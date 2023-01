Roberto Sotomayor: "En Podemos nunca hubiéramos aceptado el blanqueamiento de Más Madrid a Almeida"

Roberto Sotomayor (Madrid, 1977) es el candidato de Podemos a la alcaldía de Madrid. Tiene por delante un importante reto: conseguir que la formación morada entre, por primera vez, en el consistorio con las siglas de Podemos. Un reto especialmente complicado para Sotomayor, nuevo en política y en cuyo palmarés figuran tres títulos de campeón de Europa de atletismo en categoría máster. Su retirada se produjo en 2016, a los 38 años, en los Campeonatos de España absolutos. Sotomayor no ha perdido la energía y encara esta difícil campaña con optimismo, decido a echar al "peor alcalde que ha tenido nunca Madrid", José Luis Martínez-Almeida.

De atleta a candidato a la alcaldía en una época en la que la política está cada vez peor vista por la ciudadanía, ¿qué le lleva a dar este paso?

Quiero dar a conocer la realidad de nuestra ciudad, que dista mucho de lo que los políticos profesionales enseñan a la ciudadanía. Se intenta ocultar constantemente el Madrid de la desigualdad y yo creo que hay que acabar con él. Yo he trabajado mucho contra las casas de apuestas con los colectivos vecinales y el paso que doy a la política se debe a que estoy ya cansado de ver esta ciudad maltratada por políticos que han dado la espalda a los ciudadanos.

Cuesta mucho encontrar a políticos profesionales que estén cercanos a los ciudadanos, sobre todo en política municipal. Eso en Madrid lo vemos todos los días

¿En qué nota esta diferencia entre los políticos que llevan muchos años dedicándose a esto y usted que viene de nuevas?

Cuesta mucho encontrar a políticos profesionales que estén cercanos a los ciudadanos, sobre todo en política municipal. Eso en Madrid lo vemos todos los días. Lo que me comunican a mí las asociaciones vecinales es que los concejales de distrito hace muchísimo tiempo que han dejado de hablar con ellos. Esa falta de comunicación provoca que no presten atención a lo que está ocurriendo en barrios como Villaverde, Usera, Carabanchel o Vallecas y eso es triste. Es triste que las asociaciones sean las instituciones más cercanas a los ciudadanos y no lo sea el propio Ayuntamiento.

¿Cree que la oposición actual, con Más Madrid a la cabeza, también ha descuidado estos barrios? Una de las críticas a la gestión de Manuela Carmena fue esa, precisamente.

Algunas de estas asociaciones me comentan que durante estos últimos años se han visto muy abandonadas y hay una parte de la izquierda que no ha sido lo suficientemente firme en el Ayuntamiento. Estos tres años de legislatura hemos visto una oposición que no lo ha sido. Desde Podemos nunca hubiéramos aceptado ese blanqueamiento de la figura de Almeida que ha hecho Más Madrid con los pactos de la Villa, votando junto con Ciudadanos, Partido Popular y Vox. Esto es inadmisible. La sensación que hay es que han estado un poco abandonadas por una izquierda que no ha sido más firme y se haya posicionado de una manera más contundente en casos como los de las mascarillas, donde ha habido un caso de corrupción tremenda y parece que no le ha pasado factura al señor Almeida.

De hecho, hubo una polémica hace unos meses por una publicación que subió la candidata de Más Madrid, Rita Maestre, en Villaverde. Se dijo que contribuía a dar una visión estigmatizadora del barrio.

Me acuerdo de esa publicación que fue, bajo mi punto de vista, bastante lamentable. Como usted bien dice se ponía el poco donde no se tenía que poner. Evidentemente en Villaverde hay muchos problemas, pero el principal es la desigualdad y de esto no se habla, faltan programas especiales y planes integrales sociales que acaben con esa desigualdad. Quien piense que con 30.000 efectivos de policía se va a acabar con el problema de la delincuencia y de las bandas juveniles está muy equivocado.

¿Por qué la izquierda no va junta en Madrid? Sé que usted lo ha ofrecido en varias ocasiones. ¿Qué motivos cree que tiene Más Madrid para rechazarles?

Sí, yo sigo tendiendo una mano para conseguir que ningún voto progresista se quede en casa, que todo el mundo salga a votar. Creo que es el éxito que se consiguió en 2015. Yo no creo que Madrid sea de derechas, en 2015 las fuerzas progresistas tuvimos éxito y logramos el Ayuntamiento. Hay que ser optimista, acabar con ese derrotismo y habrá que preguntar a la gente de Más Madrid por qué quieren ir en solitario. Yo, como usted dice, ya lo he propuesto varias veces. Lo que sí hemos logrado es cerrar un acuerdo con Izquierda Unida del cual me siento muy orgulloso. Nuestro objetivo es sacar del Ayuntamiento al peor alcalde que ha tenido esta ciudad.

Era difícil, pero Almeida se ha colgado la medalla y ha superado a Gallardón y Botella

Dice que Almeida es el peor alcalde que ha tenido Madrid, ¿peor que Gallardón o Botella?

Era difícil, pero se ha colgado la medalla y desde luego los ha superado.

¿Qué les diría a los que dudan entre votarle a usted, a Rita Maestre o a la candidata socialista, Reyes Maroto? ¿Por qué es el mejor candidato?

En Podemos hemos demostrado que somos una fuerza capaz de aguantar las presiones. Y lo hemos demostrado en el gobierno nacional y en los diferentes municipios donde estamos gobernando. Desde Podemos y como candidato a la ciudad de Madrid, yo no hubiera permitido que el señor Almeida se fuera de rositas con el escándalo de las mascarillas. También me preocupa que haya este blanqueamiento de la OTAN en unos momentos en donde parece que Estados Unidos y la OTAN tienen que marcar la política europea. Por tanto, claro que hay cosas que nos diferencian de Más Madrid.

¿Los alcaldes de Madrid únicamente se preocupan por lo que sucede dentro de la M30?

Creo que es una autocrítica que tenemos que hacer desde la izquierda. Cuando se estuvo en el gobierno durante los años de Manuela Carmena, nos olvidamos de ese Madrid que hay fuera del M-30, pero fíjate que hoy en día hay otras zonas que también se sienten olvidadas. Me he reunido con asociaciones vecinales de la PAU (urbanizaciones) en Sanchinarro, que se supone que tienen de todo, pero están muy descontentos porque no hay dotaciones públicas. Al final, ese abandono es mucho más visible en los barrios del sur o del este, pero también es un abandono que existe en el resto de distritos. Hay una parte de la izquierda a la que le cuesta hablar de los PAU y la derecha ni los nombra. A mí no me importa, porque son ciudadanos como los que viven en Lavapiés y pagan sus impuestos al igual que el resto.

Durante los años de Manuela Carmena nos olvidamos de ese Madrid que hay fuera del M-30

Por concretar a aquellos lectores que no son de Madrid: los PAU son urbanizaciones alejadas de la zona centro y donde su población, según constatan los estudios demoscópicos, es ideológicamente más cercana a la derecha. ¿Cree que puede haber un vuelco para que voten por Podemos?

Estoy convencido de que puede puede haber un vuelco. En la política municipal muchas veces ocurre que el vecino vota diferente a la comunidad. Yo creo que la política municipal sirve para dar soluciones a los problemas diarios que tienen los vecinos cuando salen del portal de su casa: recogida de basura, escuelas infantiles… cosas que preocupan a los ciudadanos. En los PAU también hay una serie de deficiencias que el Ayuntamiento no ha atendido, como, por ejemplo, el transporte público.

Su reto no es fácil: lograr que Podemos tenga representación por primera vez en la alcaldía de Madrid. ¿Qué está haciendo para darse a conocer?

Yo creo que presento un programa muy ilusionante, un programa transformador de la ciudad. Creo que Madrid tiene recursos suficientes para ser una ciudad puntera. Sin embargo, en estos momentos lo que estamos viendo es cómo el señor Martínez Almeida tiene esta ciudad olvidada y abandonada. Lo curioso es que después saca pecho de su gestión en el medio ambiente, cuando todo el mundo sabe perfectamente que Madrid tiene un problema de contaminación. Nuestro programa va dirigido a que nadie se quede atrás, a acabar con la desigualdad y precariedad que hay en los barrios. Todos los ciudadanos tienen derecho a tener un ayuntamiento que se acuerde de ellos y no una institución que le da la espalda constantemente.

¿Si usted tuviera que pactar con Almeida o con Begoña Villacís, a cuál preferiría?

Dentro de esta tesitura tan delicada, yo voy a estar en todo en todos los pactos siempre y cuando vayan encaminados a la máxima inversión social para acabar con la precariedad de los barrios. Sin embargo, no creo que Villacís y tampoco el señor Almeida estén en esta disyuntiva, porque lo que han hecho en estos últimos tres años es un programa que va precisamente en la dirección contraria.

Entonces, ¿no cree que si Villacís consigue revalidar algún concejal en el Ayuntamiento pueda haber un pacto con las fuerzas progresistas?

Yo lo único que sé es que la señora Villacís se hizo una foto hace poco en un poblado de chabolas hablando de los peligros de la okupación. Esto no se puede permitir bajo ningún concepto y creo que no voy a poder tener nunca ningún pacto con una persona que habla de okupación y no de desigualdad.

Usted está en la Ejecutiva de Podemos, ¿las opciones de la izquierda a nivel nacional pasan por la unidad?

Todos tenemos que ser responsables y tener altura de miras. Lo que tenemos enfrente es al señor Feijóo de la mano del señor Abascal y debemos arrimar el hombro y ser consecuentes.

¿La candidata debe ser Yolanda Díaz o Irene Montero?

Esto no lo decido yo. Evidentemente Irene es la mejor ministra de Igualdad que tiene el país y Yolanda Díaz es la mejor ministra de Trabajo.

Estoy seguro de que se llegará a un acuerdo de unidad para las municipales, es lo que se nos está pidiendo en la calle

Una respuesta muy políticamente correcta, pero ¿cuál de las dos le genera más ilusión?

No me puedo decantar por ninguna de las dos. Insisto, yo creo que en sus dos ámbitos competenciales, Yolanda Díaz ha hecho un grandísimo trabajo derogando la reforma laboral del Partido Popular y este ha sido uno de los grandes ejes del gobierno de coalición de Unidas Podemos con el PSOE. Y, por otro lado, tenemos a la mejor ministra de Igualdad, que ha puesto sobre la mesa un tema tan importante como son los derechos feministas con toda la presión que está cayendo actualmente sobre ella. Yo creo que estamos a la vanguardia en derechos feministas y las dos son magníficas políticas.

¿Le preocupa que se llegue al escenario de ir por separado en las generales?

Yo estoy convencido de que ese escenario no va a ocurrir porque todos vamos a tener altura de miras y vamos a ser conscientes de lo que tenemos delante. Estoy seguro de que se llegará a un acuerdo, porque además es lo que se nos está pidiendo en la calle. Cuando uno visita los barrios, lo que me transmiten los vecinos es la unidad. Yo por eso sigo teniendo la mano, sigo trabajando para que esto ocurra en la ciudad de Madrid y en la Comunidad. Ojalá sea así y ojalá ocurra en el gobierno de la nación.

Usted que viene del ámbito del deporte, ¿considera que los deportistas deberían implicarse más en política?

Sí que hay implicación en la política institucional, en Extremadura tenemos a un campeón de lanzamiento del martillo, Javier Cienfuegos, que es un magnífico atleta y milita en el Partido Popular. Hemos tenido casos como Ruth Beitia y otros que están trabajando para el PSOE. Hay implicación, el problema es el de qué partido te puede significar mucho más. En mi caso, lo que yo estoy viviendo es que no es lo mismo decir que estás en Podemos que en el Partido Popular o en el PSOE. Hay más presión, te miran de una manera más reticente.

En el mundo del deporte no es lo mismo decir que estás en Podemos que en el PP o en el PSOE

¿A quién admira más en política?

Yo admiro muchísimo a Ione Belarra porque se ha hecho cargo de un partido en un momento muy complicado y de un ministerio como es el de Asuntos Sociales y que no se está poniendo en valor. Creo que Ione también ha tenido mucha valentía a la hora de afrontar la crisis en Ucrania, abogando por algo tan coherente como es la solución diplomática.

¿Y de otro partido? ¿A quién admira más?

Mira, yo no soy para nada una persona que me que me encante de lo que hace el PSOE, aunque sea nuestro socio de gobierno. Pero tengo que admitir que Pedro Sánchez ha tenido una legislatura muy complicada en un momento muy difícil con una pandemia, con una guerra y con un volcán. Creo que los años pondrán el valor de este gobierno de coalición y todo el trabajo que se ha realizado durante estos últimos cuatro años.

¿Y si dependiera de usted, a quién ficharía de otro partido?

Qué buena pregunta, me has pillado (duda). Mira, al hilo de la ley trans y la transfobia imperante, yo ficharía a Carla Antonelli. Es una líder. Y las declaraciones de Carmen Calvo son realmente deleznables, me preocupa mucho su transfobia.

Por último, le voy a pedir una palabra para cada candidato

Almeida: el peor alcalde de Madrid.

Villacís: se hace fotos en poblados chabolistas hablando de okupación.

Rita Maestre: esperaba más de una representante de izquierdas.

Reyes Maroto: una muy buena ministra de Industria.

Ortega Smith: un falangista que tenemos que olvidar.