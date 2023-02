Pilar Llop (Madrid, 1973), que lleva toda la semana en el ojo del huracán, no va a aparecer en adelante tan metida en el meollo de la crisis por la ley del solo sí es sí. La ministra de Justicia, responsable de la reforma presentada por el Grupo Socialista y que rechazan Unidas Podemos y destacadamente la titular de Igualdad, Irene Montero, señala en que el debate se traslada ahora al Parlamento y ella sólo intervendrá cuando la reclamen. Se muestra abierta a soluciones alternativas a la encontrada por su departamento, pero también escéptica, porque hasta ahora no ha dado con ninguna otra "viable". Este martes, en una entrevista en la Ser, decía que la reforma de Justicia era "la única opción técnicamente viable".

Llop, aunque abierta a un hipotético plan B, defiende a capa y espada una reforma que mantiene "el consentimiento en el centro", al tiempo que lamenta que la polémica ha "ensombrecido" tareas realizadas por el Gobierno. La ministra evita más choques con sus socios en el Ejecutivo –"son muchísimas cosas las que nos unen– y no responde a críticas. Aunque, eso sí, reivindica con una leve subida de la entonación su trayectoria en la lucha por libertad y la seguridad sexual de las mujeres. "Yo he mirado a las víctimas a la cara. He mandado a muchos agresores a prisión", señala.

Sobre su polémica frase "la víctima tiene muy sencillo probar que hubo violencia, con una herida ya se puede", que le ha valido múltiples críticas de Unidas Podemos, prefiere pasar palabra: "Estoy ahora en otro momento".

¿La decisión del Tribunal Constitucional zanja la cuestión del aborto en España?

Las mujeres de este país llevábamos 13 años en vilo. Me siento satisfecha de la resolución, que avala la ley de plazos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero sí hay algo que me inquieta: la posición ambivalente del PP.

¿No ve un paso adelante del PP en la primera reacción de Alberto Núñez Feijóo?

A pesar de lo dicho por Feijóo, escuchamos otras voces del PP que dicen que quizás el Tribunal Europeo de Derechos Humanos revoque la sentencia. Eso es inquietante. En todo lo que tiene que ver con avances de las mujeres, el PP no está cuando se le espera. No ha sido claro y en muchas ocasiones se ha opuesto. A mí me preocupa. Dirigentes anteriores como Pablo Casado han dicho que aunque el Constitucional avalase la ley, ellos la derogarían si llegan al poder, cosa que no va a pasar.

Entonces, entiende que la batalla no ha terminado.

No hay clamor social por discutir la cuestión del aborto. Menos mal que por fin el Constitucional –que hemos tenido que esperar a su renovación– ya lo ha resuelto. La cuestión está jurídicamente zanjada.

¿Lo considera una victoria del feminismo?

Es una victoria del feminismo, de las organizaciones de mujeres, de todas las mujeres.

La cuestión del aborto está jurídicamente zanjada. Es una victoria del feminismo

En el otro lado de la moneda, ¿que el debate en torno a la Ley del sólo sí es sí pivote en torno a las penas es un fracaso del feminismo?

No, por supuesto que no. Es una buena ley, que lleva medidas de acompañamiento, de apoyo, de atención, que establece novedades muy importantes, como la atención a las víctimas antes de la denuncia o la creación de centros de crisis 24 horas. Pero en una parte pequeña de la ley, la que afecta a las penas, se ha producido un efecto que nadie deseaba, una bajada de las penas e incluso algunas excarcelaciones. Esto es algo muy grave para las víctimas. Ante esta grave situación, cuando hemos analizado lo ocurrido, lo que hemos hecho es actuar y poner una solución encima de la mesa para que esto no suceda de ahora en adelante.

En una parte pequeña de la ley, la que afecta a las penas, se ha producido un efecto que nadie deseaba

¿Su aportación a la negociación ya ha terminado?

Aunque ahora el debate está en el Parlamento, yo estaré ahí por si se me requiere. Es el ministro de Presidencia [Félix Bolaños] el que tiene el vínculo con el Parlamento al ser el encargado de las relaciones con las Cortes. Será él quien haga de interlocutor. Yo estoy a disposición de las fuerzas parlamentarias.

¿Cuál es ahora el cogollo de la discrepancia?

Quiero poner en valor que todos queremos una solución. Todas las partes entendemos que hay que actuar ante las situaciones graves y las demandas sociales. La rebaja de las penas no ha sido aceptada socialmente y lo que hemos hecho ha sido poner una solución manteniendo el mismo modelo, que es ese modelo de aglutinar lo que antes eran conductas heterogéneas, abuso y agresión, y manteniendo también el modelo del consentimiento. Bajo esas premisas hemos presentado una solución técnica seria y rigurosa. Yo no digo que no pueda haber otra solución, no lo digo, pero desde luego en el Ministerio de Justicia no hemos encontrado otra solución técnica que fuera viable para poder actuar sobre el foco del problema. Si se plantea otra solución, la estudiaremos, analizaremos su viabilidad técnica, porque el Código Penal se tiene que estudiar en su conjunto. Cuando se reforma un artículo del Código Penal, no se puede atomizar el estudio sólo sobre ese artículo del Código y las penas, hay que ver todo el Código, cómo están contemplados todos lo bienes jurídicos, la vida, la salud, la libertad, la libertad sexual....

Yo no digo que no pueda haber otra solución, pero desde luego en el Ministerio de Justicia no la hemos encontrado

¿Qué les faltaba o les sobraba a las propuestas de Igualdad? El ministerio dice que les han mandado hasta seis.

Sí, nos hemos estado cruzando distintas propuestas. Nosotros también hemos enviado sugerencias. En esta propuesta que elaboró el Ministerio de Justicia y que ha presentado el Grupo Socialista hemos asumido algunas de las fórmulas que nos habían enviado, como la ampliación de las agravantes a otros parientes, porque es verdad que se producían supuestos en los que no estaban suficientemente penalizadas las agresiones sexuales cometidas por personas muy allegadas a las víctimas o con determinada relación de parentesco, por ejemplo los primos.

¿Tiene el ministerio alguna estimación de cuándo terminará ese goteo de rebajas que estamos conociendo?

Esta ley, si se aprueba, sería para todas aquellas conductas a partir de la entrada en vigor de la reforma. Lo que ya haya sido sentenciado, o los delitos que se hayan cometido, se enjuiciarán por la ley más favorable, que es la ley anterior [en referencia a la Ley del sólo sí es sí].

Pero, ¿tienen una estimación de cuándo va a parar esto que ustedes dicen que genera "alarma social"?

Es importante tener en cuenta que los delitos no prescriben hasta transcurridos una serie de años. Hay conductas que aún no han sido enjuiciadas y otras que se podrán denunciar durante el plazo de prescripción. Por lo tanto todavía nos encontraremos [casos] en el futuro. No se puede conocer, si no se ha denunciado todavía, cuántos delitos pueden todavía enjuiciarse con arreglo a la ley anterior [en referencia a la Ley del sólo sí es sí]. Nosotros lo que hacemos es poner una solución de ahora en adelante, porque técnicamente no hay otra posibilidad. Pero creo que es importante mandar ese mensaje a las víctimas: esta solución es para darles seguridad, para blindar sus derechos. Para eso hacemos esta solución en relación con las penas, esos ajustes necesarios para que lo más grave sea castigado con una pena más grave y que también los jueces tengan menor margen de discrecionalidad, es decir, para facilitar su labor a la hora de analizar hechos e imponer condenas. Esa es la finalidad: solucionar un problema grave.

En esta propuesta hemos asumido algunas de las fórmulas del Ministerio de Igualdad

Entiendo que lo óptimo sería una solución entre las fuerzas del Gobierno. ¿Dónde puede encontrarse ese punto de acuerdo? Las posiciones ahora son distantes.

La finalidad es la misma.

La finalidad sí, me refiero al medio para alcanzar el acuerdo.

Ahora el debate está en el Parlamento. Varios grupos han mencionado que van a presentar enmiendas. Nosotros las analizaremos y veremos cómo encajan en poder solucionar el problema, porque la única finalidad es que las víctimas se sientan seguras.

¿Teme que todo este ruido sobre la ley puede resultar disuasorio a la hora de denunciar?

Quiero mandar un mensaje a las víctimas: pueden confiar en el sistema judicial. Para obtener una orden de protección, una orden de alejamiento o para tener brazalete tienen que interponer una denuncia. Los jueces y las juezas son extraordinarios profesionales. Es cierto que la formación tiene que ser permanente, continua, con perspectiva de género, también para los fiscales y abogados. Pero insisto: quiero mandar un mensaje de confianza en el sistema. Cuando el sistema tiene un defecto, el propio sistema lo detecta.

Quiero mandar un mensaje a las víctimas: pueden confiar en el sistema judicial

¿No tienen una parte de razón quienes denuncian, como la ministra de Igualdad, que hay un sesgo conservador en la interpretación de la norma, al menos en un sector de la judicatura?

Por eso se está trabajando mucho desde hace años, desde la ley contra la violencia de género de 2004. Le puedo decir: yo no nací con perspectiva de género. He tenido que estudiar mucho, he tenido que ver a muchas víctimas y enfrentarme a muchos procedimientos cuando he sido magistrada. Hay que hacerlo alejado de prejuicios y estereotipos. Esto se lleva haciendo desde hace muchos años en el Consejo General del Poder Judicial. Hay cursos en los que se dice que no se puede preguntar de determinada manera a una víctima, que cuando una víctima de violencia sexual no está llorando en la declaración no quiere decir que no haya sido víctima. Una víctima no tiene por qué tener marcas, ni por qué estar llorando. Todo eso es abordar con perspectiva de género. Se han hecho muchos esfuerzos, pero es evidente que los estereotipos son muy persistentes en toda la sociedad, no sólo en el ámbito de los profesionales que trabajan en la justicia. También es importante cómo se cuentan las noticias desde los medios.

La alusión a la "herida", que tantas críticas suscitó, ¿la corregiría?

En el momento en que estoy es que la proposición de ley ya está en el Parlamento, ahí es donde se tiene que debatir por quien representa a la ciudadanía. Cuando me llamen para explicar o aclarar cualquier extremo, estoy por supuesto a disposición del Parlamento. Y estoy centrada en otros muchos proyectos, como la ley de trata.

Le pregunto por esa expresión en concreto. ¿La formularía de otra manera?

Mire, yo insisto: estoy ahora en otro momento. Si se me llaman desde el Parlamento para aclarar cualquier extremo, estoy a disposición, porque evidentemente he hecho lo que tenía que hacer, una obligación como gestora pública pero también personal como mujer que me he dedicado toda mi vida a la defensa de los derechos de las mujeres. Yo he mirado a las víctimas a la cara, he enjuiciado asuntos de abusos, agresiones muy graves, a niños y niñas, violaciones a menores, he mandado a muchos agresores a prisión. Le puedo asegurar que conozco muy bien esta cuestión.

Yo he mirado a las víctimas a la cara, he enjuiciado asuntos de abusos, agresiones muy graves y he mandado a muchos agresores a prisión. Le puedo asegurar que conozco muy bien esta cuestión

Tengo la impresión de que se siente ofendida por algunas cosas que se han dicho sobre/contra usted esta semana.

Mire, estoy por encima absolutamente de eso, a mí lo único que me mueve es arreglar un problema que se ha generado y blindar los derechos, blindar la libertad, dar seguridad a las mujeres. Eso es lo único que me mueve, aquí o en cualquier lugar en el que haya estado o en el futuro. Siempre servir a esta causa, que es mi causa.

¿Sigue pensando que el problema a resolver es técnico? ¿No es político y más aún en un año electoral?

La política es como las matemáticas, está en todas partes. El derecho es una disciplina técnica, pero la política está en todas partes.

¿Ve voluntad de llegar a un acuerdo por parte de Unidas Podemos y el Ministerio de Igualdad?

Por supuesto. Lo único que nos mueve a este gobierno son los derechos de las mujeres.

¿Es preferible una reforma con el PP a que no haya reforma?

Lo que es preferible es que este problema se solvente a través de una solución viable.

¿El plan b puede ser el PP?

Todos los que quieren blindar los derechos de las mujeres van a apoyar esta reforma, sobre todo quienes ya aprobaron esta ley.

Cuando usted insiste en que es "responsable" de esa reforma, entiendo que considera que la ministra de Igualdad no se hizo responsable de la ley. ¿Me equivoco?

Yo me siento responsable de lo que he trabajado, que ha sido esta solución, que es la única que he encontrado. Y ya digo: si se presenta otra solución, que los grupos parlamentarios entienden correcta y es técnicamente viable, por supuesto la vamos a apoyar. De momento es la única que hemos encontrado. A lo mejor alguien nos presenta otra que también se puede llevar a cabo. Respondo por los actos que yo hago. Siempre he sido así. A mí nunca me ha temblado el pulso, se lo puedo asegurar, porque desde los 25 años, cuando aprobé mis oposiciones de judicatura, he tenido puestos de mucha responsabilidad.

A mí nunca me ha temblado el pulso, se lo puedo asegurar

¿Van a poder recuperar la normalidad las relaciones en el Gobierno tras este choque?

El Gobierno está actuando con normalidad. Nunca se han perdido las relaciones. Evidentemente, que haya distintas fuerzas políticas en un gobierno de coalición supone que no siempre las posiciones sean iguales. Pero el Gobierno es uno y vamos en la misma línea, que es ir a los derechos de los ciudadanos, a facilitarle la vida a la gente. Son muchísimas cosas las que nos unen, y muy importantes, y tenemos que estar por encima de otras cuestiones.

Pero esta semana el choque ha sido fuerte. Rescato una expresión sobre su reforma: "Es volver al Código Penal de la manada". ¿Qué piensa de esa valoración?

Mire, yo he hecho lo que tenía que hacer, presentar una solución a un problema que ha generado inseguridad y alarma social. Y ahí está, en el ámbito parlamentario. Y de verdad le digo, es que estoy por encima de cualquier cosa que se pueda decir sobre mí. Estoy absolutamente entregada a esta causa, siempre lo he estado. Y estoy absolutamente entregada al servicio público donde me toque estar.