar a nadie.

Torres se ha referido así, en una entrevista en la cadena Ser, a la petición que hizo recientemente el PP para que dimita por los mensajes que intercambió con el exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, respecto a un contrato de mascarillas del Gobierno de Canarias durante la pandemia.

El Mundo publicó la semana pasada la conversación mantenida por WhatsApp entre Torres durante su etapa como presidente canario y Koldo García, quien le reclamaba al actual ministro el pago de un contrato que, según el diario, corresponde a la compra de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, investigada en el denominado caso Koldo y para la que trabajaba el empresario y presunto comisionista Víctor de Aldama.

Torres ha reconocido que habló con García sobre ese asunto porque éste era asesor del Ministerio y el material que había llegado en marzo de 2020 y que se había repartido entre la sociedad canaria, salvando vidas, no había sido pagado. "Había un contrato que decía que había que pagar un 50 por ciento por adelantado; habían pasado 5 ó 6 meses, no recuerdo bien, y no se le había pagado ni un solo euro", ha explicado.