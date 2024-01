Sánchez anuncia una inversión de 2.400 millones para la ampliación del aeropuerto Madrid-Barajas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado este lunes la importancia del proyecto de ampliación del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, que constituye la "mayor inversión en la última década" en infraestructuras aeroportuarias con 2.400 millones de euros destinados al proyecto, según ha informado Europa Press.

Sánchez ha destacado durante su visita a Fitur 2024 que el valor de esta iniciativa "trasciende" las fronteras españolas y permitirá un "fuerte crecimiento" en capacidad y rutas en este aeropuerto, así como la creación de miles de empleos directos e indirectos, lo que se traduce en "generación de riqueza". El presidente del Gobierno ha puesto en valor que Barajas genera, a día de hoy, "nada más y nada menos que casi el 10% del PIB de la Comunidad de Madrid", una cifra que "va a crecer significativamente" cuando la obra esté terminada.

Además, ha subrayado que se va a fortalecer el liderazgo de este hub con América Latina y se va a desarrollar la "ambición" de que sea también un hub de conexión con Asia, atrayendo nuevas rutas y aerolíneas que operen a este continente. Con todo ello, ha asegurado que esta ampliación permitirá alcanzar los 90 millones de pasajeros para 2031, según la previsión, un 28% más.

"Creo que es un aeropuerto que va a ser una seña de identidad de España en los próximos años", ha apuntado, añadiendo que "será el aeropuerto con más potencial de crecimiento de Europa".

Sumar se opone a esta ampliación: "Es un despropósito económico y ecológico"

Desde su socio de Gobierno, el diputado de Sumar y futuro portavoz del grupo en el Congreso, Íñigo Errejón, ha calificado de "despropósito económico y ecológico" la ampliación del aeropuerto pues supone "regresar a modelos del pasado". En su cuenta de X (antes Twitter), ha destacado que el acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar apuntaba a sustituir vuelos cortos por el tren para vertebrar el país no solo en forma radial, así como a descarbonizar la economía y avanzar "rápido y con ambición" en la transición ecológica. "El ecologismo empieza por casa, no es solo para hacerse fotos en las cumbres internacionales", ha reprendido el también líder de Más País, para insistir en que la ampliación de Barajas es un "despropósito".

La portavoz de feminismos de Sumar y miembro de la Ejecutiva provisional de la formación, Elizabeth Duval, ha mostrado también su oposición a esta medida, dado que "no tiene ningún sentido continuar con el 'Spain is Different' y el turismo masivo como vocación". "Los tiempos exigen otra cosa. Lo que España necesita no son ampliaciones aeroportuarias, sino industrialización, transición ecológica y una transformación profunda del modelo económico", ha zanjado.

Sumar también manifestó su rechazo a la aplicación del Puerto de Valencia y Compromís, que forma parte del grupo parlamentario, ya avanzó que iba a llevar a los tribunales esta medida y pedir que la Comisión Europa se pronuncie.

El PP dice que el plan para ampliar Barajas ya lo presentó Rajoy en 2018

Desde la oposición, el Partido Popular ha restado valor a este anuncio y ha afirmado que es una actualización de los planes diseñados por el entonces Gobierno de Mariano Rajoy en 2018. "El anuncio de Sánchez es una actualización de los planes diseñados por el Gobierno del Partido Popular y presentados en abril de 2018 por el ministro de Fomento antes de la moción de censura", han asegurado fuentes del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo.

"En menos de una semana, el Gobierno ha copiado dos veces las propuesta del PP. Educación y ampliación de Barajas. Solo aciertan cada vez que siguen la senda del PP", han agregado.