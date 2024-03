El PSC ratifica por aclamación a Salvador Illa como primer secretario y candidato a las catalanas

El 15 Congreso del PSC ha ratificado este sábado a Salvador Illa como primer secretario del partido y como candidato a las elecciones catalanas del 12 de mayo. Así lo han decidido los más de 1.300 delegados que participan este fin de semana en el Congreso en el Palau de Congressos de Catalunya, en Barcelona, con dos votaciones a mano alzada.

Es la primera vez que el PSC elige su candidato a unas elecciones en un Congreso del partido, la misma semana en la que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha convocado elecciones anticipadas tras el rechazo del Parlament a los Presupuestos.

El primer secretario del PSC y candidato a las elecciones catalanas del 12 de mayo, Salvador Illa, ha expresado este sábado su compromiso de abrir "una nueva etapa en Cataluña para la normalización política".

Lo ha dicho en un discurso tras ser ratificado en su cargo y elegido candidato en el 15 Congreso del PSC en el Palau de Congressos de Catalunya en Barcelona, donde ha pedido que "siga siendo un partido abierto a toda la sociedad catalana".

Ha manifestado su voluntad de "mejorar la vida de todos los ciudadanos de Cataluña", sean de donde sean, piensen lo que piensen, sean federalistas, autonomistas o independentistas, o hablen la lengua que hablen, en sus palabras.

"Ciudadanos y ciudadanas de Cataluña: vengáis de donde vengáis, penséis lo que penséis, habléis la lengua que habléis y sintáis lo que sintáis lo primero serán los servicios públicos. Vamos a ir a las cosas."



Por su parte, el presidente del PSC, exlíder del partido y exministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha asegurado este sábado que los socialistas catalanes tienen la "responsabilidad de abrir una nueva etapa política" en Catalunya.

Iceta ha ironizado con que el PSC es el partido "del que se han publicado más esquelas, que siempre han sido prematuras".

"El PSC ha superado las falsas esquelas porque es un proyecto colectivo y democrático", y ha asegurado que esta fortaleza es la que llevará al actual primer secretario del PSC, Salvador Illa, a ganar las elecciones catalanas del 12 de mayo.

Incertidumbres y miedos

Iceta ha hecho referencia a Un temps esquerp (Arcadia), escrito por Obiols, porque plantea la necesidad actual de "superar incertidumbres y miedos" para poder mirar al futuro.

Ha defendido que un proyecto socialista y catalanista, como el del PSC, debe poner en el centro la ayuda al individuo: "Son las palancas que la derecha usa para hacer añicos la sociedad y hacer prevalecer sus intereses".

José Montilla

Por su parte, el expresident de la Generalitat José Montilla ha expresado que el PSC ha sabido adaptarse a la pluralidad social y en el que no hay "sectarismo, a diferencia de otros", y siempre ha facilitado gobiernos de progreso a través de la fraternidad.

En este sentido, ha recordado la "ofensiva nacionalista, en algunos momentos de forma sectaria", de 1984, cuando militantes de CiU intentaron agredir a Raimon Obiols, entonces diputado del Parlament, con motivo de pleno para reelegir a Jordi Pujol presidente de la Generalitat.

El expresidente socialista cree que "el pujolismo duró demasiado", y ha lamentado que en las elecciones del año 1999 el entonces candidato Pasqual Maragall no fuera investido presidente de la Generalitat por un solo escaño, tras el Pacto del Majestic.

Ha dicho que, después del congreso de Unidad de 1978, el PSC siempre ha sido un instrumento útil para la sociedad catalana, y ha destacado el papel de uno de sus fundadores, Joan Reventós, para la llegada del expresidente de la Generalitat Joan Tarradellas: "Sin un PSC generoso la Historia hubiera sido diferente".

Ampliar el gobierno municipal con las fuerzas de progreso

Además, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha pedido a la exalcaldesa y líder de BComú, Ada Colau, que apoye sus Presupuestos y ha afirmado que está dispuesto a ampliar el gobierno municipal con las fuerzas de progreso".

Lo ha dicho en la mesa Pueblos y ciudades de Catalunya, ¡adelante!, en el 15 Congreso del PSC que se celebra en Barcelona, y en el que ha intervenido junto la presidenta de la Diputación de Barcelona y alcaldesa de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), Lluïsa Moret; la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y el eurodiputado del PSdeG, Nicolás González.

Ha avisado a Colau que no puede cometer el "mismo error" que los Comuns, en referencia a su rechazo a los Presupuestos de la Generalitat, que también provocó que se retiraran los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

"Me gustaría hacer un llamamiento a los que no han hecho posible el presupuesto de la Generalitat y de rebote han provocado que el Gobierno de España tenga que retirar sus presupuestos, que no cometan el mismo error en la ciudad de Barcelona", ha señalado Collboni.

Asimismo, el alcalde barcelonés ha manifestado que está determinado a tirar adelante las cuentas municipales "por la vía que sea", también ampliando el gobierno municipal con las fuerzas de progreso, ha constatado.

"Pero primero se acuerdan las políticas y se votan los Presupuestos", ha añadido, y ha asegurado que Cataluña se juega la concordia de cara al nuevo ciclo de las elecciones del 12 de mayo.