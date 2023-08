Vox urge al PP que aclare si quiere pactar con ellos o excluirles con un cordón sanitario

09:39 h

Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso, cree que aún es pronto para que el rey Felipe VI designe un candidato a la investidura, según ha apuntado este lunes en una entrevista en Cadena SER. "No sé si tal y como se afirma el martes por la tarde [el rey] va a decir qué candidato propone. La inseguridad sobre las mayorías es absoluta y no me extrañaría que hubiera una segunda ronda [de contactos]", ha dicho el político vasco, que se verá con el monarca este lunes a las 16.00.

Según ha dicho Esteban, su partido todavía no ha iniciado ninguna negociación con el PSOE para investir a Pedro Sánchez, por lo que él tampoco tratará de convencer por ahora a Felipe VI para que encomiende a Sánchez la formación de Gobierno, y cree que todavía quedan semanas de conversaciones antes de que haya un candidato claro a presidente. En todo caso, ha vuelto a insistir en que el PNV nunca apoyará al Partido Popular. "Para nosotros no hay vía para la investidura de Feijóo porque no vamos a participar en ninguna combinación con Vox. Con el PSOE no hemos tenido ni una reunión para hablar de investidura, y la mayoría del arco parlamentario, tampoco", ha dicho.

Ante esta situación, el portavoz del PNV cree que si Felipe VI ha convocado a los partidos este lunes y martes es para acelerar estas negociaciones y mandar un mensaje para que se sienten a hablar y fijen un candidato. "A no ser que se quiera poner ese reloj en marcha y presionar a todos los partidos para que se llegue a un acuerdo, no le veo mucho sentido [al inicio de la ronda de contactos del monarca]", ha zanjado.