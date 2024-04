Rocha declaró no saber nada del contrato de la Supercopa en Arabia y que conoció "por la prensa" la participación de Piqué

La jueza de Majadahonda que investiga la presunta corrupción en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) durante la gestión de Luis Rubiales explicó el pasado viernes al exvicepresidente económico de la entidad y expresidente interino, Pedro Rocha, por qué le cambiaba la condición de testigo a investigado: "Hay cosas que por su cargo tendría obligación de conocer y usted está manifestando que se está enterando ahora".

Así consta en la declaración de Rocha, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que durante 42 minutos la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Majadahonda y el fiscal Anticorrupción José Miguel Alonso le preguntaron sobre cómo funcionaba la Comisión Económica de la Federación y cómo se habían suscrito varios contratos, incluido el firmado para llevar la Supercopa de fútbol a Arabia Saudí y el relativo a la realización de obras en el estadio de La Cartuja, en Sevilla.

Rocha acudió el pasado 12 de abril al juzgado para comparecer en calidad de testigo. La Fiscalía, sin embargo, a la vista de que respondía a la mayoría de las preguntas con un "no sé" o un "eso yo lo desconozco", entendió que lo pertinente era suspender el interrogatorio y citarle de nuevo como investigado para que acuda acompañado de un abogado.

La jueza accedió a la petición del Ministerio Público -aunque aún no ha fijado fecha- y le explicó al exdirectivo de la RFEF que era algo "beneficioso" para él. "Usted ha venido como testigo con obligación de contestar la verdad y, teóricamente, sin tener conocimiento íntegro de la causa. Creo que lo más adecuado, insisto, para sus derechos y, sobre todo, para preservar su derecho de defensa, es que efectivamente se suspenda esta declaración a la vista de lo solicitado por el Ministerio Público", señaló.

Rocha insistió en que no entendía por qué se cambiaba su condición a investigado. "¿Me lo pueden explicar bien? Por favor, porque es que no me estoy enterando de esto", dijo. La titular del juzgado incidió en que había "cosas" que "por su cargo" él "tendría obligación de conocer" y, aún así, dijo que se estaba enterando en ese momento. Rocha se limitó a decir que la imputación le era algo "problemático". "No lo considero justo", añadió antes de abandonar la sala.

"Pues no, no he participado en nada"

Durante su declaración, Rocha aseguró que había entrado como vicepresidente económico de la RFEF en octubre de 2020 y que por eso desconocía si por la Comisión Económica había pasado la contratación con Arabia Saudí. "Pues no, no he participado en nada", apuntó para luego añadir que "ese es un tema que lo llevaba el señor Rubiales". Declaró no saber qué personas participaron en la negociación y expresó que no ha visto, ni como vicepresidente ni como presidente interino, ningún documento de esa decisión.

Rocha indicó que conoció "por la prensa" que el entonces futbolista Gerard Piqué participó en la contratación. "No sé nada de Piqué y ni lo conozco. Lo conozco de verlo jugar, pero personalmente no tengo el placer", aseguró acto seguido.

También dijo no saber si los documentos de la contratación se entregaron a los miembros del Comité de Ética de la Federación, ni si sus miembros emitieron un informe al respecto, pero sí que dimitieron en enero del 2020, entre ellos la que era vicepresidenta de Integridad de la RFEF, Ana Muñoz. "Yo sé que dimitieron, pero nada más, no sé el motivo, yo desconozco eso. Yo sé que ella no estaba, ella era vicepresidenta -como yo- y ya después no estuvo", apostilló. Dicho esto, apuntó que dentro de la RFEF existe un manual económico de procedimiento.

Sobre los contratos con la empresa que realizó instalaciones en el estadio de La Cartuja, indicó que esos convenios "no pasaron tampoco por la Comisión Económica". "Yo también los desconozco dentro de la Comisión Económica", dijo, añadiendo que una vez que está en la Comisión Gestora prescinde de los contratos con dicha compañía y paraliza todo.

Al ser preguntado por el fiscal sobre por qué le nombraron para el cargo de vicepresidente económico, dijo que creía que "sería por la edad" o porque no está imputado en el caso Soule. "A lo mejor buscaban una persona que fuera honrada y transparente", apuntó. Con todo, reiteró que él era un "vicepresidente representativo, no ejecutivo" y que no tenía firma en las cuentas de la Federación. Sobre este extremo, el fiscal le preguntó en varias ocasiones dónde figuraba esa distinción.

"Vamos a ver, ¿no tenía usted firma mancomunada con el secretario general, el tesorero y el vocal (...), que se le otorga precisamente en esa junta de 15 de octubre de 2020?", le preguntó. Rocha contestó que no lo recordaba, a lo que el fiscal apuntó: "Si no lo recuerda, entonces no niegue categóricamente".

La relación con Rubiales: "Correcta y siempre profesional"

Sobre su relación con Rubiales, Rocha le relató a la jueza que era "correcta y siempre profesional" y sobre la contratación de Tomás González Cueto como comisionado externo para asesorar en pleitos de la Federación cuando ya existía un cuerpo jurídico interno, se limitó a apuntar que fue "una decisión del presidente", por lo que debía ser Rubiales quien responda sobre eso. "Yo hasta ahí no llego", apuntó. Al hilo, relató que prescindió de González Cueto "porque (...) la Federación Española necesita estabilidad y no puede estar en todos los medios y con la imagen que se proyectaba". "Porque tenemos aquí para nuestro país cosas importantes como es el Mundial 2030", indicó.

Sobre su vida profesional, Rocha relató que es empresario y que tiene varios establecimientos del sector textil. "Tengo también un obrador y de ahí me gano la vida", contó, añadiendo que lleva más de treinta años dedicado a esa actividad. Indicó que empezó a recibir un salario de la RFEF al pasar a ser presidente de la comisión gestora tras la dimisión de Rubiales y reconoció que la remuneración era equivalente a la de su antecesor, pero que no recibía retribución de la UEFA ni ayuda para vivienda.

Sobre su nombramiento al frente de dicha comisión gestora, Rocha señaló que fueron los presidentes de las federaciones territoriales quienes le movieron a ello y que lo aceptó "por echar una mano". "Porque yo soy un hombre que viene del fútbol y no me gusta lo que está pasando, pues me echo para adelante. Que aquí, por echarte por delante, hasta puedes perder el prestigio, cuando yo lo tengo consolidado con mis empresas", apuntó.

Además, explicó que los presidentes de las territoriales perciben una retribución de la RFEF, creada por Rubiales, por la "profesionalización" de las entidades y que "tienen que ser justificadas perfectamente", pero que él cuando dirigió la extremeña la destinó a crear otros puestos de trabajo.

En este sentido, Rocha expuso que su residencia habitual es la ciudad de Cáceres y que cuando va a Madrid, vive en un hotel, porque su cargo era dirigir la gestora y, en principio, por "poco tiempo". "Yo mi residencia es Cáceres y allí tiene usted su casa", dijo al fiscal. Durante el interrogatorio también se le preguntó si tiene alguna titulación académica, a lo que Rocha, entonces testigo y ahora investigado en la causa, contestó: "Pues no, la vida".