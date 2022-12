El plan b del Gobierno: una nueva proposición de ley con las enmiendas tumbadas por el Constitucional

El Gobierno ya tiene plan b tras el rechazo del Tribunal Constitucional: trabaja en una proposición de ley, que recogerá las enmiendas que tumbó el Alto Tribunal y que está abierta para que la firmen otros grupos parlamentarios.

El Ejecutivo, según fuentes parlamentarias, actuará de esta manera para renovar el Tribunal Constitucional, pero no tiene prevista otra reforma, como pedía Unidas Podemos, para rebajar la mayoría en el Parlamento para nombrar a su vez a los nuevos miembros del CGPJ.

Esta proposición de ley se presentará "en los próximos días", según las fuentes.

De esta manera quiere el Gobierno sotear la grave crisis institucional que se ha abierto tras impedir el Constitucional que se debata su nuevo modelo de elección y que se incluía en la macrorreforma legal que verá luz verde esta semana en el Senado.

Por vía de urgencia

El Ejecutivo opta por una proposición de ley, que presentan los grupos y no el Gobierno, lo que acelerará su tramitación en las Cortes Generales y no requerirá informes preceptivos. El Gobierno siempre ha defendido que sea así porque el Consejo General del Poder Judicial es elegido por el Parlamento. No será por vía de lectura única, sino previsiblemente por via urgente.

Las enmiendas tumbadas por el Constitucional recogían un nuevo sistema de elección del propio TC para desbloquearlo rebajando la mayoría necesaria en el CGPJ de tres quintos para nombrar a sus dos miembros del TC. La idea es que sea una mayoría simple y no se esté a expensas del bloqueo del sector conservador.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo una declaración institucional este martes por la mañana acatando la resolución del TC y pidiendo firmeza y serenidad a los ciudadanos. Y, además, prometió "cuantas medidas sean precisas para poner fin al bloqueo del CGPJ y del TC".