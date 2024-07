El PP evita aclarar cómo financió el viaje fallido de sus parlamentarios por las elecciones en Venezuela

El Partido Popular no quiere aclarar cómo financió el viaje —fallido— de sus parlamentarios a Venezuela del pasado sábado y cuyo objetivo, según la formación conservadora, era ejercer como observadores de las elecciones del domingo. Sin embargo, no lograron salir del aeropuerto al no obtener el permiso del Gobierno de Nicolás Maduro, que acabó expulsando a los diez diputados, senadores y europarlamentarios del partido, entre los que se encontraban el portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, y el vicepresidente del PP europeo, Esteban González Pons. Según la número dos del PP, Cuca Gamarra, "lo importante es a qué se iba" y no como fuera financiado el viaje. "No creo que haya mucha diferencia si se ha pagado desde el Partido Popular o desde el grupo parlamentario", afirmó.

Gamarra, al igual que González Pons en Antena3, no ha querido detallar si el dinero utilizado para costear el trayecto de sus parlamentarios salió del erario público o de las arcas de su partido. "Me llama la atención que lo único que preocupe sea cómo se han pagado esos billetes. Depende de los viajes y de la circunstancia de los viajes, de si era una delegación oficial de una institución o si era una serie de diputados", se ha limitado a señalar en declaraciones desde Génova 13.

Desde el PSOE han pedido explicaciones a los conservadores. Fuentes del partido recalcan que hay una intención de "despistar" y "no reconocer que los billetes se hayan pagado con las asignaciones que el PP tiene en el Senado, Congreso o el Parlamento Europeo" porque, a su juicio, eso implicaría admitir que han utilizado dinero público "con el único fin de llamar la atención y montar un show". Los socialistas también subrayan que el PP conocía de antemano que "no podrían entrar en Venezuela con su pretensión de autodenominarse observadores internacionales, y por ello cambiaron de opinión varias veces sobre el objeto de su viaje".

Así lo ha explicado también este lunes el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en declaraciones a la Cadena Ser. "La solicitud que recibimos del Senado iba a ser una misión interparlamentaria y la tramitamos a las autoridades venezolanas, que denegaron esa solicitud. Fue inmediatamente después cuando el PP nos solicitó otra misión. La tramitamos exactamente igual y la respuesta fue la misma. Ellos sabían que iban a ser devueltos", ha afirmado. Con todo, ha aclarado que en Ejecutivo central no tenía ningún problema en que ese viaje se realizara: "A nosotros nos hubiera gustado que esa misión hubiera podido tener su acreditación, no se veía ningún obstáculo por parte del Ministerio de Exteriores".

Gamarra, sin embargo, asegura que su formación no ha obtenido una "respuesta formal" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez y ha pedido que "se llame a consultas al embajador de España en Venezuela para que dé explicaciones sobre las gestiones que se hicieron esos días". El Ejecutivo, por su parte, se reafirma en que el PP fue el único partido que decidió trasladarse al país pese a que sabía que su solicitud había sido rechazada. Su secretaria general ha incidido en que iban a "defender la democracia" y ha lamentado que el Gobierno "no haya estado a la altura" porque "España debería estar liderando el apoyo a los demócratas venezolanos". El Gobierno español, por el momento, todavía no ha reconocido oficialmente los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral, según el cual el actual presidente y candidato del oficialismo, Nicolás Maduro, ha recibido el 51,2% de los votos, frente al 44,2% de su adversario, Edmundo González Urrutia.