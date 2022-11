Rita Maestre se presenta a las primarias para la Alcaldía de Madrid

Rita Maestre, portavoz del grupo municipal de Más Madrid, ha anunciado a través de su cuenta personal de Twitter que se presenta a las primarias para ser candidata a la Alcaldía de Madrid.

“Me presento como candidata a ser alcaldesa de Madrid en las primarias de Más Madrid. Sé la enorme responsabilidad a la que me enfrento, sé todas las esperanzas que tenéis en el proyecto y haré todo lo que esté en mi mano y más para cumplir todas y cada una de ellas. Me gusta Madrid. Me gusta escuchar a los vecinos, conocer sus demandas y pensar en común propuestas para mejorar Madrid. Me comprometo a recuperar el Ayuntamiento para la gente de la ciudad”, ha afirmado la portavoz Rita Maestre.

Además, en su cuenta de Twitter ha compartido la noticia con sus seguidores a través de estas palabras: "Siempre he vivido en Madrid y he pasado los últimos 8 años trabajando barrio a barrio, en el gobierno y en la oposición. Hoy doy un paso al frente: quiero ser la alcaldesa de Madrid. Yo me voy a dejar la piel y con vuestra fuerza estoy segura de que vamos a volver a Cibeles".

Siempre he vivido en Madrid y he pasado los últimos 8 años trabajando barrio a barrio, en el gobierno y en la oposición. Hoy doy un paso al frente: quiero ser la alcaldesa de Madrid. Yo me voy a dejar la piel y con vuestra fuerza estoy segura de que vamos a volver a Cibeles. pic.twitter.com/twLibU4tvz — Rita Maestre 🌾 (@Rita_Maestre) 22 de noviembre de 2022

Maestre se ha mostrado convencida de que "lo que pasó en 2015 puede volver a pasar en 2023". Además, ha apelado a la ciudadanía y ha expresado que “si cada vecino y vecina de Madrid conoce lo que hemos hecho, conoce las ideas, las ganas. Si hacemos nuestra parte, lo vamos a lograr”.

Además, la portavoz no ha dudado en criticar la gestión del actual alcalde de la ciudad: José Luis Martínez-Almeida. "No se ha puesto en marcha ninguna actuación relevante de transformación para Madrid, no ha mejorado la vida de la gente de nuestra ciudad. Madrid está abandonada a su suerte por un gobierno incapaz, que no tiene ningún proyecto de ciudad", ha concluido.