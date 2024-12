PSOE y PP apoyan el discurso del rey, Sumar lo tacha de "irresponsable" y Podemos de "derechizado"

El discurso de Nochebuena con el que el rey Felipe VI reclamó serenidad ante la "atronadora" contienda política ha sido aplaudido por PSOE y Partido Popular, al tiempo que ha levantado críticas tanto en la izquierda de Sumar y Podemos, que lo ven "derechizado", y en el independentismo catalán, ha recogido EFE.

El recuerdo a las víctimas de la dana, así como las llamadas al consenso a la clase política o preocupaciones como las dificultades en el acceso a la vivienda o la gestión de la inmigración, han estado también presentes en el tradicional mensaje navideño del monarca.

Los partidos reaccionaron en Nochebuena y durante este miércoles, día de Navidad, a las palabras del rey y a su advertencia de que la discordia no puede convertirse en un constante ruido de fondo que impida escuchar las verdaderas necesidades de la ciudadanía.

Aplauso de PP y PSOE, silencio en Vox

El PSOE, en boca de su presidenta, Cristina Narbona, se ha sumado al llamamiento de frenar el ruido en el debate político. También ha elogiado el discurso del monarca por hablar de un tratamiento de la inmigración basado en la dignidad, diferenciándose de discursos xenófobos.

Los socialistas han destacado además como prioridades tanto el acceso a la vivienda como una recuperación "lo más rápida posible" tras la dana.

El PP ha celebrado también la reivindicación del bien común hecha por el monarca y, en declaraciones de la secretaria general, Cuca Gamarra, ha elogiado la cercanía de un discurso que sienten como propio. Los conservadores han expresado además su vocación de contribuir a la concordia.

En la misma línea se han pronunciado los presidentes autonómicos del PP. Además, el presidente de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, ha agradecido al rey su "cercanía y cariño con Valencia" y ha elogiado su "altura y humanidad".

Vox ha optado en cambio por no emitir reacción alguna al mensaje lanzado por el monarca, ni de su líder, Santiago Abascal, ni desde la cuenta oficial de la formación.

Sumar y Podemos alertan de un discurso "derechizado"

La izquierda a la izquierda del PSOE, Sumar y Podemos, ha coincidido al acusar al monarca de hacer un discurso derechizado. Le reprochan que haya denunciado la falta de coordinación al hacer frente a la dana, pero no la emergencia climática o la "negligencia" de Mazón o que haya aludido a la migración como un problema.

También han afeado que el rey no haya aludido al "genocidio" de Israel en Palestina ni a la violencia sexual o que haya abordado el problema de la vivienda únicamente desde la perspectiva de la oferta y de la demanda y no denunciando el "rentismo" o la especulación.

"No todo el mundo intoxica a la esfera pública (...) un jefe de Estado al que no ha votado nadie no puede echar leña al fuego de quienes afirman que la política es un problema", ha afirmado la secretaria de Comunicación de Sumar, Elizabeth Duval.

"El discurso del rey demuestra la figura de un jefe de Estado de parte que bordea permanentemente el límite de sus atribuciones constitucionales", ha apuntado en X el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo.

Para la secretaria de Discurso, Acción Institucional y portavoz adjunta de Podemos, María Teresa Pérez, Felipe VI dio un discurso de "máximo representante de la ultraderecha", con el que se asemeja a un diputado de Vox, representa cada vez a menos gente y acerca un horizonte republicano.

El independentismo catalán sigue censurando el discurso de octubre de 2017

Desde el acto por el 91º aniversario de la muerte del expresidente de la Generalitat republicana Francesc Macià, los independentistas catalanes han mostrado su rechazo al rey Felipe VI, al que siguen afeando el discurso que pronunció del 3 de octubre de 2017 para rechazar el referéndum unilateral de independencia en Cataluña.

Así, el secretario general de Junts, Jordi Turull ha apuntado que lo que diga el rey "si no empieza pidiendo disculpas" por aquel mensaje es "absolutamente irrelevante" y carece de "credibilidad".

Oriol Junqueras, presidente de ERC, ha argumentado que el monarca "no está habilitado" para pedir a otros serenidad y que "no hagan ruido", porque en su discurso del 3 de octubre de 2017 "aplaudió las palizas de la policía" a votantes del referéndum del 1-O.

También el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha recordado aquel discurso como "un grave error", al tiempo que ha advertido de que el rey tiene una visión "idílica" de la Constitución y de que decir que en el Estado español hay "una única nación es negar lo incuestionable".