El rey reivindica la coherencia en su reinado pese al "coste personal": "Me ceñiré siempre a la Constitución"

Felipe VI ha reafirmado su compromiso con la Constitución en el ejercicio de sus responsabilidades así como la coherencia que ha guiado y seguirá guiando todos sus actos, pese al "coste personal" de los mismos, en el décimo aniversario de su proclamación. En su primer discurso como rey ante las Cortes aquel 19 de junio de 2014, ha recordado, compartió con todos los españoles su "compromiso firme de total entrega a España, fundamentado en el texto constitucional".

"A la Constitución y a sus valores me he ceñido, y me ceñiré siempre, en el cumplimiento de mis responsabilidades", ha recalcado, asegurando que le sirven de "guía" en el ejercicio de sus funciones y que reflejan "el compromiso de un rey constitucional, que trasciende la exigencia del deber". "Hoy me reafirmo con entusiasmo y determinación en aquel compromiso que ha permeado cada gesto y cada palabra en la década transcurrida", ha señalado Felipe de Borbón, que ha precisado que en este tiempo ha procurado que este propósito se consolidara en sus actuaciones como jefe de Estado.

"Siempre he creído en la importancia de ser coherente con los compromisos asumidos", ha proseguido el monarca, que ha defendido que "esa actitud es la base de la integridad e implica ser fieles a nuestros principios y valores en todas nuestras decisiones y actos".

Implica también, ha admitido el rey, "esforzarse en escuchar, en discernir lo que es correcto de lo que no lo es, y en actuar de forma responsable con ese discernimiento, asumiendo incluso el coste personal que ello pueda conllevar".

Con estas palabras, Felipe VI ha querido referirse a las medidas que se vio obligado a adoptar en estos diez años para preservar la imagen de la Corona y que le obligaron primero a romper con su hermana la Infanta Cristina, a quien retiró el título de duquesa de Palma, y luego a distanciarse de su padre, Juan Carlos I, a cuya herencia renunció y a quien retiró su asignación en marzo de 2020, meses antes de que trasladara a Emiratos Árabes Unidos.

"Coherencia e integridad son los criterios sobre los que deben basarse siempre los actos de la Corona y el ejercicio de las funciones que la Constitución le encomienda a la Jefatura del Estado", ha defendido el rey.

Servicio, compromiso y deber

El monarca se ha referido igualmente al lema que ha elegido para el emblema de este décimo aniversario, "Servicio, compromiso y deber", que según ha incidido han sido los "pilares" en su desempeño.

Servicio, ha indicado, "porque es inherente y parte medular del propósito de la Corona", la cual, ha puntualizado "está siempre en permanente proceso de adaptación para afrontar los retos y dificultades de nuestra sociedad". Un servicio, ha acotado, que "se impregna de los intereses, inquietudes y aspiraciones de todos los españoles".

Por lo que se refiere al compromiso, este es "entendido como obligación asumida", con la Constitución, "con los valores que sustentan nuestra convivencia democrática y con los principios éticos y morales que consideramos universales". Dicho compromiso, ha incidido, "tiene continuidad en la Princesa de Asturias" como se manifestó con su juramento de la Constitución tras alcanzar la mayoría de edad.

Y por último, deber, ha explicado, "porque del sentido del deber emerge la voluntad de actuar siempre del modo más correcto y de cumplir las obligaciones de manera íntegra y ejemplar".

Así pues, ha resumido, los tres "son elementos inseparables de un todo, actúan en equilibrio y se refuerzan entre sí y articulan el ejercicio de mis responsabilidades en defensa de los intereses generales de España".

Elogio a la dedicación y sensibilidad de la reina

Por otra parte, el rey ha querido tener unas palabras de elogio hacia la reina Letizia, a quien ha agradecido su "gran apoyo" en estos años. "Con voluntad, dedicación y sensibilidad, su actividad institucional ha contribuido enormemente a dar visibilidad y atención a las necesidades de las personas, especialmente las más vulnerables", ha resaltado.

Felipe VI también ha querido mencionar a sus hijas y su "creciente apoyo". La princesa Leonor y la infanta Sofía, ha dicho el rey, "han empezado a vivir y comprender, con necesario espíritu crítico y afán de aprendizaje", al igual que los jóvenes de su generación, "las realidades de nuestra vida colectiva y las complejas dinámicas del mundo".

Condecoraciones a 19 civiles

Previamente, el rey Felipe VI ha condecorado en el acto con la Orden del Mérito Civil a 19 ciudadanos, uno por cada comunidad autónoma y Ceuta y Melilla, por representar las "mejores virtudes cívicas" y "reforzar la cohesión y la convivencia democrática". Con estas condecoraciones, la Corona quiere reconocer y agradecer las virtudes cívicas que ejercen los civiles –nueve mujeres y diez hombres con edades comprendidas entre los 35 y los 89 años-, dar visibilidad a conductas que permiten articular, sustanciar y construir una sociedad mejor.

Asimismo, busca resaltar a personas y comportamientos destacados, personificándolas como ejemplo de otras muchas que se repiten en toda la sociedad. Las profesiones representadas tienen que ver con distintos sectores: la educación, la cultura, la sanidad, el voluntariado, la ingeniería, la sostenibilidad, la agricultura, la ganadería o el turismo.

En unas palabras dirigidas a los condecorados, Felipe VI ha trasladado que se siente "honrado" por celebrar este día con ellos y ha agradecido su ejemplo. "El mérito que se os reconoce es valioso y nos lleva a reflexionar sobre cómo los ciudadanos, sin importar su origen, condición o profesión, sois tantas veces actores protagonistas del bien común, tejiendo la fibra social con esfuerzo, ética y humanidad, ayudando a construir un país mejor", ha indicado.

Los condecorados

El rey ha condecorado al presidente de la Asociación Cultural Al Idrissi, Abdelkader Chaib Haddu, de 77 años y de Ceuta; al jefe del servicio de centros en la Consejería de Formación Profesional y Universidades de Cantabria, Alejandro Gallego Cuevas, de 63 años; a la restauradora del Área de Arqueología del Mueso de Huesca, María José Arbués, de 58 años y Aragón; al director da Real Banda de Gaitas de Ourense, Xosé Luis Foxo Rivas, de 74 años y Galicia; y a la fundadora y socia de la Impresia IngeniaCity, Tamara Fernández, de 41 años y Asturias.

Además, han recibido la Orden del Mérito Civil la presidente ejecutiva del Grupo AgroMallorca, Isabel Vicens, de 57 años y por las Islas Baleares; el veterinario ambulante especializado en equinos Esteban Aróstegui, de 46 años y de País Vasco; el fundador de Entre Encinas y Estrellas, José Luis Quiñones, de 57 años y por Extremadura; la arquitecta técnica e ingeniera de Caminos Elisabet Suárez, de 40 años y por Andalucía; y la diplomada superior en Dietética y Nutrición Gemma Salvador, de 61 años y de Cataluña.

Felipe VI también ha impuesto condecoraciones al responsable de la empresa de pastillas de café Aldusa, Fernando Reinares, de 89 años y la Rioja; la voluntaria de Cáritas y de las Religiosas de María Inmaculada Felisa Padilla, de 77 años y Melilla; la directora de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP), Rocío Mora, de 54 años y de Madrid; el sacerdote Vicente Berenguer, de 87 años y por la Comunidad Valenciana; la profesora Arantxa Meca, de 53 años y Navarra; y el psicopedagogo en los Servicios Centrales de la Consejería de Educación FP del Gobierno de Canarias, Calixto Herrera, de 64 años.

Por último, han recibido la Orden del Mérito Civil el catedrático de Ecología e Hidrología de la Facultad de Biología de la Universidad de Murcia Ángel Pérez, de 66 años; la doctora del Servicio de Neurología del Hospital Universitario de Burgos, Esther Cubo, de 57 años y Castilla y León; y el consejero delegado de la empresa CNC Bárcenas de Valdepeñas (Ciudad Real), Francisco Bárcenas, de 35 años y de Castilla-La Mancha.

El acto se ha celebrado en el Salón de Columnas del Palacio Real y ha estado conducido por el actor, director y bombero de origen ecuatoguineano Emilio Buale, encargado de presentar a los condecorados y exponer sus trayectorias.

El brindis de Leonor y Sofia

Tras este acto, y ya durante el almuerzo con civiles condecorados y autoridades, la princesa Leonor y la infanta Sofía han sorprendido a su padre con un brindis. "Mamá, papá, majestades, perdón por colarnos, pero también nosotras tenemos algo que decir", han comenzado, ante un visiblemente emocionado Felipe VI. Tras agradecer su asistencia a los invitados al almuerzo, han reivindicado todo lo aprendido durante estos diez años, "lo que significa el compromiso" que los cuatro tienen "con todos los españoles".

La princesa Leonor le ha tomado el relevo para pedir a los asistentes unirse en un brindis. "Por nuestra madre y nuestro padre, por nuestros reyes, porque desde que nacimos nos han enseñado el valor de esta institución, de la Corona, su utilidad para nuestra sociedad y su propósito de servir a todos", ha continuado. "Mamá, papá, gracias", ha concluido la Infanta.

Previamente, Felipe VI había sido el encargado de realizar el brindis previo al almuerzo. La distribución de los asistentes en esta ocasión ha sido "original o distinta", en palabras de su majestad, porque, habida cuenta de la naturaleza de la celebración, se ha colocado a la Princesa y la Infanta en los extremos de la mesa, mientras que las autoridades y los condecorados están intercalados para que puedan conocerse mejor.

Durante su breve intervención, Felipe VI ha querido agradecer a las instituciones y entidades de la sociedad civil que se han sumado a la celebración de sus diez años de reinado en los últimos días. "Queríamos agradecer personalmente su cariño y apoyo", ha dicho. Por último, ha pedido un brindis por los 19 condecorados, sus familias y "por todos los españoles que se ven reflejados" en sus actos. "Nos inspiran a todos, son un modelo de servicio a seguir", ha finalizado.

Un centenar de asistentes

Una década de Felipe de Borbón: entre la mochila del 3-O y el aplauso interesado de la derecha Ver más

Al acto de condecoración y almuerzo posterior han asistido, además de la familia real, el presidente, Pedro Sánchez, acompañado de su mujer Begoña Goméz; los presidentes del Congreso y Senado, Francina Armengol y Pedro Rollán, respectivamente; y otros poderes del Estado en ejercicio, como los presidentes del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido; y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes.

También, han acudido el ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y los poderes de otros órganos institucionales, como los presidentes del Consejo de Estado, Carmen Calvo; Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano; o el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo; y autoridades constitucionales que han ejercido en los últimos diez años, como el expresidente Mariano Rajoy.

En total, asisten algo más de un centenar de invitados que degustarán un terciopelo de remolacha con briznas de tomate y bogavante, bonito en escabeche al vinagre balsámico de moscatel con algas frescas y milhojas de chocolate con turrón de Jijona, todo ello regado con vinos blanco, tinto y cava.