El ‘No a la tala’ regresa con fuerza a la plaza donde Marisa Paredes jugaba de niña entre árboles y fuentes

Este martes 7 de enero, la plaza de Santa Ana, en el Barrio de las Letras de Madrid, acogerá de nuevo una concentración para exigir al alcalde, José Luís Martínez Almeida, que no tale los árboles que crecen en este emblemático espacio público. La Asociación de Vecinos de Sol y Barrio de Las Letras ha convocado el acto precisamente el mismo día en el que empiezan las obras, necesarias, según el ayuntamiento, para la remodelación del parking subterráneo que hay bajo la plaza. “El Ayuntamiento –denuncian los vecinos– no ha comunicado cuántos y qué arboles se tienen previsto talar".

La actriz Marisa Paredes, que falleció el pasado 17 de diciembre, se convertirá en la protagonista ausente de esta convocatoria, ya que fue desde el principio una fiel defensora de esta causa, y aunque ella ya no pueda manifestarse en contra de la tala de árboles, su lucha seguirá estando presente en cada una de las concentraciones que se realicen. Durante 2004, fueron varias las convocatorias en las que cientos de vecinos llenaron la plaza al grito de ¡No a la tala! o ¡Madrid no se tala! para defender el patrimonio natural del lugar. Y Marisa Paredes no se perdía una.

El enfado de los vecinos se multiplica además por el motivo que provocará lo que denominan como “arboricidio”. El Ayuntamiento de Madrid apostó por realizar un proyecto que contempla la privatización, ampliación y modernización del párking de Santa Ana. Será el Grupo Ortiz el encargado de reformar y después explotar durante 25 años el aparcamiento subterráneo, que se ampliará para dar cabida a cien plazas más. Desde el consistorio alegan que estas plazas están pensadas para favorecer al vecindario de la zona y que por ello se trata de "una obra de interés público".

Las asociaciones convocantes han mostrado su rechazo ya que según ellos esta obra no beneficiaría a los vecinos de la zona, entre otras cosas por el proceso de gentrificación y la multiplicación de pisos turísticos que hay en torno a la plaza. El proyecto inicial contemplaba una tala del 85% de los árboles de la plaza, lo que se traduciría en 47 de los 52 ejemplares plantados, aunque el arboricido fue frenado en 2024 gracias a la presión vecinal. El presidente de la Asociación Vecinal Sol y Barrio de las Letras, Víctor Rey, denuncia a que aún no tienen información fiable de los árboles que se van a desaparecer. "En noviembre tuvimos una reunión con la junta municipal en la que no se nos dijo qué árboles se van a talar, y a dos días de que empiecen las obras, seguimos sin tener esa información", explicó en declaraciones a infoLibre.

Desde la asociación denuncian que el ayuntamiento, en realidad, "quiere talar todos los árboles de la plaza", incluidos unos cipreses que no afectan a las obras del párking, dentro de un proyecto que, según fuentes municipales, evitaría las filtraciones que provienen del arbolado. Desde la asociación, en cambio, señalan que dichas filtraciones son producidas por los sistemas de ventilación del propio párking y no por los árboles. Rey advierte de que si no se les informa de qué árboles se van a talar y se les entregan informes técnicos que lo justifiquen podrían acudir a los tribunales.

infoLibre se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Madrid pidiendo información sobre el número de árboles que finalmente van a ser talados pero no ha obtenido respuesta.

"Prácticamente no va a afectar a ningún árbol"

Según señaló en su día el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, el proyecto "prácticamente no va a afectar a ningún árbol", aunque estas declaraciones nunca han convencido a los vecinos. Desde el colectivo vecinal El barrio no se tala denuncian que, “ante la desinformación habitual y la desconfianza que ha generado este ayuntamiento, hemos decidido concentrarnos en la plaza para recordarles que Madrid defiende sus espacios públicos y no que se destruyan sus plazas, menos todavía para beneficiar a empresas privadas". Otra concentración en el mes de julio llevó a los vecinos a manifestarse por el mismo motivo en la Puerta del Sol de Madrid.

Los vecinos propusieron diferentes alternativas al concejal del distrito Centro, Carlos Segura, para reducir el impacto sobre los árboles, aunque no obtuvieron ninguna respuesta.

"Más verde, menos cemento": miles de personas protestan contra la tala de árboles por la ampliación de Metro de Madrid Ver más

Decenas de organizaciones vecinales han mostrado su apoyo a la concentración a través de redes sociales. Desde que Martínez Almeida llegó a la alcaldía de la ciudad, recuerdan, miles de árboles han sido talados, lo que ha provocado que las diferentes organizaciones que luchan contra las talas lo apoden como "el alcalde arboricida".

Recuerdo a Marisa Paredes

Marisa Paredes fue una gran defensora de las causas más nobles, presente en manifestaciones que pedían parar la guerra en Gaza, el 8M o por los derechos LGTBIQ+ y por supuesto, en la lucha contra la tala de árboles en Madrid.

Paredes se involucró mucho en esta causa, entre otras cosas, porque nació en la plaza de Santa Ana. Ya en la concentración de enero del año pasado, la actriz acudió vestida de verde para realizar, altavoz en mano, una intervención recordando su infancia en el barrio: "Esta es la plaza de mis juegos, la plaza de mis sueños", afirmaba emocionada la artista. “Una plaza que ahora quieren convertir en una triste explanada de granito, terrazas y aparcamientos". "Esa es mi plaza, la que vio mi despertar en la vida. Era una joya cuando era pequeña, bellísima, llena de árboles y fuentes por todos los sitios, un aspecto que nada tiene que ver con el actual”, lamentaba la actriz ya desaparecida.