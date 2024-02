De la Torre Ámbar en Madrid a la Grenfell en Londres, los precedentes de incendios en fachadas inflamables

El incendio que ha arrasado un edificio al completo en el barrio de Campanar, en València tiene precedentes. El viento que sopló durante la tarde y el material con el que estaba revestida la fachada de la construcción son las principales causas que se barajan en la rápida expansión de las llamas. Una unión de elementos que coincide con el fuego que devoró las últimas plantas de la Torre Ámbar, en Madrid, en agosto de 2020.

Una barbacoa entre amigos "en la que se fumó, se usó una barbacoa con brasas de carbón vegetal y una cachimba" originó las llamas que se expandieron rápidamente por el "material aislante de la fachada del edificio y el viento de aquella noche, según la investigación judicial. El fuego precisó de 20 dotaciones de bomberos y no se produjo ningún fallecido, aunque calcinó ocho viviendas de las tres plantas superiores (18, 19 y 20) y el ático.

El bloque de viviendas se había construido hacía menos de diez años cuando se produjo el suceso y según manifestó el directivo de guardia del Cuerpo de Bomberos de Madrid entonces, Ricardo Jiménez, las buenas condiciones de compartimentación del edificio permitieron que las escaleras fueran áreas seguras para los vecinos en el momento de desalojo de las zonas afectada

La Asociación Española de Sociedades de Protección contra Incendios, Tecnifuego, recuerda que el tipo de incendio ocurrido en València es de las mismas características que ocurrió en la Torre Grenfell, en Londres. En 2018, cuando se produjo el fuego, la asociación publicó un documento con recomendaciones en el que apuntaba que "no es compatible con la seguridad que existan fachadas donde no pueden llegar los bomberos" e indicaba que la mejor forma de que no se propague el fuego es el uso de materiales incombustibles. Además, según señalaban, a partir de 18 metros, las fachadas deberían ser dotadas de un extra de seguridad y si es ventilada, deberían disponer de franjas cortafuegos por sectores.

Ante lo ocurrido en València, indica que es necesario llevar a cabo una revisión del Código Técnico de la Edificación para mejorar la reacción al fuego y regular los materiales que se permiten utilizar en los sistemas constructivos de fachada. Una exigencia, apunta, "que debe aplicarse tanto en vivienda nueva como en rehabilitación. Y en este último caso, garantizando que los materiales aislantes incorporados al edificio no supongan un empeoramiento de la seguridad contra incendios preexistente".