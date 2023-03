Pensiones al alza, déficit e inflación a la baja: tres logros clave para el Gobierno a dos meses del 28M

179 votos a favor, 104 en contra y 61 abstenciones. Los puntos verdes iluminaban con mayoría absoluta al mediodía el panel del Congreso. El real decreto con el nuevo sistema de pensiones se abría paso este jueves entre aplausos mientras respiraba satisfactoriamente el ministro José Luis Escrivá. Se levantan las bancadas del PSOE y de Unidas Podemos. También lo hacen Yolanda Díaz y María Jesús Montero.

Faltan menos de dos meses para las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo. Los barones, alcaldes y candidatos llevan mucho tiempo advirtiendo: la economía será crucial en esta cita. El bolsillo de los ciudadanos es esencial a la hora de ir con la papeleta a la urna. Y este jueves los partidos del Gobierno sintieron que la coalición tiene sentido y vieron reforzado su modelo con tres factores: el sistema de pensiones, la rebaja de la inflación y un dato de déficit de 2022 por debajo de lo previsto y aplicando una economía más expansiva.

Las imágenes de Madrid y París se han convertido en el espejo de las dos caras. En España se ha logrado la cuadratura del círculo para renovar el sistema de pensiones, mientras que en tierras galas arden las calles y se ha puesto contra las cuerdas al Ejecutivo de Emmanuel Macron. El paradigma es que el sistema español, que cuenta con el beneplácito de Bruselas, se ha hecho vía ingresos y no con recortes, en tanto que el sistema en París supone aumento de la edad de jubilación.

De esta manera, España ha conseguido convencer a la UE. Y todo en una negociación con datos y proyecciones extenuantes, teniendo el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social como interlocutor al irlandés Declan Costello, uno de los hombres de negro que asfixió a Grecia, todo un halcón. Pues se ha logrado ese acuerdo con Bruselas sin recortes, con un gran pacto también dentro de la coalición y rearmando la mayoría de la investidura en el Congreso. Con el visto bueno de los sindicatos por el camino. Sólo dos duros detractores: el PP y la patronal dirigida por Antonio Garamendi.

El Gobierno se anota este tanto como una bandera de un modelo progresista diferente al impuesto a base de recortes por Mariano Rajoy en 2013. Los socialistas y UP lo defenderán como uno de los principales activos de la coalición en materia económica, como la subida del salario mínimo interprofesional y los ERTE durante la pandemia, además de la reforma laboral.

Se rebaja la inflación, pero puede haber nuevas medidas

Otra de las obsesiones del Gobierno es la inflación, un factor que puede hacer caer Ejecutivos. Ahora mismo azota con mucha fuerza todo el continente, debido a la guerra de Ucrania y al temporal de sequía. Este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE) hacía público el dato de los precios durante el mes de marzo: un 3,3%, su nivel más bajo en un año y medio. La intensidad de su bajada ha sido mayor de la esperada, y la cifra se ha convertido hasta en portada en la edición digital de The Guardian.

Este descenso se debe principalmente al buen comportamiento de los precios en la electricidad y los carburantes, que han descendido un mes más. Con el motivo clave de la aplicación del llamado tope ibérico, un mecanismo que se prorrogó otra vez, con acuerdo de Bruselas, el pasado martes en el Consejo de Ministros. En el Ministerio de Economía recordaron que la inflación en España se sitúa entre las más bajas de todo el continente.

Desde La Moncloa se lleva semanas vaticinando que los precios bajarán y que las medidas ya surten efecto. Pero hasta el momento no al ritmo que desearían muchos cargos ante quejas de ciudadanos. No se descarta, no obstante, que se renueven algunos de los paquetes que se pusieron en marcha a finales de año o aprobar algún otro nuevo alivio para las familias. Las campanas no se pueden echar al vuelo, porque todavía la inflación subyacente sigue siendo alta (7,5%).

La cesta de la compra se ha convertido en un quebradero de cabeza para todos los gobiernos europeos. En España, el Ministerio de Agricultura confía en que las medidas se materialicen con más fuerza en las próximas semanas, aunque desde Unidas Podemos se sigue presionando internamente para hacer efectivos más acuerdos de manera inmediata. Algunas autonomías están aprobando iniciativas en esta dirección, como acaba de hacer la Comunitat Valenciana, que ha lanzado un bono de 90 euros destinado a la compra de alimentos para las rentas más bajas.

El margen por el déficit

Desde el Gobierno se va a seguir monitorizando y observando la cesta de la compra, pero los datos de ejecución presupuestaria presentados este jueves dan cierta “holgura”, como dijo la titular de Hacienda, María Jesús Montero, para poder tomar más medidas si son necesarias. El dato del déficit presentado de 2022 del conjunto de las administraciones fue del 4,81%, por debajo de la previsión del 5% que había trasladado anteriormente el Ejecutivo a la Comisión Europea.

Este será uno de los puntos con los que el Gobierno quiere presentarse como mejor gestor que la derecha, pues se logra esa reducción a pesar de que las políticas no son de recortes como con Rajoy. Esto se debe principalmente, argumenta el Ejecutivo, por un nuevo modelo laboral de calidad, el crecimiento económico y la llegada de los fondos europeos. Precisamente, a pesar de las críticas de la oposición, en Moncloa se subraya que España está cumpliendo con todos los hitos y recibiendo este dinero frente a otros casos como el de Italia, país al que acaban de congelar una entrega de 19.000 millones para revisar las medidas a poner en marcha. La economía españa ha crecido un 5,5% en 2022, por encima de todas las previsiones.

A la espera de la ley de vivienda

Pero los datos no son sólo suficientes. El Gobierno necesita también hacer cambiar el relato que se ha instalado de una visión catastrofista instalada por las derechas política y mediática. Y, por eso, sentó tan mal la marcha de Ferrovial a los Países Bajos con unas explicaciones nada creíbles para la coalición.

En el Gobierno vaticinan que habrá próximas reuniones del Consejo de Ministros muy potentes y se da por hecho que los socios terminarán llegando a un acuerdo en el Congreso sobre la ley de vivienda antes del 28M. Se trata de una norma clave, que piden muchos líderes territoriales de izquierdas, para presentarse en las urnas con un paraguas de solución para este grave problema en muchas ciudades.

En La Moncloa trasladan que se tiene que notar lo que supone que haya una coalición progresista al frente del país. Además, ese será el planteamiento durante este trepidante ciclo electoral. Durante el cambio de Gobierno del pasado lunes, en su discurso, el presidente lanzó la idea de que se repetirá esa coalición. Después de que la moción de censura sirviera como escenificación del tique electoral que formarán el dirigente socialista y Yolanda Díaz, con Sumar. Se planteará a los votantes el escenario de un Gobierno de izquierdas o uno del PP con Vox. Bajo el brazo llevarán sus medidas sociales frente a los noes del Partido Popular a la reforma laboral o al nuevo sistema de pensiones.