Puigdemont anuncia que se presentará a la investidura: "Podemos agrupar una mayoría coherente"

El candidato de Junts+ a las elecciones al Parlament, Carles Puigdemont, ya ha abierto los primeros contactos con ERC y ha anunciado su intención de presentar su candidatura a la presidencia de la Generalitat en el debate de investidura: "Podemos agrupar una mayoría coherente".

En rueda de prensa en Argelès-sur-Mer (Francia) recogida por Europa Press, ha explicado que han empezado los primeros contactos con los republicanos, sin precisar cuál ha sido su respuesta, pero ha añadido que aún están "lejos de establecer un marco negociador, si hay posibilidades de hacerlo".

"Creemos que hay opciones de poder ir a la investidura", ha subrayado Puigdemont, que ha descartado una sociovergencia y un tripartito, ha pedido evitar el escenario de una repetición electoral. En su opinión, potencialmente tiene más opciones de ser investido en segunda vuelta que el cabeza de lista del PSC, Salvador Illa, teniendo en cuenta que, en base a sus cálculos, el Govern socialista descansaría sobre una suma de 48 diputados -42 del PSC y 6 de Comuns--frente a una horquilla de 55 a 59 escaños de los independentistas.

La abstención de Vox

"Illa puede obtener los votos del PP, como hizo en el Ayuntamiento de Barcelona, para ser elegido en mayoría simple, pero si no lo tengo mal entendido Vox debería abstenerse. Tendríamos que preguntarle si el acuerdo de no aceptar los votos por acción u omisión de la ultraderecha sigue siendo vigente", ha apuntado.

"Nosotros podemos agrupar una mayoría coherente, no absoluta, más amplia que la que puede sumar el candidato socialista", ha esgrimido Puigdemont, que ha pedido reconstruir puentes con los republicanos y ha añadido que no ha hablado con Illa porque no dispone de su teléfono, pese a haberlo felicitado públicamente el domingo. Sobre qué incentivos puede tener el PSC para abstenerse y facilitar su investidura en el Parlament, ha invitado a hacer esta pregunta a los socialistas, y ha aprovechado para lanzar el mensaje de que la estabilidad del Gobierno del PSOE en Madrid está "garantizada si cumple unos acuerdos".

Acuerdo de Bruselas

Tomando como base lo acordado en el Acuerdo de Bruselas, ha preguntado si lo que negocian con el PSOE lo boicoteará -literalmente- el PSC en el Parlament: "Ya dije que si el PSC se abrazaba al PP, como ha hecho el Ayuntamiento de Barcelona, eso, obviamente, dejaría sin sentido el acuerdo que tenemos con el PSOE en Madrid". "Si no me imagino el PSC boicoteando los acuerdos a los que llegáramos con el PSOE en Suiza, aún menos me imagino un PSC teniendo que aplicar unos acuerdos con el apoyo parlamentario del PP", ha sostenido.

Al preguntársele si puede estar en riesgo la legislatura de Pedro Sánchez, ha afirmado que lo que pone en riesgo el Acuerdo de Bruselas sería su incumplimiento: "Si el PSOE cumple, nosotros cumpliremos, pase lo que pase en Cataluña. Si el PSOE cumple estos dos principios, trabajar y obtener resultados en la mesa de Suiza, y no hacer nada incoherente en compromiso lo que hemos avanzado, es decir, un pacto con el PP en Cataluña, no hay problema".

No amenazan a Sánchez

"No iremos a amenazar a Pedro Sánchez de que se termina la investidura si hay un tripartito de izquierdas en Cataluña. Siempre he dicho que si hay juego sucio, que es incoherente con los esfuerzos colosales que estamos haciendo de negociar con la parte española en el Suiza, el juego sucio es apoyarse por activa con el PP y por pasiva con Vox, es evidente que no podemos continuar", ha destacado.

Pese a todo, el candidato de Junts+ ha negado que su posible investidura forme parte de la mesa de diálogo con el PSOE en Suiza.