Radiografía de Canarias: la división a la izquierda del PSOE complica la reedición del Pacto de las Flores

Los canarios están llamados a las urnas en mayo para elegir a los representantes de los 88 ayuntamientos de las islas, los siete Cabildos y el Parlamento de Canarias. Una elección que se realizará a través de cuatro urnas. Una para elegir a la representación municipal, otra para la del cabildo —lo que en el resto del país se conoce como diputación provincial—, y dos para la cámara regional, integrada por 70 escaños: 61 corresponden a la representación directa de cada isla y nueve que vota toda la circunscripción autonómica como mecanismo corrector de la representación.

En las elecciones de 2019, tras 26 años de gobiernos ininterrumpidos de Coalición Canaria, la izquierda llegó al poder de la mano del socialista Ángel Víctor Torres. El PSOE logró un acuerdo con Nueva Canarias, Podemos y la Agrupación Socialista de la Gomera en lo que se conoce como el Pacto de las Flores. Los socialistas presumen de ser la "organización política con mayor representación institucional" en el archipiélago. Presiden la comunidad, pero también los cabildos de Lanzarote, Tenerife y El Hierro, además de ser socios de gobierno en los de La Palma y Gran Canaria. De los 88 municipios, forman parte del gobierno en 31 (con 252 concejales).

Los socialistas quieren consolidar el ciclo electoral que comenzó en mayo de 2019. "Las cosas van a ir bien", es la reflexión que sale del círculo más íntimo del presidente de Canarias, informa Antonio Ruiz Valdivia. Según una macroencuesta publicada el pasado mes de diciembre por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 26,2% de los canarios votarían al PSOE. Un porcentaje que dista mucho del obtenido por el Partido Popular (12,4%) y de Coalición Canaria, que apenas lograría el 6,8% de los votos. Por su parte, Podemos contaría con un 6% de las futuras papeletas, mientras que Nueva Canarias sería la opción preferida de un 2,7% de los electores.

Sin embargo, desde el equipo de Ángel Torres temen que las formaciones a su izquierda no sumen. Su primera opción es reeditar una coalición con fuerzas progresistas, pero ya no rechazan un potencial acuerdo con Coalición Canaria llegado el caso. El candidato de CC, Fernando Clavijo, no ha desvelado lo que sucedería si sus votos son clave para que PSOE o PP gobiernen. Sin embargo, si Vox consigue entrar en el Parlamento y resulta ser imprescindible para acabar con el actual gobierno, la elección estaría más clara porque CC es incompatible con la extrema derecha, informa Fernando Varela.

Con todo, las principales incógnitas provienen del espacio a la izquierda del PSOE. Algunas formaciones, con Podemos a la cabeza, llevan meses negociando para lograr una candidatura conjunta de cara a las autonómicas y municipales que parece que se les resiste. Una mesa de partidos en la que está Podemos, IU, Sí se Puede, Más Región, Equo y Verdes, pero en la que no participan, entre otros, Proyecto Drago, la formación del exnúmero tres de Podemos, Alberto Rodríguez, ni Reunir, otro proyecto de “obediencia canaria” que cuenta con el apoyo de la diputada Meri Pita, que se marchó de Podemos pero conserva su acta en el Grupo Mixto.

La mesa de partidos: sin acuerdo por las listas y el nombre de la coalición

Salvo sorpresa mayúscula, no habrá acuerdo de todas las fuerzas de la izquierda transformadora de cara a los comicios de mayo. Por un lado, la mesa de partidos conformada por Podemos, Sí Se Puede, Equo, Izquierda Unida, Más Canarias y Verdes se dio hasta el pasado 18 de enero para alcanzar un acuerdo que, finalmente, han tenido que postergarse. El escollo viene, principalmente, por dos motivos: el nombre de la marca y la posición en las listas electorales.

En cuanto a la marca, uno de los nombres que se puso sobre la mesa fue Canarias Plural, que incluso llegó a ser votado y aprobado. Una posibilidad que finalmente Podemos rechazó al considerar que sus siglas tenían que estar bien representadas. Los morados creen que uno de los errores que cometieron en las elecciones autonómicas de Andalucía fue, precisamente, que su marca quedara fuera de las papeletas electorales.

Otro de los problemas radica en la posición de las listas electorales. Según recoge el diario Atlántico Hoy, desde Más Canarias —la marca autonómica de la formación de Íñigo Errejón—pedían encabezar las lista de Lanzarote, un extremo que no aceptaron los morados. Sí hubo más predisposición a aceptar que Sí Se Puede obtuviera el número uno por Canarias, dada la fuerza de la formación en la isla. Con todo, el excesivo peso de Podemos y, en menor medida, de IU tampoco convenció al resto.

Como cara visible para las autonómicas, desde Podemos defienden sin ambages a Noemí Santana, actual consejera. Si Santana es reelegida, completaría un ciclo de 12 años en política en el mismo cargo, una excepción que los estatutos de Podemos permiten desde 2020 pero que, para algunos de los antiguos miembros de la formación, supone traicionar el espíritu con el que nació el partido en 2015. Por su parte, desde Izquierda Unida creen que ese rol lo debería ocupar Alberto Rodríguez como “líder moral” después de perder el escaño en octubre de 2021, pero Podemos asegura que el propio Rodríguez se ha excluido al no querer participar de la mesa de partidos.

Proyecto Drago y Reunir, proyectos de “obediencia canaria”

En octubre del pasado año Alberto Rodríguez dio a conocer Proyecto Drago, una plataforma "de obediencia canaria" que tiene la voluntad de ir más allá de lo que ha logrado el Pacto de las Flores. Rodríguez se ha mostrado muy crítico con los avances alcanzados esta legislatura y considera que hay que ser más ambiciosos. "La acción de gobierno no ha hecho suficiente", explican fuentes cercanas a Rodríguez en conversación con infoLibre. "Los compromisos adquiridos son bajísimos y la realidad es que la gobernabilidad no ha estado a la altura", exponen. En ese sentido, señalan que el nacimiento de Drago responde a la necesidad de tener un proyecto que "ilusione" a la ciudadanía y que cuente con actores que ahora mismo tampoco están representados en la mesa de partidos como Reunir, Lanzarote en Pie o Iniciativa por la Gomera, entre otros. "Hay más actores fuera que dentro", aseguran.

En ese sentido, rechazan que Rodríguez esté perjudicando las opciones de la izquierda al no formar parte de esta alianza. "Antes de que apareciéramos las encuestas ya decían que la izquierda no sumaba. Aquí nadie divide nada", mantienen. Es más, estas mismas fuentes aseguran que Drago ya tendría la capacidad de designar a sus cabezas de lista en los distintos territorios pero que no lo ha hecho porque ellos también quieren sumar con otras fuerzas. "No se ha querido anunciar nada aún porque se trabaja en un espacio de confluencia", explican desde la plataforma. Respecto a la antigua formación de Rodríguez, señalan que no hay "ningún veto" a Podemos pero creen que Rodríguez tampoco se va a prestar a ser un "candidato simbólico".

Drago sí mantiene contactos con diferentes organizaciones de las islas como Reunir, otro proyecto de obediencia canaria con Emma Colao como principal referente. Fuentes de la organización lamentan el "veto" que le ha puesto Podemos para participar en la mesa de partidos pero aseguran que su proyecto no se sustenta en las "directrices que vengan desde Madrid". "Drago y nosotros ya hemos dicho que no vamos a participar en ninguna mesa en la que se excluya a nadie", explican. Estas fuentes reclaman la "unidad" como principal aspiración para evitar que el PSOE capitalice todo el voto de izquierdas, pero aseguran que tiene que hacerse sin "soberbias" ni "presiones". "Tiene que haber un acuerdo, porque si no la izquierda canaria va a tener muy difícil la representatividad", admiten desde Reunir. Desde Podemos han rechazado que Reunir esté presente en la mesa de partidos porque, aseguran, ellos "no negocian con tránsfugas".