El PSOE indaga en el círculo de Fuentes Curbelo para descartar más implicados en el ‘caso Mediador’

“Una vergüenza absoluta”, “los más cabreados somos nosotros”. El grupo parlamentario socialista está en shock por el ‘caso mediador’ tras conocerse el papel del exdiputado canario Juan Bernardo Fuentes Curbelo. La dirección del PSOE se muestra tajante y se ha movido y se mueve para conocer hasta dónde llega el caso. Tolerancia cero con la corrupción, señalan en Ferraz y en la Carrera de San Jerónimo.

Fuentes Curbelo fue obligado a dejar su acta horas después de conocerse el pasado 14 de febrero la operación policial que llevó a la detención de doce personas, entre ellas a un general retirado de la Guardia Civil, por una trama de corrupción en la que se apuntaba al diputado como cabecilla de la rama política. Ese mismo día el PSOE de Canarias abría un expediente disciplinario y lo suspendía de militancia de forma cautelar.

Desde el PSOE se defiende que se actuó en apenas unas horas (miembros de la dirección del grupo socialista se encargaron, según fuentes conocedoras, de hablar con él y le presionaron para dejar su acta inmediatamente). Pero el mediador, el empresario Marco Antonio Navarro, ha espolvoreado dudas hablando de cenas en las que participaban más diputados socialistas. Esto ha empañado el clima en el grupo parlamentario, después de conocerse las fotografías del exdiputado en fiestas en Madrid con cocaína y prostitutas. Ferraz y el grupo no tolerarían fotos de este tipo si se conocen de otros diputados.

Conversaciones con los cercanos a Fuentes Curbelo

El PSOE, que volvió al poder con una moción de censura basada en la regeneración política tras los casos de corrupción del Partido Popular, encendió todas las alarmas y radares. Y se puso a investigar en el Congreso de los Diputados, según fuentes conocedoras. Para ello se ha hablado con los diputados más cercanos al exparlamentario canario. Por el momento, no se han encontrado o confesado situaciones similares a la de Fuentes Curbelo. “Absolutamente nada”, sostienen fuentes socialistas.

No obstante, según fuentes de la dirección del grupo socialista, se sigue recabando información y se está atento a todo lo que se pueda conocer a través de parlamentarios, la justicia o los medios de comunicación. La consigna es clara: “quien la hace, la paga”. Según explicó Patxi López en rueda de prensa este martes, no hay evidencias de que más diputados hayan tenido “comportamientos deshonestos” ni que se hayan deslizado por “la pendiente de la corrupción”.

Lo que sostienen en el grupo socialista es que acudir a una cena no es corrupción. Según varios diputados consultados, es muy habitual que se reúnan los parlamentarios en restaurantes después de las sesiones en el Congreso, algo muy frecuente teniendo en cuenta que casi todos son de fuera de Madrid. Lo refleja así un parlamentario socialista: “Lo normal es que cuando terminas, llames a algún compañero y le preguntes dónde está. Muchas veces vas a cenar y no sabes ni siquiera si está solo o con amigos”. Como reconoce otro parlamentario: “Si comer con un empresario fuera delito, no quedaría ningún diputado en el Congreso. Otra cosa es de lo que se hable y de si eso influye”.

Por lo tanto, no se plantea en el PSOE abrir expediente o expulsar a parlamentarios por ir a cenar. Pero , ¿y si se conocen más cosas? ¿Dónde está la línea roja? ¿Si saliera la foto de otro parlamentario como Fuentes Curbelo? Fuentes de la dirección socialista responden así: “Según se fuera sabiendo, tomaríamos decisiones”. Es decir, se estudiaría cada caso y se actuaría. “Esperemos que esas imagénes no se produzcan”, comenta otro miembro de la dirección. Por el momento, no hay constancia de ello, pero en el PSOE reconocen que no son tolerables fotos como las que se han publicado del canario.

Los diputados no se lo imaginaban de su compañero

Todos los diputados del grupo parlamentario socialista consultados por infoLibre se quedaron boquiabiertos cuando conocieron el caso de su excompañero, quien no hacía excesivo ruido desde su asiento en el gallinero. Todos lo definen como cordial, educado y disciplinado. No era un líder dentro del PSOE en la Carrera de San Jerónimo, tenía un pequeño grupo y no tenía fama de irse de fiesta.

Varios diputados también señalan el “dolor” por la imagen que se puede trasladar, pero se afanan en decir que se trata de un solo parlamentario. Eso sí, como señala otro miembro del grupo, se ha generado cierta “desconfianza” de los unos con los otros durante estas horas. Y algunos reconocen que han recibido llamadas de ministros y de altos cargos del Gobierno para interesarse por el caso, conocer qué dimensión puede tener y si había rumores en la Cámara Baja.

Otra de las preocupaciones que surgen dentro de los socialistas es la repercusión que puede tener en los resultados del 28 de mayo. En Canarias el partido se veía fuerte, con un presidente, Ángel Víctor Torres, con muchas posibilidades de reelección tras haber liderado una autonomía duramente golpeada por la pandemia y por el volcán de La Palma, además de la crisis migratoria. Su intención pasa por mantener el Ejecutivo con un pacto progresista. El caso ‘mediador’ genera, como dice una fuente del PSOE canario, “incertidumbre”. Los medios están volcados en el tema y tiene un rechazo “absoluto” de los ciudadanos, comentan las fuentes. No obstante, la dirección del PSOE indica que el candidato está fuerte y que ganarán las elecciones, poniendo énfasis en que el líder regional se ha querellado ya.

En Ferraz y en La Moncloa esperan que los ciudadanos valoren la rápida actuación frente a un PP en el que Alberto Núñez Feijóo se sienta junto al presidente del Consell de Ibiza, que está imputado, y con un exministro del Interior (Jorge Fernández Díaz) al que piden quince años de cárcel por el caso Kitchen. Los socialistas ven hipócrita la actitud de los populares cuando también mantienen en el puesto en el Senado a la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, en el epicentro de una trama familiar que ha llevado a ingresar cantidades millonarias.

Moncloa y Ferraz creen que los ciudadanos valoran la respuesta "rotunda"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió el lunes por la noche en una entrevista en Telecinco que su partido había dado una respuesta rápida y “rotunda” en unas horas, expulsando al exdiputado. Fuentes de La Moncloa insisten en esa inmediatez frente a la corrupción: “Si aparece, se actúa, con ejemplaridad. Aunque haya ruido, la actuación es impecable. La tolerancia cero se valora, el Gobierno actúa con determinación. De momento no hay nada más. Si hubiera comportamientos parecidos, se actuará de la misma forma”. Asimismo, fuentes de Ferraz comentan que no debe llamarse el "caso mediador", sino "estafador", ya que no hay rastro de contratos conseguidos y que se trata de unos bravucones que decían tener contactos en Madrid.

El caso ‘mediador’ ha dejado sobre la mesa el problema de la opacidad de reuniones de diputados y la utilización de las dependencias del Congreso. Aunque la mayoría señala que se trata de un caso aislado, varios parlamentarios reconocen en privado la necesidad de una mayor transparencia, por lo que ponen en valor el anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros de regulación de los lobbies.

Para la dirección del grupo es muy complicado o imposible saber todo lo que hacen sus diputados en cada momento. Por eso entre muchos de los parlamentarios también hay mucha indignación. Se confía en los compañeros. Y todos son taxativos: “Si te pillan, a la puñetera calle”. Este mismo miércoles el Congreso arranca una nueva fórmula para estandarizar las visitas externas a parlamentarios y personal de la Cámara a través de un formulario de Excel. Fuentes del Congreso, no obstante, desvinculan esa decisión como consecuencia del escándalo del caso (el diputado se reunió con empresarios en la Carrera de San Jerónimo).