El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha mostrado su rechazo a la reforma laboral que ha pactado el Ejecutivo con los agentes sociales y ha asegurado que cuando gobierne recuperará la que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012 que, a su juicio, sirvió para crear tres millones de empleos y "ha permitido los ERTE" en la pandemia.

"Rechazamos la contrarreforma laboral de Sánchez y recuperaremos nuestro modelo que ha creado 3 millones de empleos y permitido los ERTE", ha reiterado Casado en un mensaje publicado en la red social Twitter, recogido por Europa Press, en el que ha defendido un modelo laboral que "necesita más flexibilidad, implantar la mochila austriaca y bajar cotizaciones". "España será en 2022 el país de la UE con más paro según el FMI", ha recordado el líder del PP.

Rechazamos la contrarreforma laboral de Sánchez y recuperaremos nuestro modelo que ha creado 3 millones de empleos y permitido los ERTE.



España será en 2022 el país de la UE con más paro según FMI. Se necesita más flexibilidad, implantar la mochila austriaca y bajar cotizaciones — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 23 de diciembre de 2021

Anteriormente, la vicesecretaria de Política Sectorial de los conservadores, Elvira Rodríguez, ha asegurado que la reforma que se ha acordado "es mala para España". "Nuestro mercado laboral necesita más flexibilidad no menos", ha enfatizado. Según la exministra, "acordar por acordar no aporta nada". A falta de texto definitivo, la patronal ha dado el visto bueno a las líneas generales de la reforma laboral que el Gobierno llevará al Consejo de Ministros del 28 de diciembre para su aprobación. En su mensaje en su cuenta oficial de Twitter, que ha recogido Europa Press, Elvira Rodríguez ha asegurado que esa reforma laboral "debería debatirse por todos en el Parlamento, no aprobarse por Real Decreto Ley".

La reforma que se ha acordado es mala para España. Nuestro mercado laboral necesita más flexibilidad no menos. Acordar por acordar no aporta nada. La reforma debería debatirse por todos en el Parlamento, no aprobarse por Real Decreto Ley — Elvira Rodríguez (@erodriguez_2019) 23 de diciembre de 2021

El PP votará en contra de esta "contrarreforma"

Fuentes conservadoras ya avanzan que el Grupo Popular votará en contra porque no acepta "contrarreforma" a la reforma laboral que aprobó en su día el Ejecutivo de Mariano Rajoy y que, a su juicio, "ha creado tres millones de empleos y salvado un millón de ERTE".

Además, el primer partido de la oposición quiere que se tramite como proyecto de ley, para poder presentar enmiendas en el trámite parlamentario, y así lo exigirá en el Congreso, según han indicado a Europa Press fuentes del partido.