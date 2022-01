Rusia asegura que no habrá guerra en Ucrania y Biden advierte de una posible invasión en febrero

Rusia y EEUU continúan marcando sus posiciones en la crisis de Ucrania. El Gobierno de Putin ha asegurado este viernes que, si de ellos depende, no habrá guerra, mientras que el presidente de EEUU advirtió este jueves que hay una "clara posibilidad" de que Rusia lance una invasión.

El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha afirmado que, "por lo que depende de Rusia", no habrá guerra en Ucrania, ante el repunte de las tensiones de las últimas semanas, si bien ha advertido de que Moscú "no permitirá que sus intereses sean pisoteados". "No habrá guerra. No queremos pelear, aunque tampoco permitiremos que nuestros intereses sean ignorados, pisoteados burdamente", ha manifestado en una entrevista concedida a varios medios rusos, entre ellos la agencia de noticias Sputnik.

Así, ha resaltado que las propuestas de garantías de seguridad presentadas a Estados Unidos y la OTAN "no son un ultimátum" y ha recordado que los países occidentales asumieron en el marco de la (OSCE) una serie de compromisos para no fortalecer su seguridad a expensas de los demás. "Ahora, cuando (Estados Unidos) intenta presentar nuestras propuestas como un ultimátum, se lo recordamos y conseguiremos que no lo eludan, sino que digan honestamente cómo interpretan lo que firmó su presidente", ha manifestado el ministro de Exteriores ruso.

Las palabras de Lavrov han llegado después de que el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, afirmara el jueves que ni Estados Unidos ni la OTAN han tenido en cuenta las preocupaciones de Rusia de cara a la redacción del documento en respuesta a las exigencias de Moscú. Peskov aclaró que hay "poco terreno para el optimismo", una línea en la que el propio Lavrov se expresó el jueves al subrayar que "no hay una reacción positiva" debido a que el documento no responde al "tema principal", la expansión de la OTAN y las garantías de seguridad.

El "pronóstico" de Biden

Horas antes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha advertido de que hay una "clara posibilidad" de que Rusia lance una invasión en Ucrania durante el mes de febrero, según ha indicado la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Emily Horne. "El presidente Biden ha dicho que hay una clara posibilidad de que los rusos invadan Ucrania en febrero", ha señalado a través de su cuenta en la red social Twitter, antes de agregar que el mandatario "ha dicho esto de forma pública y llevamos advirtiendo meses sobre ello".

Horne ha reaccionado en su tuit a unas informaciones de un periodista de la cadena CNN en las que citaba fuentes oficiales ucranianas y apuntaba a que la invasión era "virtualmente segura una vez el terreno se congele". "Esto no es cierto", ha manifestado Horne, quien ha señalado que las informaciones "diferentes" o "más allá" de las declaraciones de Biden "son completamente falsas".

El mandatario estadounidense mantuvo el jueves una conversación con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, en la que mostró la disposición de Washington a responder "con decisión" en caso de que produzca un ataque por parte de Rusia.

Por otra parte, la secretaria de Estado adjunta para Asuntos Políticos, Victoria Nuland, ha pedido a China que "use su influencia con Moscú para pedir diplomacia, ya que si hay un conflicto en Ucrania tampoco va a ser bueno para China". "Habrá un impacto significativo sobre la economía global. Habrá un impacto significativo en la esfera de la energía y será más duro para todos nosotros volver a lo que deberíamos estar haciendo, que es reconstruir mejor", ha manifestado, en referencia a la iniciativa de Biden "Build Back Better".

Las palabras de Nuland han llegado después de una conversación entre el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, y el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, en la que este último pidió que las "preocupaciones legítimas" de Rusia sean "tomadas en serio y resueltas". "La seguridad de un país no puede ser a expensas de la seguridad de otros países y la seguridad regional no puede ser garantizada por el fortalecimiento e incluso la expansión de los bloques militares", dijo Wang, según un comunicado del Ministerio de Exteriores chino.

En este sentido, Wang resaltó que "en el siglo XXI, todas las partes deben abandonar completamente la mentalidad de la Guerra Fría y crear un mecanismo europeo de seguridad equilibrado, efectivo y sostenible a través de las negociaciones", antes de pedir a las partes "calma y contención" y "evitar cosas que estimulen las tensiones y acentúen la crisis". Por ello, el ministro de Exteriores chino abogó por "volver al punto original de los Acuerdos de Minsk", aprobados por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y destacó que se trata de "un documento político fundamental reconocido por todas las partes y que debe ser aplicado de forma efectiva".