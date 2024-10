"Romper el silencio no es fácil": las reacciones políticas a las denuncias contra Errejón

La dimisión de Íñigo Errejón tras haber sido acusado de violencia machista ha provocado un tsunami de reacciones a través de redes sociales. Él mismo ya admitió ante Sumar comportamientos "moralmente reprochables" y, en su comunicado de renuncia, ha señalado "llegado al límite de la contradicción entre el personaje y la persona". Este anuncio en X por parte de uno de los fundadores de Podemos y de Más País ha causado revuelo en la esfera política y social que se ha puesto del lado de las víctimas.

Desde la ejecutiva de la que era su formación, Sumar, ya habían abierto un proceso de investigación a raíz de los testimonios publicados en redes con el objetivo de esclarecer lo que había ocurrido. La decisión de Errejón de dimitir llegó antes de que se cerrara este procedimiento, aunque ha sido acogida de manera "unánime" dentro del partido, según un comunicado emitido este jueves. "Desde Sumar aspiramos a construir una sociedad y una política feminista y eso requiere un compromiso fuerte en todos los ámbitos", señalaron desde la formación,

"Nuestro compromiso contra el machismo y por una sociedad feminista es firme y sin excepciones", expresó la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, en su cuenta personal de X a última hora de la tarde de jueves. En la misma línea se posicionó el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, que defendió en X que "la coherencia entre lo que hacemos y lo que decimos debe ser una máxima exigible e ineludible", haciendo así referencia a que los actos de la vida personal de los políticos deben ir acorde a lo que defienden en la esfera pública.

Otras compañeras de Errejón, como la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, también se han pronunciado en sus cuentas personales sobre el asunto, trasladando su apoyo a las víctimas y señalando. "Desgraciadamente no hemos sabido hacer lo suficiente", escribió ya este viernes.

"El Gobierno trabaja por una España feminista"

Desde el PSOE, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, también se pronunció sobre la dimisión del ex portavoz de Sumar y afirmó en X que "el Gobierno trabaja por una España feminista donde las mujeres tengan los mismos derechos, las mismas oportunidades y la misma libertad y seguridad que los hombres".

En ese mismo anuncio, el jefe del Ejecutivo condenó "a quienes atentan contra este proyecto de igualdad" y quiso mandar su apoyo "a las mujeres que sufren acoso y abusos", así como confirmar su confianza en Díaz y Sumar, "una organización que ha hecho y está haciendo mucho por el progreso de las mujeres".

Además de Sánchez, otras personalidades del ala socialista del Gobierno también se pronució respecto de lo ocurrido. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, hizo referencia a los sucedido con Errejón citando a la referente del feminismo emergente Gisèle Pelicot: "Siempre con las víctimas. Hay que acabar con la impunidad en todas las esferas. La vergüenza cambia de bando", escribió en X.

Podemos e Izquierda Unida, en contra de "la cultura de la violación"

"Acabar con la impunidad y romper el silencio no es fácil porque hasta ahora demasiadas veces se protegía al hombre con poder. Cambiar esta dinámica de la cultura de la violación es la tarea que el feminismo nos pone a todas, en este caso a partidos y medios de comunicación", escribió la exministra de Igualdad y actual portavoz de Podemos en el Parlamento Europeo, Irene Montero, en su cuenta de la red social X. "Gracias Cristina Fallarás por ser lugar seguro para todas nosotras", agradeció a la periodista que recogió los testimonios de violencia machista.

Esta reflexión de Montero fue compartida por la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, quien lamentó que "la violencia sexual está absolutamente normalizada en nuestra sociedad", durante su intervención en el programa de Todo es mentira. Asimismo, la líder modada recordó que Errejón también formó parte Podemos: "Quien tiene que dar todas las explicaciones no es la formación que rompió hace ya muchos años".

Por su parte, también se pronunció el exlíder de Podemos y ex compañero de Errejón, Pablo Iglesias, que no se mostró sorprendido por la acusación de violencia machista ya que, según señaló en el programa 59 segundos de TVE, "de esto se hablaba desde hace un año". "Pero había muchas víctimas que no encontraban un espacio seguro para denunciar", añadió.

Desde la cuenta de Izquierda Unida también denunciaron lo ocurrido y quisieron mandar su apoyo "a las víctimas que hoy comparten sus terribles relatos en una sociedad que siempre nos juzga y nunca nos cree", a lo que se han sumado algunos de sus portavoces. "Hermanamiento para cambiarlo todo", escribió Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia.

El PP pide explicaciones

Conocida la dimisión de Errejón, el PP no tardó en pedir a explicaciones a Díaz y a su formación. "Qué sabía Sumar para no darle una cartera? ¿Por qué la primera portavoz fue Marta Lois y no él?", aseguran desde Génova, desde donde también insisten en pedir comparecencias y responsabilidad a los líderes de Sumar.

"Parece ser que si el agresor es de izquierdas todo se tapa, porque lo único que interesa es el poder", señaló la vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del PP, Noelia Núñez. En este sentido, también Cuca Gamarra dijo la izquierda cada vez cuenta con más "escándalos" y que, "ante casos de corrupción, el PP siempre ha colaborado con la Justicia".

También se ha pronunciado respecto a esto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, desde una acto en O Porriño (Pontevedra) este viernes. La líder regional afirmó en alusión a Sumar y Más Madrid que "han estado haciendo bandera siempre del feminismo" y resulta que "están involucrados siempre en todo tipo de causas y de problemas que tienen que ver siempre con violencia contra la mujer, agresiones sexuales...". La del movimiento feminista es "otra pancarta que se les cae", aseguró.