El primer barómetro del CIS tras la votación de la amnistía apunta a un empate técnico entre PP y PSOE

El Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del mes de febrero, el primero tras la votación final de la ley de amnistía, refleja un empate técnico entre los dos grandes partidos, con el PP en cabeza con un 33,2% frente al 33% del PSOE, según recoge Europa Press. La encuesta se basa en 3.926 entrevistas telefónicas realizadas a ciudadanos de 1.193 municipios de 50 provincias en los seis primeros días de febrero, tras la votación de la ley de amnistía, que no resultó aprobada al descolgarse Junts en la votación que requería mayoría absoluta.

En un mes, el PSOE ha perdido un punto y ha visto disiparse la ventaja de casi dos puntos que tenía en enero, cuando logró su récord y se anotó un 34%. Y ese punto es lo que gana el PP de un mes a otro.

La tercera plaza es para Sumar, con un 10,2% mientras que Vox sigue cayendo en las encuestas del CIS y ahora se anota un 7,9%. Podemos queda muy lejos con una estimación de voto del 2,9%.

Si mañana mismo se celebrasen elecciones uno de cada cuatro encuestados (24,1%) ya adelanta que votaría al PP, frente a un 22,1% que tiene decidido apoyar al PSOE. Ante esa pregunta directa hay un 14,4% que no sabe qué votaría, un 4,7% que prefiere no contestar y un 7,9% que se abstendría. A quienes no se pronuncian se les pregunta qué partido les resulta más simpático, y ahí el PSOE sale favorecido y logra empatar con el PP en la suma de 'voto más simpatía'.

Con esas preguntas y el resto de la encuesta, y aplicando la fórmula de los sociólogos José Félix Tezanos (presidente del CIS) y Antonio Alaminos, el estudio concluye que hay un empate técnico entre los dos grandes partidos, esta vez ligeramente desnivelado a favor del PP. En concreto, a los de Alberto Núñez se les atribuye una estimación de voto del 33,2%, lo que supone un 1,1 puntos más que en enero y por encima del 33% con el que el PP ganó las elecciones del 23 de julio. Por su parte, el PSOE se sitúa en el 33%, un punto por debajo de su récord de enero (34%), pero por encima del 31,7% que cosechó l 23J.

Si hace un mes los socialistas sacaban casi dos puntos de ventaja, ahora la distancia entre ambos se sitúa en sólo dos décimas a favor del PP. En las últimas generales los conservadores ganaron con 1,3 puntos respecto a los socialistas.

En cuanto a Sumar, el CIS le otorga una subida de medio punto hasta el 10,2%, por encima del 9,7% de la primera encuesta tras la ruptura con Podemos en diciembre y dos puntos menos que lo que la coalición logró unida en los comicios del 23 de julio. Podemos, por segundo mes en solitario, pasa del 2,7 al 2,9%.

Y, por contra, Vox continua su línea descendente en el CIS, ahora con un 7,9% en febrero, cuatro décimas por debajo del dato de enero y cuatro puntos menos que en las elecciones de 2023, cuando logró la tercera plaza.

Así las cosas, el bloque de la izquierda sigue por delante, con un 43,2% de los dos partidos del Gobierno de coalición frente al 41,1% de PP y Vox.

ERC y PNV dan la vuelta a Junts y Bildu

En cuanto a los partidos de ámbito territorial, ERC marca su mejor registro del último año con un 2,1%, siete décimas por encima del dato de enero, mientras que Junts cae cinco décimas y se queda en un 1%. Por su parte, el PNV también da la vuelta a las últimas encuestas y ahora aparece por delante de Bildu con un 1% frente al 0,8 de la formación de la izquierda abertzale.

La tabla de valoración de líderes se presenta muy ajustada, con tres líderes en apenas una décima. En cabeza aparece Yolanda Díaz, de Sumar, con una nota de 4,27 puntos, seguida del socialista Pedro Sánchez con un 4,25 y del conservador Alberto Núñez Feijó con un 4,18. Cierra la lista, ya muy lejos, el recién reelegido presidente de Vox, Santiago Abascal, con 2,76 puntos. El CIS no pregunta por la líder del otro partido de ámbito estatal, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra.

En todo caso, Sánchez se mantiene como el político preferido para presidir al Gobierno, y así le señalan uno de cada cuatro encuestados (25,6%), frente al 17,2% que obtiene Núñez Feijóo. El presidente del Gobierno genera desconfianza en el 68,5% de los encuestados, por un 29,7% que asegura tener bastante o mucha confianza en él, pero los datos del jefe de la oposición son aún peores: sólo confía en Feijóo el 25,9% por un 72,4% que tiene poca o ninguna confianza en él.