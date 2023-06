Una propuesta cada día: así es la estrategia de campaña "en positivo" de Sumar para el 23J

La izquierda ha pasado del "programa, programa, programa" acuñado por Julio Anguita, el histórico líder de IU, al "propuestas, propuestas, propuestas" de Yolanda Díaz, la candidata de Sumar a los comicios generales del próximo 23J. Desde la coalición liderada por Díaz repiten que las próximas elecciones van de "tener una vida mejor" y aseguran que no quieren que los votantes les elijan por lo que han hecho esta legislatura, sino por lo que pueden llegar a hacer en la siguiente. Para Sumar es de vital importancia construir una candidatura "en positivo" alejada del ruido interno en el espacio que se vio durante las últimas horas de las negociaciones.

Díaz aprovecha los encuentros sectoriales que mantiene cada día con diferentes organizaciones —profesionales del sector del taxi, activistas climáticos, personas del mundo laboral, foros económicos— para lanzar esas propuestas, relacionadas con esos colectivos, con el objetivo de movilizar a los votantes de izquierdas. Consciente del clima de pesimismo que se ha instalado en buena parte de la izquierda que ya da por perdida la posibilidad de reeditar el Gobierno de coalición, la vicepresidenta segunda va desgranando sus propuestas día a día.

Esta filosofía de campaña contrasta con la que mantiene su principal competidor en la izquierda, el PSOE, que lo ha apostado todo a la presencia mediática de su candidato, Pedro Sánchez, incluso en espacios a priori más hostiles. Díaz, por el momento, solo ha concedido unas pocas entrevistas mientras deja a Urstasun ese papel más mediático. Sin embargo, desde Sumar aseguran que su candidata irá teniendo más presencia a medida que avance la precampaña, que se intensificará especialmente con la campaña, que arranca el próximo viernes 7 de julio.

La candidata de Sumar quiere pasar página de los formatos más clásicos como el mitin. Aunque ningún partido ha conseguido matarlo del todo, cada vez se realizan en versión más reducida. Con la ola de calor complicando la celebración de estos actos, en Sumar apelan a mirar más allá y plantean una alternativa a los mítines: los debates electorales. Unos debates que permitirían, a juicio de la vicepresidenta, confrontar proyectos e ideas con sus competidores. Además de los clásicos debates entre candidatos, la candidata de Sumar propone también que se hagan de manera sectorial o tematizada entre las principales fuerzas que concurren a los comicios.

A juicio de Díaz, el cara a cara entre el presidente Pedro Sánchez y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, previsto para el próximo 10 de julio "no representa a la España del siglo XXI", que no es "bicolor" sino "plural". Además, la vicepresidenta es la única candidata mujer de las cuatro grandes formaciones que se presentan a los comicios —un aspecto que quiere utilizar para captar voto femenino— y ha criticado que "el debate a dos entre dos hombres no representa a la España de las mujeres". "Quien teme un debate a cuatro muestra sus enormes debilidades".

En Sumar están convencidos de que pueden sacar de la abstención a parte del electorado progresista y garantizarse esa cotizada tercera plaza si logran que sus propuestas tengan impacto porque creen que la imagen de Díaz se percibe como solvente. Aunque formalmente no han presentado el programa electoral, Díaz y su equipo van revelando las iniciativas clave de la coalición para los comicios del 23J, algunas de las cuales ya cuentan con el sello laboral de la titular de Trabajo.

Promover la jubilación anticipada para taxistas, albañiles y empleadas del hogar

Este miércoles Díaz ha abogado por promover la jubilación ante de los 65 años para colectivos como los profesionales del taxi, categorías del sector de la construcción como los albañiles o las empleadas de la limpieza o del hogar. "No es justo que una persona que trabaja en un taxi, o que trabaja en un andamio o en la limpieza" trabaje hasta los 65 años o los 67, ha lanzado en declaraciones a la prensa tras reunirse con asociaciones del sector. A su vez, ha manifestado su compromiso con el sector del taxi para que tengan menos jornada laboral, para que se cataloguen sus enfermedades profesionales y se regule mejor la conciliación. "La conducción durante muchas horas y años genera potenciales enfermedades que tienen que ser calificadas como profesionales", ha defendido.

Climatizar centros escolares y residencias de mayores públicas

El martes, tras la reunión con activistas climáticos científicos y colectivos afectados por las olas de calor, Díaz planteó una serie de medidas para tratar de combatir las altas temperaturas en colegios, residencias de ancianos y centros de trabajo. Entre ellas, climatizar colegios y residencias de ancianos, rehabilitar edificios residenciales y viviendas, y adaptar las condiciones del trabajo al aire libre cuando exista una alerta roja o naranja. "Muere muchísima más gente por la ola de calor que por la siniestralidad viaria. Por eso, hay que tomar medidas. Es la mayor urgencia que tenemos”, lamentó la candidata de Sumar. "Hay que adaptar los puestos de trabajo no solo al cambio climático sino a la especificidad del trabajo".

1️⃣ Un Plan de choque para climatizar escuelas y residencias.



2️⃣ Mejora y ampliación del programa de ayudas para la rehabilitación integral de edificios residenciales y viviendas, con especial atención a los barrios populares y simplificando el procedimiento administrativo. — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) 27 de junio de 2023

Ampliar hasta las 22 horas los horarios de votación el 23J

El lunes, a través de su portavoz de campaña, Sumar propuesto "valorar seriamente la ampliación" de los horarios de votación el próximo 23J al menos durante dos horas más, hasta las 22.00, pues durante ese plazo de tiempo añadido el calor es menos duro. Urtasun señaló que la ley da margen para hacer esa ampliación, pero lo dejó en manos de la Junta Electoral Central, la autoridad competente. Urtasun recordó que durante la pandemia se establecieron franjas preferentes para las personas vulnerables, si bien es cierto que nunca se ha ampliado ese horario, y también planteó compensar económicamente a las personas que compongan las mesas electorales por ese tiempo extra.

Otorgar un ingreso de mil euros "para los que están sufriendo el coste de la vida"

Díaz defendió el pasado sábado que otorgará un ingreso de mil euros "para los que están sufriendo el coste de la vida" porque para las familias humildes "es imposible" asumir la cesta de la compra o el alquiler. La titular de Trabajo sigue presumiendo de los buenos datos de empleo pero añade que esa pulsión económica no se está notando los sectores más desfavorecidos de la sociedad. "No basta con hablar de datos cuando la gente no puede vivir con dignidad o llegar a final de mes", señaló. Desde Sumar todavía no han dado ningún detalle más sobre esta propuesta, aunque indican que habrá un umbral de renta para poder acceder a esta ayuda.

Reducir la jornada laboral hasta las 32 horas semanales sin reducir salario

Otra de las ideas que la vicepresidenta planteó la pasada semana y a la que le quieren dar recorrido desde Sumar es a la reducción de jornada sin coste en el salario. Aunque Díaz planteó que esta hora límite sean las 18 horas, después añadió que cada puesto de trabajo tiene sus particularidades. El objetivo último es reducir la jornada a 32 horas en un programa escalonado en años, que implicaría establecer en 2024 por ley una jornada máxima de 37,5 horas. A partir de esa fecha, según explican desde la coalición, se abriría un proceso de diálogo social lo que quede de esa legislatura, para avanzar hacia una reducción consensuada hacia las 34 horas semanales. Y ya sería en la siguiente cuando se abordaría ese objetivo de las 32.

Crear un bono de emergencia para las hipotecas variables

Sumar también ha propuesto crear un bono de emergencia para que las familias puedan costear la subida de las hipotecas a tipo variable y paliar así la pérdida de poder adquisitivo de los hogares. Un bono que, según los cálculos de la coalición, tendría un coste de 1.000 millones de euros y sería aplicable a hipotecas de hasta 250.000 euros y con una antigüedad de hasta 10 años. "Hemos planteado un bono de emergencia de 1.000 euros que pagará la banca a través del impuesto extraordinario", explicó la pasada semana el referente económico de Sumar, Carlos Martín. Una propuesta que no ven con buenos ojos en el ala socialista del Gobierno y que cuenta con el rechazo explícito de la actual ministra de Economía, Nadia Calviño.

Reformar el sistema fiscal de manera "estructural" para "eliminar privilegios"

La pasada semana Díaz anunció una reforma fiscal "estructural, profunda e íntegra" para "eliminar los privilegios" y consolidar el impuesto a las grandes fortunas, que actualmente es temporal. Además, hay otras tres grandes reformas pendientes a su juicio: la reforma en profundidad del Impuesto de Sociedades para que las grandes empresas contribuyan más, el aumento de la progresividad del Impuesto sobre la renta de las Personas Físicas (IRPF) y llevar a cabo una reforma empresarial que remodele el marco de trabajo de las compañías para "llevar la democracia a las empresas", con más participación de los empleados. Además, Díaz defendió conformación de un observatorio para el control de los márgenes empresariales.

Es imprescindible una reforma estructural de los ingresos públicos en España.



Tenemos que reinventar el modelo del estado de bienestar pensando en la calidad de la educación, de la sanidad o de la dependencia. Nos va la vida en ello. pic.twitter.com/fVioRsI8jB — Sumar (@sumar) 14 de junio de 2023