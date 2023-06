El PP insiste en usar 'Verano azul' en su campaña e incluye en un nuevo spot al actor que interpretó a Tito

El Partido Popular se reafirma en el uso de la marca Verano azul en su campaña para las elecciones generales del próximo 23 de julio y lo hace con el apoyo del actor Miguel Joven, quien interpretaba a Tito en la famosa serie de los 80 y aparece en el último vídeo que ha colgado la formación en redes sociales, recoge Europa Press.

"España merece un verano azul", clama Joven al final del mencionado vídeo, con el que la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo responde a las reclamaciones de Radio Televisión Española (RTVE) y de la familia del creador de la serie, Antonio Mercero, por utilizar la marca.

El portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, presentó el jueves entre sombrillas y arena esta campaña, mientras RTVE envió este viernes un requerimiento al partido para pedir el cese de las referencia a la serie en la campaña de las elecciones generales. En este sentido, le advirtió de que en caso de no hacerlo, "se reserva el derecho de ejercitar las acciones establecidas en la legislación vigente".

El ente público explicó que esta medida se tomó al tener conocimiento de que el PP presentó en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) una solicitud de registro de la marca Verano Azul PP, lo que "estaría vulnerando lo estipulado en el artículo seis de la Ley de Marcas" porque la corporación es titular de la marca denominativa Verano Azul.

La familia de Antonio Mercero muestra su descontento por el "uso político"

Además, el hijo del creador de la serie, también llamado Antonio Mercero, aseveró que a su padre le hubiese parecido "un disparate" y mostró su descontento por el "uso político" de la marca Verano Azul por parte del PP. "A mi padre se lo llevan los demonios si está vivo y resulta que un partido político, sea el que sea, utiliza a Verano Azul como lema de su campaña electoral. Esta no es una serie que se pueda utilizar por parte de un partido político con lo polarizado que está todo", subrayó en declaraciones a Europa Press.

La familia lamentó así que en ningún momento los conservadores se han puesto en contacto con ellos o con RTVE para pedir la cesión de la marca, si bien indicó que no tiene intención de tomar medidas legales contra el PP, aunque no lo descartan al considerar los hechos como un acto de "apropiación indebida". "No nos parece de recibo que un partido político pueda apropiarse de una serie de televisión y convertirla en el lema de su campaña. No nos parece correcto, sobre todo si es una serie como Verano Azul, que es una serie icónica que pertenece ya a la cultura popular, que es de todos", expresó el hijo del creador de la producción.

El malestar proviene, en mayor medida, de la asociación que existe a partir de la campaña entre los conservadores y la serie, ya que, "en el momento en que el Partido Popular la hace suya para su campaña, parece que pasa a ser la serie del PP", concluyó Mercero.