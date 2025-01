El PSOE propone instalar en la Plaza de Santa Ana una placa conmemorativa en honor a Marisa Paredes

El PSOE propondrá en el Pleno de la Junta Municipal del Centro de Madrid que tendrá lugar este jueves que el distrito homenajee a dos de sus antiguos vecinos, la actriz Marisa Paredes, fallecida el pasado 17 de diciembre, y quien fuera su pareja y padre de su única hija, el cineasta madrileño Antonio Isasi-Isasmendi, fallecido en el año 2017.

Los socialistas plantearán la instalación de una primera placa conmemorativa en el número 13 de la Plaza de Santa Ana en honor a Paredes. "Como homenaje a su trayectoria profesional y como muestra de afecto de los vecinos y las vecinas de Madrid", han explicado en un comunicado. También en el número 3 de la calle Carretas en memoria de Isasi-Isasmendi.

Una propuesta que ya habían solicitado desde Más Madrid tan solo días después de que se conociera el fallecimiento de la intérprete. Entonces, su portavoz en el Ayuntamiento, Rita Maestre, iba un paso más allá, instando a que se le concediera también la medalla de la ciudad y a que el centro cultural Prado 30 pasara a llevar su nombre.

Maestre retomaba la propuesta hace unos días, ya entrados en el nuevo año, asegurando que siguen en busca de alcanzar el mayor consenso político posible "con el máximo número de grupos municipales involucrados". Desde Más Madrid permanecen en contacto con el entorno de la actriz y continuarán trabajando para que la madrileña tenga un homenaje en su ciudad natal "a su altura".

El primer intento de reconocimiento oficial a la actriz madrileña tras su fallecimiento, a través de un minuto de silencio en el último pleno del año, terminó fracasando ante la falta de acuerdo entre los grupos políticos en la Junta de Portavoces.

El 'no' rotundo llegó de parte de Vox, que rechazó el homenaje a Paredes por considerar que "su trayectoria pública ha estado marcada por un posicionamiento ideológico sectario, alejado de los valores de unidad y respeto que deben primar en las instituciones". "Su desprecio hacia millones de españoles que no comparten su visión política no la convierten en una figura adecuada para ser reconocida por los madrileños", trasladaban a los medios desde la formación de extrema derecha.