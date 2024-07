"Es prevaricación": el PSOE cierra filas con Sánchez y recurrirá las diligencias del juez Peinado

Martes 30 de julio, a las 11 de la mañana. El juez Juan Carlos Peinado ha dado un paso inesperado en la instrucción del caso de Begoña Gómez llamando al propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a declarar ese día como testigo en el Palacio de La Moncloa. Un movimiento procesal que ha llenado de indignación y estupor al PSOE, que ha cerrado filas con el jefe del Ejecutivo y su esposa y ve un montaje político detrás de la causa.

El PSOE mostró este lunes su disconformidad ante este movimiento de Peinado en público, y en privado cargos de partido se muestran todavía más indignados con una citación que nadie esperaba hasta hace poco. “Tremendo, delirante”, señala uno de los dirigentes con más poder del partido sobre lo que está sucediendo. En la formación la mayoría piensa que se trata de una operación impulsada desde las derechas para “cargarse” al presidente del Gobierno después de que lograra conservar inesperadamente el Palacio de La Moncloa en las elecciones del 23 de julio del año pasado.

Delante de las cámaras no quieren decirlo, pero cargos del partido hablan directamente de que se trata de un caso de “prevaricación de libro”. Por el momento ni en el entorno de Sánchez ni en Ferraz concretan cómo se va a actuar procesalmente, pero desde la dirección del partido se avanzó que “las nuevas diligencias” serán recurridas porque son “absolutamente injustificadas y revelan la naturaleza política de este caso”.

Llegado este punto, los socialistas no descartan más pasos por parte de Peinado, incluso que eleven razón al Tribunal Supremo para que se impute al jefe del Ejecutivo. No obstante, cargos del partido sostienen que hacer esto llevaría al magistrado “a dejar de manejar los hilos”. Miembros del Gobierno en privado también confiesan que no pensaban que el juez pudiera llegar a este extremo y no ven razones para llamar al jefe del Ejecutivo a una cita como testigo.

"Investigación prospectiva"

Desde el PSOE se insistió a lo largo del lunes en que “todo el procedimiento consiste en una investigación prospectiva sin fundamento jurídico alguno y está pendiente de resolución de varios recursos". “Todas las diligencias practicadas demuestran que no hay causa alguna: los informes de la UCO, las testificales practicadas y los recursos de la Fiscalía”, subrayaron desde la dirección del partido.

El mensaje que mandó también el partido fue: “PP y Vox no se saldrán con la suya. La verdad y la democracia se impondrán frente a este atropello”. También el partido quiso hacer una defensa cerrada del presidente del Gobierno y de su esposa, algo que se encargó de transmitir el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, que recalcó que todo están apoyando detrás al presidente y la “cacería política” que sufre su Begoña Gómez por el mero hecho de su matrimonio.

“No hay caso”, ahondó López en una comparecencia donde el PSOE fijó en público su posición, además de tachar todo de “montaje indecente” para beneficiar al Partido Popular. Ante la petición de dimisión hecha por Alberto Núñez Feijóo (PP), el PSOE contestó que un juzgado de Salamanca pidió a Feijóo acudir a declarar como demandado y este no se presentó, en relación a la solicitud hecha por el caso del retraso del congreso provincial del PP de Salamanca.

El apoyo de Sumar a Sánchez: "Asombro"

Desde Sumar, socio de coalición de Sánchez, también se quiso dejar claro el respaldo al presidente. La propia vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, consideró: "Yo, de verdad, no tengo más que asombro. Tengo bastante experiencia profesional en el ejercicio diario en los tribunales y permítame que le diga que estoy asombrada con lo que está pasando con este caso". "Van a hacer lo que tienen que hacer, defenderse", recalcó respecto al presidente y su esposa.

Por parte de IU, su nuevo líder, Antonio Maíllo, indicó que este caso es un ejemplo de uso de la Administración de justicia con objetivos políticos, pero también llamó a esta reflexión: "Mi pregunta retórica, ¿qué señales más necesita el PSOE para advertir de que solamente una profundización en la reforma del Poder Judicial puede abordar realmente una estructura democrática y que no sea utilizada con intereses espurios para hacer política desde los tribunales de justicia?"

Sobre la citación del juez Peinado también se pronunció la líder de Podemos, Ione Belarra, que escribió en la red social X: “Quieren impacto mediático, espectáculo, desprestigio. Después de esto, el PSOE no puede firmar el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial con el Partido Popular. Está cavando su propia tumba política. Hay que parar ya la guerra sucia judicial”.

El Partido Popular salió en tromba a lo largo de todo el lunes para cargar contra Pedro Sánchez. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, señaló en la reunión de la cúpula de los populares: “En nombre del partido mayoritario de España le pido al Sánchez de 2024 que siga los consejos del Sánchez de 2017 y que redacte su tercera y definitiva carta". Asimismo, lanzó que el presidente del Gobierno "tiene que decir la verdad y es algo a lo que no está acostumbrado". Vox intentó rentabilizar su petición como acusación popular y perfilarse como el partido que ha logrado que se cite a Sánchez. El portavoz de la formación de ultraderecha, José Antonio Fúster, alabó el "impecable" trabajo de Peinado y las acusaciones populares para que Sánchez "rinda cuentas sobre los negocios de su mujer". A la vez que indicó: "No esperamos absolutamente nada, esperamos obstrucción a la Justicia y negativa a declarar para no ser transparente y sincero".

La citación de Sánchez como testigo eleva el tono de la causa emprendida contra su esposa a raíz de las denuncias de los grupos ultra de Manos Limpias y HazteOir. A la vez este lunes la Fiscalía decidió recurrir la decisión del juez de citar en calidad de investigado al empresario Juan Carlos Barrabés porque entiende que el magistrado incurre en nulidad “por ausencia de motivación”. "No es un capricho ni una solicitud perturbadora, sino una necesidad evidente, en todo procedimiento, pero singularmente en este que nos ocupa, habida cuenta de la trayectoria seguida en la instrucción y declaración respecto a la persona afectada", recoge el escrito.