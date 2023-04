El PSOE da por amortizada la polémica del ‘sólo sí es sí’ y no ve coste electoral en ir con el PP

“La polémica está totalmente amortizada”. Esta es la idea que sale de la sala de máquinas del PSOE en la calle Ferraz en la semana clave para sacar en el Congreso de los Diputados la reforma de la ley del ‘sólo sí es sí’. Sobre la mesa, un convencimiento: va en la línea con el pensamiento mayoritario en la calle y, por tanto, aprobarla finalmente con el PP no tiene coste electoral.

Este lunes se superó la prueba de fuego de la ponencia en el Congreso de los Diputados, saliendo adelante la proposición de ley del grupo parlamentario socialista y pactando varias enmiendas con el Partido Popular. El texto recibió el visto bueno también de Ciudadanos y del PNV, mientras que en contra se situaron Unidas Podemos, ERC, EH Bildu y Vox.

De esta manera se pone velocidad de crucero a la ley, que el PSOE quiere cerrar en apenas diez días en las Cortes. Este martes se debate en la comisión de Justicia para ir al Pleno de este jueves en la Cámara Baja. Luego pasaría al Senado, donde se prevé una tramitación muy rápida con su posible aprobación definitiva el miércoles 26.

El acuerdo con el PP

El PSOE y el PP han mantenido contactos durante los últimos días, materializándose en el pacto de varias enmiendas. En Ferraz hablan de cambios “técnicos y semánticos”, poniendo el foco en que no se toca la parte “nuclear” de la ley. El PP quiere todavía introducir alguna enmienda más y no se descarta que haya algún otro retoque antes del Pleno del jueves. Según fuentes socialistas, se han aceptado dos enmiendas de los populares y se han transaccionado (negociado) otras dos.

Fruto de ese acuerdo se tipifica la distribución pública a través de internet o del teléfono de la información y comunicación de contenidos que promuevan o inciten a delitos de agresiones sexuales de menores de 16 años. También se ha aceptado otra enmienda del PP para que tenga cobertura en el Código Penal el delito de trato degradante en relación con la responsabilidad de la persona jurídica. Y las dos transaccionales han sido de carácter semántico.

Cada hora que pasa es más difícil que haya, en el otro sentido, un acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos, que ha presentado sus propias enmiendas, pero los socialistas las rechazan al entender que no soluciona el problema de las rebajas de penas. Por lo tanto, la coalición está llamada a dividirse en el voto de la ley el jueves, una de las principales normas del Ministerio de Igualdad.

¿Esa imagen de división en una norma tan simbólica tendrá costes para la coalición? En el PSOE están convencidos de que hay que cambiar la norma. “Estamos haciendo lo que hay que hacer”, como remarca un miembro socialista del Gobierno. Desde noviembre del año pasado, las dos partes del Ejecutivo han estado negociando y los socialistas ofrecieron a Unidas Podemos capitalizar la reforma. Pero no se llegó a un entendimiento.

Los socialistas, por tanto, decidieron tirar hacia adelante sin UP. Y explican que sólo ven viable su fórmula para evitar que haya más rebajas de condenas una vez entre en vigor. El debate de admisión a trámite fue muy desagradable para el PSOE por las palabras desde Podemos de la diputada Lucía Muñoz en la tribuna de oradores.

El cambio en los votantes y el perdón de Sánchez

El PSOE defiende, según fuentes de Ferraz, que precisamente la “sangría de votos” se paró en el mismo momento en el que anunciaron que iban a cambiar la ley, aunque tuvieran que sacarla con los populares. Aunque hubieran preferido un acuerdo con UP, todos los dirigentes consultados están absolutamente convencidos de que hay que modificarla, sea con quien sea. En el entorno del presidente señalan que debatir sobre las enmiendas de UP suponía volver al mismo punto que meses atrás y que ellos tienen clara la solución, queriendo cerrarla además antes de que empiece la campaña electoral del 28M.

Fueron muchos los barones y candidatos que hicieron llegar a La Moncloa y a Ferraz la necesidad de cambiar cuanto antes la norma. “No puedo explicar en la calle lo que está pasando con las rebajas”, se quejaba un barón durante la polémica. Ahora, al revés, muchos creen que es bueno que se vea la determinación y esa modificación. Dando a la vez mucha importancia en el partido a las propias palabras de Pedro Sánchez este fin de semana, al pedir perdón a las víctimas durante una entrevista con el grupo Vocento. Durante tiempo se ha querido dar este paso y se habló internamente de cómo hacerlo, siendo el propio líder socialista quien ha querido decirlo él mismo, según fuentes socialistas.

En las encuestas que ha manejado tanto el partido como el Gobierno, según dirigentes conocedores de las mismas, se señalaba el alto grado de demanda social del cambio de la ley, Y los propios votantes del PSOE exigían esa modificación. En Ferraz dicen que han actuado reconociendo el error y subsanándolo, sin soberbia y con humildad. Aducen que eso lo reconocen los ciudadanos.

Sostienen fuentes en el PSOE que ir con los populares no va a restarles votos y que no va a hacer daño el argumento de Podemos de que los socialistas van con la “extrema derecha”, como han señalado los ‘morados’ a través de su dirigente Pilar Garrido. Así responde una de las personas del núcleo duro de Ferraz: “¿Con quién han votado ellos hoy? Con Vox”.

"La mayoría de investidura no es monolítica"

También creen los socialistas que esto no supone una alteración y una traición a la mayoría de investidura. Fuentes de Ferraz lo argumentan al hilo: “Esa mayoría no es monolítica. Con nosotros ha votado en la ponencia el PNV. ¿Qué pasó con la reforma laboral por ejemplo? ERC no estuvo con la mayoría de socios”. El PSOE rechaza, no obstante, que una votación diferente vaya a suponer una ruptura del Gobierno o de quiebra con los otros socios, poniendo como ejemplo que se acaba de lograr un pacto a varias bandas para la histórica primera ley de vivienda de la democracia.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, acusó este lunes a los socialistas de dejarse “humillar” por la derecha con sus pactos de enmiendas. En el PSOE no quieren entrar en el choque directo dialéctico con los socios y hablan de que es bueno que el movimiento feminista sea “inclusivo” y atraiga a nuevos actores. La responsable de Igualdad, Andrea Fernández, defendió que se trata de un acuerdo “técnico” con el PP y de un asunto de “madurez parlamentaria”: "El PSOE busca el mejor texto posible para abordar los imperfectos que contiene la ley de libertad sexual y en este sentido nosotros negociamos o hablamos con aquellos grupos que nos permiten mantener nuestra posición de la manera más pura posible, en la que la hemos redactado porque consideramos que es la mejor manera de solucionar el problema que se ha causado".