Sánchez tacha de "inaceptable" la exclusión del rey de la toma de posesión de Sheinbaum

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha calificado este miércoles de "inaceptable" e "inexplicable" la decisión del Gobierno mexicano de no invitar al rey Felipe VI a la investidura de la nueva presidenta de ese país, Claudia Sheinbaum. En una comparecencia ante los medios en la Representación Permanente de España ante la ONU recogida por EFE, donde asiste a la Semana de Alto Nivel de Naciones Unidas, ha explicado que España no puede aceptar esa exclusión y que por eso ha decido no enviar a ningún represente diplomático del Gobierno a la toma de posesión el próximo 1 de octubre. Ha añadido que este asunto, que atribuye a "un interés político", le genera frustración por lo que supone para las relaciones entre dos países hermanos.

La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, ha explicado este miércoles que no invitó al rey de España porque el monarca no respondió a la carta que el actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, le envió en 2019 instándole a pedir perdón por la conquista. Sheinbaum ha dicho que recibió hace un par de días una llamada de Sánchez sobre la que este, en su comparecencia ante los medios, no ha querido hablar.

El presidente del Gobierno ha lamentado la decisión de excluir al monarca que, ha recordado, ha asistido a todos los actos de este tipo primero como príncipe y luego ya como rey. Sánchez ha expresado su "frustración" por el hecho de que este desencuentro se produzca no solo "entre dos países hermanos" sino además entre dos naciones gobernadas por fuerzas progresistas.

Preguntado sobre si cree que España debe pedir perdón por su pasado colonial en México, como reclama el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, Sánchez ha insistido en que ya ha expresado su posición al respecto al jefe de Estado mexicano. Ha recordado el papel decisivo que tuvo México en la guerra civil española en la acogida del miles de exiliados, incluso poniendo a su disposición barcos en un gesto "revolucionario por solidario".

"Me siento más cerca de esos valores y de esos principios", ha subrayado, antes de considerar "una lástima" que "se trate de utilizar la figura de nuestro jefe del Estado en una polémica que no obedece al sentir de la sociedad española". "Detrás de todo esto lo que hay es una enorme tristeza porque dos pueblos hermanos, por el interés político determinado de alguno, no podamos tener las mejores relaciones", ha afirmado.

Esperará a los congresos de Junts y ERC para presentar la nueva senda de déficit

Sánchez también ha recalcado durante esta rueda de prensa que "el plan A" del Ejecutivo es aprobar los presupuestos con el apoyo de todas las fuerzas políticas, pero esperará a que se celebren los congresos de Junts y ERC para presentar de nuevo la senda de déficit. El jefe del Ejecutivo ha subrayado que hay que dar una oportunidad al acuerdo un día después de que el Consejo de Ministros decidiera la retirada de la senda de estabilidad ya que preveía que iba a ser rechazada en la votación prevista en el pleno del Congreso este jueves.

Garantiza que la presentará de nuevo y que presentará los presupuestos porque "el Gobierno no va a renunciar a hacer sus deberes".

Al plantearle si esperará para ello al congreso de Junts (fuerza clave para que puedan aprobarse), ha dicho que el Ejecutivo no hace "política sobre el vacío" y por supuesto que esperará. Pero no sólo al congreso de Junts, sino que ha explicado que esperará también a los congresos de otros partidos que son socios parlamentarios del Gobierno, en referencia al que tiene previsto celebrar igualmente ERC.

Sánchez aseguró que para sacar adelante los presupuestos, el Gobierno hablará con todos los grupos excepto Vox, y dijo que el PP se ha "autodescartado". "Este es el Gobierno del acuerdo", ha afirmado para defender ir "paso a paso", y el primero de ellos es sacar adelante la senda de estabilidad, el plan que fija los límites de déficit y de deuda, y cuya tramitación interrumpió el Ejecutivo ante la falta de apoyos.

Sánchez ha calificado de "enorme hipocresía" que los presidentes de las comunidades autónomas gobernadas por el PP estén pidiendo una nueva financiación y más recursos económicos y no exijan al grupo parlamentario popular que apruebe la senda de estabilidad.

Ha recordado además que el Gobierno está poniendo sobre la mesa 12.000 millones de euros más de financiación a las comunidades y ha apelado al sentido de Estado de todas las fuerzas parlamentarias, porque en esa votación ha recalcado que no pierde o gana el Gobierno o un partido político, sino que pierden los ciudadanos en forma de recortes.

Esos 12.000 millones de euros, ha precisado, equivalen al gasto en vivienda de todas las comunidades autónomas en 6 años, a casi el gasto anual de las comunidades autónomas en medicamentos y productos farmacéuticos, y con ellos se podrían pagar los salarios de un año del personal y profesores de educación preescolar y primaria y atender a 5,2 millones de habitantes en atención primaria. Además, con ese montante se podría casi doblar la partidas de lucha contra la pobreza infantil, ha añadido. "Hay que ser coherente. No se puede defender más financiación para las comunidades autónomas y al mismo tiempo votar en contra de la senda de estabilidad", advirtió.

Ratifica a la ONU y al primer ministro libanés el compromiso de España con la paz

Ya durante su intervención ante la Asamblea de la ONU, el presidente del Gobierno ratificó este miércoles el compromiso de España con la paz como cree que evidencian sus 670 militares en la misión de Naciones Unidas en Líbano. La situación en Oriente Medio fue uno de los ejes del discurso de Sánchez ante la Asamblea General de la ONU, el primero que protagoniza desde que España reconoció a Palestina como Estado.

A ese reconocimiento aprobado el pasado 28 de mayo se refirió el jefe del Ejecutivo, quien afirmó que se trata de "una decisión compartida por la inmensa mayoría de la sociedad española y que sólo persigue contribuir la búsqueda de la paz en la región". Además, comentó que ese anhelo viene de lejos, ya que en 1949, un republicano exiliado español, Pablo de Azcárate, cuya figura reivindicó, ejerció como primer representante del mediador de la ONU en Palestina.

La situación que se vive en Palestina desde hace casi un año lamentó que sea una "insoportable espiral de muerte y devastación que ya se ha extendido al Líbano". "Esto supone una escalada del conflicto de la máxima gravedad. Condenamos con rotundidad la muerte de civiles inocentes y por ello quiero hacer un nuevo llamamiento a la distensión y la desescalada", subrayó el jefe del Ejecutivo. Pero pese a reconocer la complejidad de la situación, reafirmó el compromiso y la "contribución incondicional de España" para intentar la paz. Muestra de ello consideró que son los casi 670 efectivos españoles desplegados en la Fuerza Interina de Naciones Unidas en el Líbano al y mando de un general español.

Ese mismo compromiso se lo trasladó en persona al primer ministro libanés, Najib Mikati, con quien mantuvo un encuentro en los márgenes de la Asamblea de la ONU. Sánchez, según el Gobierno español, mostró a al líder de Líbano la solidaridad y apoyo de España ante la difícil situación que atraviesa su país y consideró urgente parar la espiral de violencia y evitar una escalada del conflicto en la región.

En su discurso ante la Asamblea se mostró convencido de que sólo poniendo fin a la guerra en Gaza y abordando las causas profundas del conflicto entre Israel y Palestina hasta llegar a la solución de los dos Estados se podrá resolver con éxito el resto de focos de inestabilidad regional.

Ese objetivo cree que pasa inicialmente por la celebración de una conferencia internacional de paz que explicó que apoyan ya más de 90 países y que debería recuperar el espíritu de diálogo de la que albergó Madrid en 1991 y en la que israelíes y palestinos se sentaron en la misma mesa a negociar.

Pidió Sánchez también el fin de la ocupación ilegal de los territorios palestinos, como recordó que ha determinado la Corte Internacional de Justicia, y apostó por trabajar en una fase de estabilización que cree que sólo puede recaer en el gobierno de la Autoridad Palestina, a la que España reiteró que está determinada a apoyar y reforzar.

Tras garantizar que España se seguirá volcando en la ayuda humanitaria a la población y destacar el papel de la UNRWA como actor clave sobre el terreno, asumió que todo será insuficiente sin un alto el fuego y pidió la liberación de todos los rehenes israelíes en manos de Hamás y el acceso de la ayuda humanitaria.

Sánchez informó asimismo de que, tal y como confirmó con el presidente palestino, Mahmud Abás, en Madrid en una reunión antes de viajar a Nueva York, España y Palestina celebrarán antes de fin de año una primera cumbre bilateral para profundizar en su relación.

Reclama eliminar la posibilidad de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU

Sánche también reclamó este miércoles en el Consejo de Seguridad de la ONU que se elimine la posibilidad de veto que tienen algunos países ante la toma de decisiones en este organismo de Naciones Unidas. El `presidente del Gobierno pidió la eliminación de los vetos en su intervención en esta reunión que reunió a líderes de todo el mundo para intercambiar puntos de vista sobre un debate convocado con el lema "Liderazgo para la paz: Unidos en el respeto a la Carta de las Naciones Unidas, en busca de un futuro seguro".

El jefe del Ejecutivo recordó que en 1945 medio centenar de países firmaron la Carta de las Naciones Unidas para preservar a las generaciones venideras de la guerra y sus miembros confirieron al Consejo de Seguridad la responsabilidad de mantener la paz y la seguridad internacionales.

Las generaciones posteriores dijo que disfrutaron de un mundo más pacífico que el que vivieron sus padres, pero lamentó que esa autoridad ahora "se resquebraja". "Los conflictos de hoy ponen a prueba la coherencia de los miembros del Consejo. Las resoluciones de este órgano no se respetan. El uso del veto resulta en un constante bloqueo, y uno de sus miembros permanentes -señaló en alusión a Rusia- viola de manera flagrante la Carta de las Naciones Unidas, invadiendo injustificada e ilegalmente a otro país".

Ante esa situación consideró fundamental reaccionar y por ello propuso una reforma que transforme el sistema, conservando lo que funciona y modificando lo que ha quedado obsoleto. "El Consejo de Seguridad necesita cambiar para adaptarse a la actualidad y ganar en operatividad. España, como parte del Grupo de Unidos por el Consenso, defiende un Consejo de Seguridad ampliado con miembros no permanentes, y la abolición del veto. Mientras ese veto se mantenga, apoyaremos todas las iniciativas conducentes a la limitación de su uso", señaló Sánchez.

De la misma forma, advirtió de que la aplicación del Derecho Internacional no puede ser selectiva ni estar condicionada por intereses políticos o estratégicos, y por eso, dijo que deben condenarse por igual sus violaciones, ya sea en Ucrania, Gaza o Sudán. También hizo una llamada a la responsabilidad señalando que la actual crisis de confianza requiere el liderazgo de los miembros presentes y futuros del Consejo en todos los ámbitos, incluyendo el cumplimiento de la Agenda 2030, el Acuerdo de París o la Declaración de los Derechos Humanos.

En ese contexto, destacó la necesidad de cumplir el Pacto de Futuro aprobado esta semana en la ONU y que dijo que supone un compromiso para reforzar el multilateralismo. "Honremos ese compromiso -subrayó- con un Consejo de Seguridad coherente, reformado y responsable".

Exige ante la ONU a Venezuela un recuento transparente de la elección presidencial

Sánchez también llevó este miércoles a la Asamblea General de la ONU el "inquebrantable" compromiso de España con la democracia en Venezuela y consideró "imperativo" un recuento transparente de los votos tras las elecciones presidenciales en ese país. En su intervención ante la Asamblea General de la ONU y en un repaso de puntos de conflicto y de tensión en todo el mundo, Sánchez se detuvo en el momento que atraviesa en Venezuela, al que se había referido también previamente en una rueda de prensa para insistir en la necesidad de que se publiquen las actas de las últimas elecciones presidenciales.

Lo volvió a exigir ante el foro multilateral recalcando que es "imperativo" el respeto de la voluntad del pueblo venezolano "con un recuento de los resultados electorales en condiciones de total transparencia". Tras esos comicios del 28 de julio, el presidente del Gobierno considera que Venezuela se encuentra en una situación "enormemente preocupante". "Quiero reiterar una vez más el compromiso inquebrantable de España con la democracia y la defensa de los derechos humanos en este país", proclamó Sánchez. De la misma forma, condenó cualquier detención o amenaza contra los líderes políticos.