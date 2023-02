El PSOE reta a Belarra a que busque apoyos de los socios para aprobar este jueves la ley de bienestar animal

La ley de bienestar animal se vota este jueves y el Ejecutivo de coalición no tiene garantizados los votos para que salga adelante. Algunos de los socios parlamentarios del Gobierno como Esquerra Republicana (ERC), EH Bidu, Más País o Compromís se oponen a que los perros de caza se queden fuera de la ley, como propone el PSOE. Los socialistas incorporaron una enmienda al texto para excluir a estos canes del paraguas que otorga la norma.

La enmienda salió adelante gracias al apoyo en comisión de PP, Vox, PNV y Coalición Canaria. Unidas Podemos votó en contra de esta enmienda pero sí que apoyó el informe de la ponencia, con la intención de que su socio de gobierno rectificase en este punto. Sin embargo, fuentes de la dirección socialista aseguran a infoLibre que la exclusión de los perros de caza es innegociable. "No vamos a movernos de donde estamos", afirman.

En ese sentido, las citadas fuentes emplazan a la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, a buscar los apoyos para conseguir que el texto no decaiga. "El liderazgo le corresponde al ministerio que ha trabajado la ley a fondo", señalan desde el PSOE. En ese sentido, aseguran que UP acabará apoyando la ley pese a que incluye la enmienda de los perros de caza. "No van a dejar caer una ley que tiene el 98% de las cosas que ellos querían", sostienen.

Por su parte, desde Unidas Podemos culpan al PSOE de la actual situación. Fuentes de la formación morada aseguran que la ley se hubiera aprobado hace meses con el visto bueno de los aliados parlamentarios habituales si el texto se hubiera mantenido conforme salió del Consejo de Ministros.

La enmienda de la discordia

Lo cierto es que la norma, impulsada por el ministerio de Belarra, plantea mecanismos de control y regulación de la cría de animales de compañía sin excepciones. Así lo reflejaba el proyecto de ley aprobado el pasado 1 de agosto en el Consejo de Ministros. Sin embargo, las presiones del sector cinegético hicieron mella en el ala socialista del Ejecutivo y, a principios de septiembre, el grupo parlamentario presentó una enmienda parcial para excluir a los perros de caza de la ley.

Tras dos meses sin avances en el Congreso, Belarra lanzó una nueva propuesta en diciembre para excluir a los perros de caza únicamente mientras participen en actividades cinegéticas. La iniciativa, inspirada en la ley autonómica de Castilla-La Mancha en vigor desde 2020, establecía que la acción de cazar no se consideraría situación de peligro ni maltrato. El PSOE rechazó la propuesta, pero siguió negociando con su socio.

A mediados de diciembre parecía que el asunto había quedado zanjado tras un acuerdo refrendado entre Belarra y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, para sacar adelante la ley. Finalmente no fue así. El grupo parlamentario dirigido por Patxi López acabó retirando la enmienda que ellos mismos habían presentado y que contemplaba que tanto los animales que se se emplean en actividades profesionales, como los perros de policía o los perros de caza, fueran considerados siempre como animales de compañía, aunque no abordaba específicamente la regulación de este tipo de canes.

Ni la derecha ni los socios parlamentarios apoyan la norma

El texto finalmente salió adelante en comisión, pero el apoyo del PP y Vox a la enmienda de los perros de caza no supuso un aval a todo el texto. Ambas formaciones votaron en contra. Una posición que mantendrán el jueves. Los portavoces de ambas formaciones, Cuca Gamarra (PP) e Iván Espinosa de los Monteros (Vox) ya lo han trasladado púbicamente. "Va a generar muchísimos problemas y no protegerá realmente a los animales", ha afirmado la primera. "Los animales no pueden ser sujetos ni de derechos ni de deberes", ha dicho el segundo.

A menos de 48 horas de que se produzca la votación las únicas formaciones que han confirmado su apoyo son el PSOE (120), el PNV (6) y Coalición Canaria (2). Un total de 128 votos. Desde Unidas Podemos evitan precisar el sentido del voto, si bien desde la dirección del partido aseguran que "no van a dejar caer una ley del Gobierno", pese a las discrepancias con el PSOE. Si UP da el visto bueno al texto, supondría 161 votos a favor, muy lejos de la mayoría absoluta necesaria para sacar una ley orgánica como esta.

El Ejecutivo necesita, al menos, 14 votos afirmativos para aprobar el texto. ERC tiene 13 pero su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, ya ha anunciado que su grupo parlamentario no apoyará "en ningún caso" una ley "que olvida a animales que se utilizan como si fueran herramientas". Por su parte, desde EH Bildu advierten de que están en contra de que los perros de caza se queden fuera de la ley, pero no han decidido todavía el sentido del voto. "Esperamos que PSOE y UP lleguen a un acuerdo de aquí al jueves", trasladan fuentes de la formación abertzale a este periódico.

El portavoz de Más País, Íñigo Errejón, también ha asegurado que no apoyará la ley si el Gobierno no "revisa" el texto y elimina la distinción entre perros de caza y "perros de casa". Una posición compartida por su homólogo en Compromís, Joan Baldoví, que espera una rectificación del PSOE en este punto para dar su voto afirmativo al texto.

La geometría variable tampoco es una opción para el PSOE. La portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas ya ha avanzado que sus nueve diputados se abstendrán, lo que complica, todavía más, la aprobación de la norma.

En Unidas Podemos aseguran que todavía hay margen para llegar a un acuerdo con el PSOE a través de una enmienda transaccional, pero el plazo para registrarla se cierra este miércoles por la mañana. Si no se incluye, también cabe la posibilidad de introducir cambios en el Senado, pero esto no sucederá si la norma no pasa el trámite primero en el Congreso.

Una ley que no convence ni a animalistas ni a cazadores

El pasado domingo cientos de personas se manifestaron en 45 ciudades de España para mostrar su rechazo a la no inclusión de los perros de caza. Una manifestación convocada por la Plataforma No a la Caza y que contó con el apoyo de algunos dirigentes de Podemos en Madrid. “Mismos perros, misma ley”, era la consigna más repetida. La protesta fue secundada también por la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Derechos de los Animales (APPDA). Según los cálculos de los animalistas, el 68% de los perros que se abandonan en España son aquellos que se utilizan para la caza.

Ese mismo día se produjo otra manifestación en contra de la ley en la capital. Una protesta respaldada por comercios especializados, tiendas tradicionales de venta de animales, veterinarios y cazadores contra el proyecto legislativo porque consideran que les va a perjudicar. La crítica más recurrente fue que la ley se ha elaborado "sin consenso" y que podrá destruir hasta 200.000 empleos y cerca de 6.000 negocios.