Pontón (BNG) se conjura con los indecisos que quieren "cambio" y apela a "soñar" con una presidenta el 19F

15:51 h

El presidente de la Xunta y candidato del PPdeG a revalidar la Presidencia, Alfonso Rueda, ha manifestado que si Pedro Sánchez le está dando a Galicia un trato "no adecuado" para "fastidiar a Feijóo" estaría "equivocándose". "Galicia no lo merece y, si es así, Galicia va a tomar nota", ha asegurado en una entrevista en Radio Nacional recogida por Europa Press.

En esta línea, Rueda ha asegurado que el Gobierno no lo invitó al acto en las instalaciones de Navantia en el que Pedro Sánchez anunció que se construirá en Ferrol un buque de combate para la Armada por 439 millones.

Un barco que, según Rueda, es el mismo que "anunció hace unos meses que no lo iban a hacer porque no entraba en la estrategia de Defensa. "Ahora que faltan tres semanas para las elecciones, el presidente se presenta aquí y dice que lo van a hacer. Si es verdad, me parece bien y es una buena noticia para Galicia. Bueno, se va a hacer cuando se aprueben los presupuestos generales, pero si al final es verdad, yo lo apoyo. Yo quiero que vengan cosas para Galicia", ha expuesto.