"¿No conoce a ningún español real?": Calviño, aclamada por la izquierda al responder a Vox

La respuesta de la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, al diputado de Vox Iván Espinosa de los Monteros en el Congreso ha finalizado con los aplausos de la izquierda y la bancada socialista en pie. "¿Pero cómo puede ser señor Espinosa de los Monteros que no conozca a ningún español real?", le preguntaba al ultraderechista, que previamente había criticado al Gobierno por el "desastre" económico. "El paro es la mayor causa de pobreza en España y este gobierno con sus reformas, lejos de corregir el problema, está contribuyendo a empeorarlo, la subida de impuestos está siendo un disparate. Cuando los españoles tienen menos es cuando ustedes recaudan más", ha dicho, añadiendo que el Ejecutivo acerca a España a "la recesión".

A sus palabras, la también vicepresidenta primera del Gobierno le ha respondido con la recomendación de "revisar a sus amigos". "Dice usted que no conoce a ningún español que se beneficie de la acción de este Gobierno, pues tiene usted que revisar a sus amigos. ¿Eso quiere decir que no conoce a nadie que perciba el salario mínimo interprofesional? ¿Que no conoce a ningún joven que haya conseguido por primera vez un empleo indefinido gracias a la reforma laboral? ¿Que no conoce a nadie que se beneficie de las becas? ¿Que no conoce a nadie que se beneficie de la inversión en educación? ¿Que no conoce a nadie que se beneficie de la sanidad pública, del transporte público gratuito, de las ayudas a los autónomos, de los ERTES, de las ayudas a las empresas, de los avales del ICO, del IMV, de la ayuda a las familias que tienen niños pobres?", ha respondido, siendo interrumpida por los aplausos de la izquierda, puesta en pie.

"Este es un Gobierno que gobierna para la mayoría de los españoles", ha sentenciado, siguiendo las palabras que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había dedicado previamente a la diputada conservadora Cuca Gamarra, que ha criticado desde la Cámara Baja que las cuentas públicas aprobadas este martes por el Consejo de Ministros son "puro cálculo electoral" para "comprar voluntades". "Los socialistas nunca han sacado a España de una crisis. Nos han metido en todas y lo están volviendo a hacer", ha dicho.

Tras el cara a cara con Espinosa de los Monteros, Calviño ha reprochado al Partido Popular que insista en proclamar "dentro y fuera" de España que el país está al borde de la quiebra y se dirige a la ruina. "Es muy poco patriótico y responsable", ha crirticado. "El PP lleva 4 años y tres meses diciendo que España está al borde de la quiebra y que se dirige a la ruina. Es difícil entender por qué un partido que ha tenido la responsabilidad de gobierno dice algo así de su país dentro y fuera de nuestras fronteras", ha lamentado en respuesta al diputado del PP Carlos Rojas.