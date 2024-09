La presencia de Sumar en la toma de posesión de Sheinbaum causa un nuevo roce con el PSOE

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López ha dejado claro que no le gusta que haya una representación de Sumar, su socio en el Gobierno, en la toma de posesión de la nueva presidenta mexicana cuando hay una posición "oficial" del Ejecutivo de no acudir a la ceremonia tras el veto al rey, según informa EFE. El también diputado socialista ha defendido la coherencia de la postura de España porque "no se puede rechazar la presencia del Jefe de Estado" y, por tanto, lo que ha hecho el Gobierno "es actuar en consecuencia".

Sin embargo, el dirigente de Sumar y secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, que será quien acuda a la ceremonia de toma de posesión de Claudia Sheinbaum, ha justificado su asistencia señalando que no tiene ningún sentido causar "un nuevo desaire" no acudiendo a este acto porque eso supondría "dificultar las relaciones en lugar de contribuir a resolverlas".

Precisamente, Pisarello se ha atribuido el papel de contribuir "a que ese conflicto diplomático evitable, se resuelva y restablecer esas relaciones diplomáticas con normalidad", y ha dicho no entender por qué el rey en su momento pidió disculpas —según él— a los sefardíes expulsados de España en el siglo XV y no haga lo mismo reconociendo las matanzas de indígenas durante la colonización.

Por la parte de Sumar en el Gobierno, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se ha limitado a decir que la decisión de no acudir la toma el Ministerio de Exteriores y ellos actúan con responsabilidad, de ahí que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, haya anulado también el viaje. Sí ha subrayado el ministro que le "entristece" esta situación y que hará todo lo posible para reconducirla.

Por el mismo grupo, su portavoz en el Congreso, Íñigo Errejón, ha apuntado que su grupo se siente "plenamente representado" en México con la presencia de Pisarello y no ve "la menor contradicción" con que no asista ningún ministro de la coalición.

Muy crítica ha sido la líder de Podemos, Ione Belarra, quien ha dejado claro que si estuvieran en el Gobierno irían a México, al margen de la decisión de Exteriores. Ha acusado a Pedro Sánchez de hacer "un ejercicio de servilismo, monárquico, insoportable" y cree que tanto él como el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, "se están equivocando" y les ha pedido que rectifiquen.

Además de Pisarello por parte de Sumar, estarán en la toma de posesión de Sheimbaum, el 1 de octubre, diputados de EH Bildu, Podemos y BNG. Los republicanos catalanes no acudirán por un problema de agenda.