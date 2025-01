Pilar Alegría será la nueva líder del PSOE de Aragón tras la renuncia de Darío Villagrasa

El portavoz adjunto del PSOE en las Cortes de Aragón, Darío Villagrasa, ha renunciado a optar por la secretaría general del PSOE de la comunidad con lo que la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, será con toda seguridad la nueva líder del partido y sucesora de Javier Lambán, según informa EFE.

En una comparecencia en la sede del partido en Zaragoza poco antes de que se abra este viernes el plazo para la presentación de precandidaturas, Villagrasa ha comunicado que abandona la carrera por el liderazgo del PSOE de Aragón al entender que "confluir" con la otra candidata, en aras de la unidad, "es lo mejor para el partido".

Aupado por los afines a Lambán, Villagrasa ha rechazado que esta renuncia suponga una "derrota del lambanismo" y ha explicado que ha dado por terminada su aspiración de liderar el PSOE aragonés ante el goteo de apoyos públicos que ha recabado de las agrupaciones socialistas más relevantes la ministra de Educación.

Respaldos hacia Alegría que Villagrasa encaja "muy bien", ha dicho antes de asegurar que renuncia en coherencia a su discurso y trayectoria, tras un proceso de escucha de la militancia que reclama para el partido un clima de concordia, unidad y respeto y mantener diversas conversaciones con la ministra para alcanzar un pacto de "integración". Una renuncia, ha matizado, a cambio de la "unidad, la integración y la lealtad".

Aragón, Cantabria y Murcia: las claves de las disputas internas que siguen abiertas en el PSOE Ver más

"Estoy convencido de que Pilar Alegría desarrollará un proyecto de unidad, integrador", y aunque ha aclarado que la posibilidad de que forme parte de la nueva Ejecutiva es una decisión que tendrá que tomar la ministra, está seguro de que todos aquellos que quieran trabajar por el partido tendrán su espacio.

"Soy un militante a disposición de la organización", ha subrayado Villagrasa, quien ha insistido en que su renuncia es la decisión correcta ante las conversaciones con Alegría y que con ella "no hay derrota del lambanismo". "No me reconozco en etiquetas, no soy ni lambanista ni sanchista, ni rural ni urbano", sino un socialista "leal" que no sería "justo" si no reivindicara el legado político de Lambán, ha asegurado.

En poco menos de un mes, Villagrasa ha visto frustrada su aspiración de suceder a Lambán desde que anunciara su candidatura en plenas navidades, el 26 de diciembre, un tiempo en el que cogió su coche para escuchar a la militancia en las tres provincias aragonesas, en más de 50 actos y más de 7.200 kilómetros recorridos, y del que se ha mostrado "infinitamente agradecido" por el apoyo que le han brindado cientos de socialistas.