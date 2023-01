Los magistrados del Tribunal Constitucional (TC), incluidos los cuatro nuevos que han tomado posesión de sus cargos, se reunirán este martes por bloques —progresista y conservador— para fijar posición de cara al Pleno que se celebrará este miércoles a las 13.00 horas para elegir al próximo presidente de la corte de garantías, un cargo al que aspiran Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer, ambos del ala progresista, según informa Europa Press.

El TC ha completado este lunes su renovación parcial con la entrada del ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez, propuestos el 29 de noviembre por el Gobierno; junto a María Luisa Segoviano, ex presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (TS), y César Tolosa, hasta ahora presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS, designados el 27 de diciembre por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Su desembarco en el Constitucional ha provocado un vuelco desde una mayoría conservadora de 6 a 5 a una progresista de 7 magistrados frente a 4, un nuevo equilibrio de fuerzas que garantizará que el presidente saliente, Pedro González-Trevijano, sea sustituido por un magistrado progresista.

El presidente interino, Ricardo Enriquez, ha convocado un Pleno a las 13.00 horas del miércoles para que los magistrados elijan a su nuevo presidente en una votación de carácter secreto que requiere mayoría absoluta y, en caso de que sea necesario repetir, mayoría simple. Según las fuentes del TC consultadas por Europa Press, en las últimas semanas se han producido contactos informales pero será mañana cuando ambos bloques, progresista por un lado y conservador por otro, se reúnan para fijar sus respectivas posiciones. De esos cónclaves saldrán las candidaturas formales que deberán analizarse y votarse en el Pleno del próximo miércoles, aunque tanto Conde-Pumpido como Balaguer aspiran oficiosamente a reemplazar a González-Trevijano.

Las citadas fuentes indican que, a priori la intención es que desde el ala progresista se proponga un único candidato, si bien en estos momentos el escenario está abierto porque ambos parecen dispuestos a dar la batalla por la Presidencia del TC.

Los cuatro magistrados del bloque conservador se inclinan por apoyar a Balaguer, lo que daría a la magistrada al menos cinco votos —incluyendo el suyo—, de modo que la pugna se sitúa en el seno del sector progresista, donde el posicionamiento de Campo, Díez y Segoviano será determinante.

La vicepresidencia y la norma no escrita

El miércoles también se votará, con las mismas reglas, al nuevo vicepresidente del TC, cargo que ejercía otro de los magistrados salientes, el progresista Juan Antonio Xiol.

La norma no escrita que se ha venido aplicando en los últimos años, ya que no siempre ha sido así, marca que la Vicepresidencia del TC recaiga sobre un magistrado del bloque minoritario. Según las mencionadas fuentes, le correspondería al propio Enríquez por ser el magistrado de mayor antigüedad.

No obstante, al mismo tiempo las fuentes advierten de que, si el sector conservador no vota por el candidato progresista, romperá el acuerdo tácito y, en consecuencia, la nueva mayoría podría adjudicar el cargo de 'número dos' a uno de sus miembros.